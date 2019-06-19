Секс по пьяни или насилие? Как понять, что вы стали жертвой принуждения

Десятки тысяч людей подписываются под петицией с требованием защитить сестер Хачатурян. Громкое дело развернулось в июле прошлого года. Три сестры убили своего отца. Следствие предъявило девочкам обвинение по ч. 2 ст.105 - «Убийство группой лиц по предварительному сговору». При этом доказано, что убитый много лет насиловал и избивал дочерей.

По данным ВОЗ, каждая третья женщина сталкивается с насилием. Соотношение по насилию в семье и вне дома примерно одинаковое - 50/50. Скорее всего, прямо сейчас кто-то из ваших знакомых подвергается насилию. Вместе с руководителем проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасией Бабичевой разбираемся, как распознать насилие и что делать, если вы стали жертвой.

Анастасия Бабичева руководит проектом «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений»Фото: Личный архив

Зачем распознавать насилие?

Обычно стоит вопрос, как распознать экономическое, психологическое насилие. Почему это актуально, когда мы говорим про сексуальное насилие? Казалось бы, здесь все должно быть понятно. Но понятие «сексуальное насилие» шире, чем сами насильственные действия. Это любые околосексуальные действия без согласия другого человека - и принуждение к ролевым играм, и к специфичным практикам, и к просмотру порно, нежелательные прикосновения, принуждение к сексу без применения физической силы через различные манипуляции.

Согласие должно даваться добровольно, без принуждения

Когда мы понимаем, что сексуальное насилие - настолько широкое понятие, становится тревожно, появляется ощущение собственной небезопасности. Вокруг сексуального насилия много спекуляций и провокаций - как понять, хотела она или не хотела, должен ли я угадывать. Угадывать не нужно. Нужно знать, что есть понятие согласия. У него есть пять неотчуждаемых признаков.

Согласие добровольное

Согласие, которое даётся из страха, чувства долга, из жалости, в результате навязывания и угроз - это не согласие.

Согласие дается только в состоянии ясного сознания / Катя МЕЩЕРЯКОВА

Согласие осознанное

Классическая история про изменённое сознание — про алкоголь, про психоактивные вещества, про специфические физиологические состояние - сна, полусна, обморока, экстремальных состояний, околосмертный опыт. Согласие, данное в изменённом сознание - это не согласие.

Согласие активное

Мы все знаем поговорку «Молчание — знак согласия». Или «Если не сказала нет - значит, сказала да». Это все ложно. Согласие всегда прямое и неиносказательное. Человек должен сказать «Да, я этого хочу».

Согласие должно быть активным, партнер должен сказать "Я этого хочу" / Катя МЕЩЕРЯКОВА

Согласие информированное

Оно получено до совершения действия. Человек понимает, что с ним будет происходить и какие будут последствия. Полное достоверное информирование. Согласие отзываемое

Мы сталкиваемся с ним обычно в медицине, но на повседневную жизнь оно тоже распространяется.

Согласие отзываемое

Меняются обстоятельства, люди, приоритеты, ситуация. Нет такого, что согласие даётся раз и навсегда. Мы живём с такими установками,что один брак и на всю жизнь и так далее. Но любое согласие отзываемое в соответствии с изменяемой ситуацией.

Партнер должен знать, на что соглашается / Катя МЕЩЕРЯКОВА

Юридическая категория

В России возраст сексуального согласия — 16 лет. Согласие, полученное до этого возраста, не является таковым.

Принцип согласия универсальный. Это не только про сексуальное насилие. Весь концепт ненасилия строится на простом следовании принципу согласия.

Очень часто встречаются мнения, что скоро собственного ребёнка потрогать нельзя будет. А его и нельзя потрогать, если он на это не согласен. Профилактика сексуального насилия начинается с того, что мы признаем абсолютную неприкосновенность личных границ любого человека - ребёнка, мужчины, женщины, пожилого человека, знакомого, незнакомого. Все остальное — это попытки уйти от ответственности и справиться с собственным страхом.

Насилие — это не только, когда неблизкий человек принуждает к сексу. Сексуальное насилие не определяется тем, происходит ли оно в браке, в партнёрских отношениях или где-то вне. Оно определяется только принципом согласия. Если любой родственник, близкий человек принуждает к каким-либо действиям — это тоже насилие.

Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян в зале судаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доказательство тому — громкое дело сестёр Хачатурян. Они убили своего отца. При этом доказано, что в течение многих лет он подвергал их насилию, в том числе сексуальному. Буквально вчера наши коллеги из центра помощи пострадавшим от сексуального насилия «Сестры» поделились статистикой, которую они ведут 25 лет. Соотношения насилия в семье и вне семьи 50/50. В 2018 году 48 процентов обратились в центр из-за сексуального насилия дома. В нашем центре тоже есть такая специфика: насилие в семье, в отношениях и в отношении детей больше, чем вне дома. Дом не является абсолютно безопасной территорией. Надо перепроверять отношения на следование принципу согласия, на отсутствие насильственного компонента.

Если вы понимаете, что сами не справляетесь, что предприняли меры против насилия, но они не помогли, нужно обращаться за помощью. Особенно, если пострадал ребёнок - человек в зависимом уязвимом состоянии.

В Самарской области поможет проект «Знание остановит гендерное насилие». В общероссийском масштабе — центр «Сестры». Специалисты работают с обращениями по сексуальному насилию как в детском возрасте - если вы пережили в детстве глубокую психотравму - и когда насилие произошло только сейчас. Проекты помогут и с юридическими тонкостями дела.

В проекте «Знание остановит гендерное насилие» помогают всем, кто пережил ситуацию насилия. Для этого используют различные способыФото: соцсети

Важно обращаться в правоохранительные органы, в медицинские учреждения, проходить все необходимые процедуры освидетельствования. Любое насилие должно повлечь последствия для его автора. Права надо защищать, нарушенные границы восстанавливать, не принимать точку зрения «Поживешь — пройдёт». Это ложные установки.

Проект «Знание остановит гендерное насилие»

Контактное лицо по вопросам сотрудничества: Анастасия Бабичева, руководитель проекта project@help2stop.org

Кризисный телефон 205-06-24 (для Самары) или 8-987-955-06-24 (для других регионов)

Центр помощи пострадавшим от сексуального насилия «Сестры»

Московский телефон доверия 84999010201 (с 10 до 20 по будням) Консультации и поддержка по электропочте online@sisters-help.ru.

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