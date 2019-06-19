Как заработать на мусоре: пункты приема вторсырья в Самаре, хлам на благотворительность и не только

Несанкционированные свалки, мусорные завалы прямо под окнами домов, бутылки и пластик в лесу и на пляжах. Человек настолько привык мусорить, что, кажется, даже не замечает, как с каждым днем все больше превращает в свалку все, куда бы ни пришел. В Самарской области переполнены полигоны, строить новые практически негде. И мусорная проблема есть не только в нашей губернии. А ведь то, что мы без раздумья отправляем в мусорное ведро, может быть настоящим сокровищем.

Что принимают на переработку

Существует три способа борьбы с мусором — захоронение, сжигание и переработка.

Первые два варианта опасны для здоровья человека и природы. Переработка же позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды, создать новые вещи из старых, сохранить природные ресурсы. К тому же, мусороперерабатывающие предприятия - это новые рабочие места и развитие малого бизнеса. А главный плюс - уменьшается количество и площадь свалок.

О том, что принимают в Самаре на переработку, рассказала координатор проекта “Вторсырье на благотворительность” Ксения Воробьева.

- Проблема переработки мусора стала для меня очевидна, когда по работе меня отправили на строительную площадку, граничащую со свалкой. Увидев целое море отходов, я поняла, что мой мир уже не будет прежним, - уверяет девушка.

Пластик и жестянки могут превратиться во что-то полезное

Больше 4 лет Ксения распространяет идею раздельного сбора мусора и повторного использования вещей.

- В Самаре на переработку принимают пластик с маркировкой 1, 2 и 5, а также алюминий и металл, бумагу, картон и стекло трех видов, - подробнее знакомит с темой Ксения.

На любом пластике маркировка выдавлена на дне или крышке в виде треугольника из стрелок с цифрой внутри или сокращенным названием пластика. На переработку принимают - Pet, PP. Напечатаны такие треугольники и на пакетах и полиэтиленовой упаковке.

- На бумаге и картоне не всегда есть маркировка, поэтому легче просто перечислить то, что нельзя сдавать: туалетную бумагу и бумажные салфетки, картонные коробки из-под яиц. Эти вещи и так сделаны из переработанного картона, - делится ценной информацией координатор проекта. - Металлические и алюминиевые отходы можно приносить абсолютно любые, они не нуждаются в маркировке, а вот стекло только пищевое - бутылки и банки из-под продуктов или напитков.

Эко-активист уверена, массовая и масштабная переработка отходов возможна, только когда мы будем разделять мусор у себя дома, на работе, на улице или предприятиях.

Что сделают из вашего мусора

Около 80% бытовых отходов можно переработать. Упаковка от вашего вчерашнего йогурта может стать бутылкой для лимонада, а старые журналы - салфеткой в любимом кафе.

- В Самарской области из сданного пластика на производстве изготавливается гранулят, который продается на крупные предприятия по производству напитков и производителям хозяйственных товаров. Из сданного Pet получается новая бутылка, из пластика с маркировкой 2 - кабельная обмотка, изоляция, шланги, тазы, ведра, - приглашает действовать Ксения. - Важно, чтобы то, чему предстоит отправиться в пункт приема вторсырья, было чистым.

Пластиковые бутылки из-под молока и консервные банки достаточно сполоснуть водой. Банки от моющих средств можно не чистить.

Что можно отправить в перегной

Разделяй и сдавай

Организовать раздельный сбор мусора у себя дома совсем не сложно. Сначала нужно найти место для контейнеров. Ведь теперь вместо одного ведра нужно будет сразу пять, а то и семь: “для бумаги”, “ для батареек и лампочек”, “для стекла”, “для алюминия и металла”, “для пластика”, “пищевые отходы”, “все остальное” и пакет для старой одежды, тряпок и остальных тканевых вещей.

- Одна из самых популярных отговорок — нет места. Мыслите шире! Вы можете организовать небольшой контейнер для пластика, тетрапака, стекла и алюминиевых банок, а бумагу хранить в стопках в любом удобном месте. Возможно, вы организуете место для мусора на балконе или в кладовой. Чистые консервные или пластиковые банки не пахнут, да и бумага тоже. Если мыслить радикально - баки для раздельного сбора отходов можно вынести в общий тамбур или подъезд, - подсказывает координатор проекта “Вторсырье на благотворительность”.

