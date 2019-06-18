Новокуйбышевцы завоевали все медали спартакиады

ПОБЕДА ЗАКОНОМЕРНА

Уже третий год команда Новокуйбышевского НПЗ, усиленная спортсменами Новокуйбышевского завода масел и присадок, с которым делит производственную площадку, выезжает на летние соревнования в Бузулук. Далековато, но новокуйбышевцы видят в этом и положительную сторону: во время командировки ничто - ни семья, ни производственная необходимость, не отвлекают спортсменов от главной задачи - победить. Цель достигнута и в этот раз - среди семи команд-участниц зонального тура юбилейной XV спартакиады компании «Роснефть» сборная НК НПЗ вновь стала чемпионом, победив с отрывом в четыре балла хозяев спартакиады - команду Оренбургнефть.

- Победа наших ребят закономерна, - считает председатель профкома АО «НК НПЗ» Вячеслав Исаев. - Сборная формировалась, тренировалась, сыгрывалась полгода - лучшие 40 спортсменов отбирались из более чем тысячи сотрудников, принимавших участие в заводской спартакиаде. В итоге в нашей копилке оказалось пять золотых наград, четыре «серебра» и две «бронзы» - ни в одном виде спорта наши спортсмены не остались без медалей!

Несмотря на удаленность Бузулука, новокуйбышевцы не остались без моральной поддержки: верные болельщики-заводчане последовали за своей командой и, как всегда, подняли ее боевой дух на высоту, которая оказалась «не по зубам» соперникам.

Болельщики поддерживали спортсменов на всех площадках. Фото: АО "НК НПЗ"

КОМАНДНЫЙ ДУХ НЕПОБЕДИМ

Волейболисты НК НПЗ в этом году взяли «серебро», буквально вырвав его у хозяев поля, не взирая на травмы основных игроков, отсутствие замен и плотный график матчей, не дающий возможности передышки.

- Когда основные игроки выбыли с поля, самым сложным для остальных членов команды было перебороть себя, попытаться прыгнуть выше головы, - рассказал специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры АО «НК НПЗ» волейболист Александр Афонин.

- И нам это удалось, ведь мы три раза в неделю тренировались круглый год. А перед соревнованиями в Бузулуке тренировки у сборной стали еще интенсивнее. Надо сказать, что руководство завода и профкома со своей стороны нас всячески поддерживает: в этом году снова был обновлен весь инвентарь и спортивная форма.

Волейболисты в упорной борьбе взяли "серебро" турнира. Фото: АО "НК НПЗ"

Машинист-обходчик Виктор Агапов, еще первоклашкой полюбивший волейбол, с удовольствием выступает за заводскую команду, а с прошлого года еще и перетягивает канат.

- Призовые места приходилось брать штурмом, почти на пределе возможностей, - признался Виктор. - Отдыхать было некогда - спустя час после волейбольной игры уже шел на взвешивание перед перетягиванием каната.

В этом году организаторы преподнесли спортсменам сюрприз: совокупный вес команды по самой зрелищной дисциплине спартакиады - перетягиванию каната - «похудел» на 50 кг и составил 600 кг. Но еще больше удивили легкоатлетов: по новым правилам, в команду бегунов обязательно должны входить мужчины старше 40 лет и женщины старше 35. Так в женский легкоатлетический состав вновь влилась Елена Чучелина: в 2016 году завоевав «золото» в финале спартакиады, она решила закончить «спортивную» карьеру этим высоким достижением, уступив дорогу молодежи. Не получилось!

Легкоатлетки не подкачали! Фото: АО "НК НПЗ"

- Еще и самый ответственный третий этап эстафеты достался, - улыбается инженер управления технического надзора АО «НК НПЗ» Елена Чучелина. - Больше всего не за себя, а за команду переживала.

А особенную гордость коллектив завода испытал за командные победы в баскетболе и футболе - медали высшей пробы здесь достаются ох как нелегко.

- Конечно, играть с хозяевами турнира, за которых болел весь стадион, было очень сложно, - признался машинист-обходчик котельного оборудования АО «НК НПЗ» лучший футбольный бомбардир компании «Роснефть» прошлого года Александр Бурмяков. - Но мы вырвали у Оренбургнефть эту победу!

Перетягивание каната - самая зрелищная дисциплина спартакиады. Фото: АО "НК НПЗ"

Эйфорию новокуйбышевским спортсменам долго испытывать не придется: нужно продолжать тренировать победную тактику, ведь скоро финал!

Кроме этого, в копилку сборной Новокуйбышевского НПЗ спортсмены завоевали «золото» в настольном теннисе, шахматах и беге на 500 и 1000 метров, «серебро» - в силовом двоеборье, женской эстафете и перетягивании каната, «бронзу» - в мужской эстафете, боулинге и бильярде. Поздравляем!