Группу Дятлова затоптали олени? Житель Похвистнева выдвинул свою версию гибели туристов на знаменитом перевале

Журналист из Самарской области выдвинул свою версию гибели туристов на перевале Дятлова. В своей статье, опубликованной на ресурсе "Похвистнево-Информ", автор сообщает: во всем виновато стадо оленей, которое паслось неподалеку от места гибели группы.Этот факт - что олени присутствовали неподалеку от места трагедии - подтверждают показания местного жителя Анямова. Автор рассказывает, что судя по таблице, в которой обозначены запуски ракет, в этот день был произведен пуск ракеты Р-5М. И громкий звук, произведенный ею, мог напугать стадо, которое тут же бросилось бежать, не разбирая дороги.

- Я давно слежу за этой темой, есть целый форум, где делятся различными версиями произошедшего. У меня всегда было очень много вопросов. Я жил с детства на севере, знаю манси и хантов с детства как самых мирных людей. И часто видел, как они пасут оленей, которые изначально пугаются даже звуков вертолета. Я примерно месяц думал над этой версией, в апреле снова был на севере, у меня было много времени поразмыслить обо всем, - рассказывает журналисту "КП-Самара" Александр.

Похвистневский журналист уверен: трагедия случилась из-за бегущих оленей, которые бросились прочь не разбирая дороги.

- Напуганные олени бросились в сторону горы Холатчахль. Когда стадо оленей бежит в пургу с видимостью 1-2 метра, они натыкаются на палатку туристов, которые и получают при падении трехсот килограммовой туши оленя смертельные травмы, - пишет журналист.

По его мнению, туристы в пурге также не разобрали, кто напал на них. Они разрезали палатку и кинулись вниз, несли раненных на руках.

- Я уверен, что эта версия объясняет все обстоятельства. До этого мне казалась самой правильной версия про "снежную доску", но отвергать ее стал, когда поисковики сказали, что не было такой массы снега на палатке, - говорит Александр.

Напомним, что история гибели девяти туристов в горах Северного Урала уже не первый год будоражит умы современников. Недавно на место трагедии выезжала экспедиция "Комсомольской правды" и канала "Россия". Сделанные во время ее открытия опубликованы на сайте kp.ru.

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