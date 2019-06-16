«Нам нужны мобильные сотрудники и без животных»: слепую массажистку из Самары не взяли на работу из-за собаки поводыря

Во всем мире незрячие массажисты ценятся на вес золота. Во многом потому что уровень их тактильного восприятия выше, чем у обычных людей. А раз так, то и работу найти — не проблема. Оказалось, еще какая.

«Предупреждать надо, что слепая»

32-летняя Оксана Серединская вместе со своим верным другом собакой-поводырем Каей уже месяц обивает пороги частных и государственных клиник, центров и массажных салонов. Но все безрезультатно, а ведь женщине надо содержать себя, 12-летнюю дочь и собаку, которая требует особенного внимания.

- Я пять лет жила в маленьком городке в Краснодарском крае. 11 мая этого года я вернулась в Самару и сразу начала поиски работы. С того момента я пошла уже пять живых собеседований. Даже не все смотрят документы. Как только видят, что я незрячая сразу отказывают. Это сразу показывает степень толерантности людей, - поделилась Оксана Серединская.

В одной из частных школ массажа, женщине так и сказали: «Если бы предупредили, что вы слепая, я бы вас на собеседование даже не пригласила».

- Разве это имеет значение? Ведь они ищут специалиста, - удивляется Оксана. - Я говорю о себе, как о специалисте с 10-летним опытом работы, с большим багажом повышений квалификации: и обычный массаж, и детский массаж и так далее. В 2017 году я стала победителем чемпионата «Абилимпикс» (прим. авт. - национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью) и представляла Краснодарский край в Москве. Сейчас я являюсь экспертом чемпионата, в этом году была экспертом чемпионата в компетенции массаж.

Оксана массажист с 10-летним опытом и эксперт чемпионата "Амбилимпикс" Фото: соцсети

Но все это почему-то не является весомым аргументом для работодателей. Хотя, по словам Оксаны, с частных организаций спрос невелик. Другое дело государственные учреждения. Женщина была уверена, что найдет там работу, но после двух отказов уверенность превратилась в надежду. Сначала Оксану не приняли на работу в военный госпиталь на улице Невской, потом отказали в детской поликлинике №2. Со слов Оксаны аргумент бы следующий: «У нас тут дети, нам нужен мобильный сотрудник».

В самом учреждении и в министерстве здравоохранения уверяют, что официального отказа не было. По информации Минздрава, шестого июня на собеседовании Оксана предоставила не полный пакет документов: не хватало удостоверения личности, свидетельства обязательного пенсионного страхования; справки о наличии (отсутствии) судимости и главное документа об образовании. Поэтому соискательнице были даны разъяснения.

Оксана Серединская же настаивает, что все документы у нее были при себе и уж в чем, а в немобильности ее точно упрекнуть нельзя.

- Я приехала сама на общественном транспорте, быстро сориентировалась, все нашла. Все благодаря моей умнице Кае. Я с ней не чувствую, что я незрячая, - с теплом рассказывает Оксана о своем четвероногом помощнике.

«А может без собаки дойдете?»

Только вдруг верная Кая, которая уже два года, является глазами для своей хозяйки и другом, стала помехой на пути к трудоустройству.

На последнем собеседовании в четверг, 13 июня, в детском центре реабилитации «Утенок» место нашлось только для Оксаны. Сначала радость и облегчение — наконец нашлась работа, пусть и за минимальную зарплату, в два раза меньше, чем в государственной поликлинике, но просьба работодателя вернула с небес на землю.

- «А может вы без собаки на работу ходить будете?». Вы понимаете, это все равно, что человеку с протезами ног сказать, а может вы без них придете. В Краснодарском крае такого не было, хотя мы работали в интернате, где обучались детки с отставанием в развитии. Кая им даже помогала. - возмущается Оксана Серединская. - Если так, зачем государство надо нам такую возможность и тратит огромные деньги на обучение собак-поводырей. С Каей я по-другому начала чувствовать этом мир, все стало намного проще, и я не хочу от нее отказываться.

Для женщины это стало парадоксом, ведь Оксана Серединская является руководителем масштабного социального проекта «С собакой все пути открыты». И за время своей работы она действительно распахнула множество дверей, добилась нормального отношения к собакам-поводырям в транспорте, в торговых центрах и других общественных местах. А теперь столкнулась с новой преградой, которую будет преодолевать также, только вместе с Каей.

Кая готова с хозяйкой и на балу потанцевать и смиренно ждать ее под столом, пока та работает Фото: соцсети

А между тем, собака-поводырь требует особого ухода: ежемесячные обследования у ветеринара, правильное питание. По словам Оксаны в месяц на содержание Каи уходит не меньше пяти тысяч рублей. При этом государство компенсирует только 24 тысяч в год. Как же тут без работы?

Оксана надежды не теряет. После отказа в детской поликлинике она уже обратилась в трудовую инспекцию, теперь собирается написать в Общероссийский народный фронт и продолжать ходить на собеседования. Сейчас женщина ждет ответа от центра «Утенок», ведь там все-таки обещали перезвонить.