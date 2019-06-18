"Нам нужна школа и поликлиника": Молодые мамы "Новой Самары" записали обращение на прямую линию к Владимиру Путину

С детсадом помог губернатор

Жители "Новой Самары" - молодого и активно развивающегося района города - записали сразу несколько обращений на прямую линию к Владимиру Путину, которая пройдет уже 20 июня. И если одна группа решила обратиться к президенту, беспокоясь за судьбу зеленых насаждений, которые вызывают вопросы из-за активной застройки, вторая просит помощи в решении важных инфраструктурных вопросов.

Сейчас в районе нет школы, работает всего один детский сад, нет поликлиники. На встрече с жителями глава города Елена Лапушкина еще в апреле твердо пообещала: школу в районе начнут строить уже летом. Обрадованные молодые мамы уже начали строить планы, как их дети пойдут в первый класс прямо рядом с домом через годик. Но сейчас им остается обеспокоенно смотреть, как на стройплощадке в ожидании строительная техника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/715235" frameborder="0"></iframe> Мамы "Новой Самары" обратились к Владимиру Путину.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Дмитрий Игоревич Азаров помог нам ввести детский сад в эксплуатацию быстро, без задержек. Мы вообще чувствуем внимание от губернатора. И нам хочется, чтобы также помогли нам со школой, чтобы глава региона и глава города взяли ситуацию под контроль, - говорит жительница "Новой Самары" Евгения Голушкина. - Сейчас июнь уже на исходе, но еще не готова строительная площадка, нет подготовки, и насколько нам говорит застройщик, еще не соблюдены процедуры, которые предшествуют началу стройки. Это вызывает опасения жителей: мы очень хотели бы, чтобы все прошло в сроки.

В новом районе живет очень много молодых семейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школу строить так и не начали

Заказчиком стройки является муниципалитет. Все зависит от того, насколько быстро пройдут все процедуры и будет выделено финансирование. Застройщик сейчас уже предоставил все документы, скоро должны быть обьявлены торги по школе. Помочь разобраться, когда начнутся государственные торги по школе сейчас просят губернатора.

- У меня дочка ходит в школу на Металлурге. Это очень долго, требует больших временных затрат, ее постоянно нужно туда водить. Нужно и школу здесь строить, и еще один садик - 140 мест очень мало. Для нас, жителей района, где много молодых семей, все это очень нужно. И мы бы хотели, чтобы именно вопросу новой инфраструктуры сейчас уделяли самое большое внимание, - говорит активная жительница района Татьяна Весенко, мама двоих детей. - А сейчас мы видим площадку, предназначенную под школу, но на ней сейчас ничего не происходит.

В "Новой Самаре" идет активная застройка и расширениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что именно происходит и почему строительство никак не начнется, жители не понимают. Какие-то споры постоянно возникают в социальных сетях. Но местные жители даже не уверены, что в скандалах участвуют их соседи.

- Я думаю, что особенных противников школы нет, все ее хотят, ждут, детей много, все вынуждены возить людей в другие микрорайоны. Я часто слышу высказывания, что мы не хотим быть Маугли, мы хотим жить в своем районе и ходить здесь же в школу. Нужна поликлиника и детский сад Стоит отметить, что жители "Новой Самары" сталкиваются и с другими проблемами. Сейчас им приходится ходить в поликлинику на Мехзавод. Здание медучреждения старое, аварийное

- Поликлиника в плачевном состоянии, она перегруженная. Ходить туда с ребенком - это огромная проблема, - говорит жительница района Оксана Муравьева. Сейчас они с мужем ждут ребенка и надеются, что к моменту появления его на свет в районе уже появится еще один детский сад.

- У нас в районе действительно очень хорошо. Здесь хорошая инфраструктура. Есть детские магазины, продуктовые, ветклиника, аптеки. Нам нравится, как активно здесь все развивается, но мы очень хотим, чтобы власти помогли нам в том, что без их вмешательства решить нельзя, - говорит Оксана.

Жители рассказали, что еще хотят видеть в новом районеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Записать обращение к президенту здесь решили для того, чтобы к своему вопросы привлечь как можно более широкое внимание.

- Мы уверены, что и глава города, и губернатор смогут нам помочь, и верим, что сегодня в интересах властей всех уровней поддерживать активно развивающиеся районы города, где растет рождаемость и люди готовы сами строить свою жизнь, - резюмировали в своем обращении молодые мамы нового района.