Начинать лучше с малого: сначала из общего мусора отделять батарейки и лампочки, потом бумагу, картон и стекло. Потом добавить к этому консервные и алюминиевые банки, одежду... и так далее. Эко-ответственные самарцы уверяют, что к раздельному сбору мусора быстро привыкаешь и уже сам не замечаешь, как уделяешь внимания маркировкам.

- Пластиковые бутылки и тетрапаки почти не занимают места, если их правильно складывать, а банки из-под одинаковых йогуртов и сметаны отлично помещаются одна в другую. Поэтому смело прессуйте вторсырье, - рекомендует Ксения.

На что сгодится переработанный пластик

Пищевые отходы, компост и черви

Особенно активные горожане вышли на новый уровень безотходной жизни и дают второй шанс даже органическим отходам. Шкурки от картофеля, вчерашняя каша становятся компостом, который затем используют в садоводчестве.

- Чтобы превратить органические отходы в удобрения, вам нужно ведро. В него необходимо добавить решетку. В нижней части, почти на дне, можно сделать кран. Через него будем сливать накопившуюся жидкость. Также понадобится пакет. В него мы складываем органику и плотно завязываем. На дне пакета делаем отверстие, через которое будет уходить ненужная жидкость. Пакет размещаем в ведро. Слои в пакете можно пересыпать опилками или бумагой. Они ускоряют процесс и также убирают ненужную воду. Компост почти не пахнет, - делится опытом мастер компоста Регина Алашеева, активистка объединения “Расти город. Самара”.

Для компоста подходят овощные очистки, кроме лука, фруктовых шкурки, кроме цитрусовых, заварка, кофейная гуща, чайные пакетики, скорлупа орехов и семечек, сухие цветы, старый хлеб и крупа. Такие объедки стоит чуть подсушить, можно подморозить - это ускоряет ферментацию - и добавить в ведро. Компост будет готов примерно через месяц. Его можно разбавить землей и добавить в домашние растения или удобрить грядки на даче.

А вот рыбные и мясные остатки, кисломолочные продукты, жирная бумага, остатки жирной пищи, яичная скорлупа, больные комнатные растения для компоста не подойдут.

Некоторые эко-активисты пошли еще дальше и завели дома червей. Они тоже помогают перерабатывать органические отходы. Однако профессионалы уверяют, что толку от них нет.

- За червями нужно ухаживать. Им нужен торф, мел, определенная температура и влажность. Да, они перерабатывают органические отходы, но не в таком масштабе, как хотелось бы. Кроме того, черви тоже болеют, умирают. Я бы не рекомендовал их разводить дома, - рассказал Евгений, который уже несколько лет занимается коммерческим разведением червей.

Куда сдать мусор

Во всех районах города есть множество пунктов приема вторсырья. Вот несколько интерактивных карт и списков адресов, которые помогут сориентироваться и выбрать, куда отнести вторсырье:

Greenpeace

Наш город. Прием вторсырья в Самаре

Расти Город. Самара

Sborvtor

Сколько платят

За килограмм макулатуры можно выручить от 4 рублей до 14 в зависимости от плотности бумаги.

За полиэтилен - 25-38 рублей/кг.

Пластмасса примерно от 12 до 20 рублей/кг.

Пластиковые бутылки по 10 рублей/кг.

Стекло, банки - по 50 коп/кг.

Алюминиевые банки по от 55 до 85 руб/кг

Стоимость устанавливается организацией, которая перерабатывает и утилизирует вторсырье. Поэтому цены могут быть различными. Деньги не большие, но в противном случае банки и бутылки окажутся на помойке и будут вредить.

Мусор на благо

Есть еще один вариант - отдать свой мусор на благотворительность.

Каждую первую субботу месяца в Самаре проходит акция “Вторсырье на благотворительность”. Туда любой самарец может принести свой сортированный мусор. Деньги, вырученные с его продажи, пойдут партнерам акции - приютам для животных, благотворительным фондам.

Отходы принимают с 10.00 до 14.00.

О том, что принимают, а что нет можно посмотреть в альбомах .