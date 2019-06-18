Календарь игр ФК Оренбург в РПЛ на сезон 2019/2020: расписание игр, матчи, время, с кем играют
«Оренбург» довольно громко заявил о себе после возвращение в элиту российского футбола. Подопечные Владимира Федотова финишировали в РПЛ на 7 месте. До заветной Лиги Европы не хватило всего ничего – каких-то 3-4 очков.
Не успел закончиться предыдущий сезон, как тут же стартует новый, в котором «Оренбург» намерен не только повторить свое достижение, но и развить его. Свой поход за еврокубками «горожане» начнут 14 июля в Ростове. Во втором туре, который запланирован на 21 июля, «Оренбургу» предстоит битва с ЦСКА в Москве.
Первая домашняя игра запланирована на 28 июля. И сразу в гости к команде Федотова пожалует чемпион России «Зенит».
Первый круг для «Оренбурга» закончится 10 ноября домашним матчем с «Уфой», а на зимнюю паузу команда уйдет после выездной встречи с «Тамбовом», которая назначена на 8 декабря.
Сразу после перерыва «горожане» сыграют с «Крыльями Советов» на выезде 1 марта и с «Арсеналом» дома 8 марта. С «Краснодаром» игры назначены на 27 октября (выезд) и 5 апреля (дом). Со «Спартаком» - на 29 сентября (выезд) и 15 марта (дом).
Закончится сезон для «Оренбурга» выездной встречей с «Динамо» 17 мая. Последний домашний матч 2019/2020 назначен на 3 мая. Соперник – «Ростов». Между этими играми будет еще выезд в Санкт-Петербург к «Зениту».
Календарь уже опубликован, однако стоит помнить, что он предварительный. Если порядок игр уже никто не поменяет, то даты могут изменить. Правда, незначительно, на 1-2 дня. Время начала матчей объявят позже.
1 тур 14 июля «Ростов» - «Оренбург»
2 тур 21 июля ЦСКА – «Оренбург»
3 тур 28 июля «Оренбург» - «Зенит»
4 тур 4 августа «Ахмат» - «Оренбург»
5 тур 11 августа «Оренбург» - «Тамбов»
6 тур 18 августа «Оренбург» - «Сочи»
7 тур 25 августа «Арсенал» - «Оренбург»
8 тур 1 сентября «Уфа» - «Оренбург»
9 тур 15 сентября «Оренбург» - «Рубин»
10 тур 22 сентября «Оренбург» - «Локомотив»
11 тур 29 сентября «Спартак» - «Оренбург»
12 тур 6 октября «Оренбург» - «Динамо»
13 тур 20 октября «Оренбург» - «Крылья Советов»
14 тур 27 октября «Краснодар» - «Оренбург»
15 тур 3 ноября «Урал» - «Оренбург»
16 тур 10 ноября «Оренбург» - «Уфа»
17 тур 24 ноября «Оренбург» - «Ахмат»
18 тур 1 декабря «Сочи» - «Оренбург»
19 тур 8 декабря «Тамбов» - «Оренбург»
20 тур 1 марта «Крылья Советов» - «Оренбург»
21 тур 8 марта «Оренбург» - «Арсенал»
22 тур 15 марта «Оренбург» - «Спартак»
23 тур 22 марта «Локомотив» - «Оренбург»
24 тур 5 апреля «Оренбург» - «Краснодар»
25 тур 12 апреля «Оренбург» - «Урал»
26 тур 19 апреля «Рубин» - «Оренбург»
27 тур 26 апреля «Оренбург» - ЦСКА
28 тур 3 мая «Оренбург» - «Ростов»
29 тур 10 мая «Зенит» - «Оренбург»
30 тур 17 мая «Динамо» - «Оренбург»
Информация взята с официального сайта ФК «Оренбург».
ИСТОЧНИК KP.RU