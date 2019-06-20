Симбиоз науки и практики: почему жидкие удобрения такие эффективные?

Актуально для региона

«День поля» – выставка передовых технологий в сельскохозяйственном производстве Российской Федерации. В ходе выставки аграрии со всей страны знакомятся с передовыми достижениями в сельскохозяйственном производстве в реальных полевых условиях. Здесь можно увидеть самую передовую технику «Amazone», пообщаться с производителями товаров и услуг, в том числе и современных удобрений от ПАО «КуйбышевАзот».

Участников и гостей выставки от имени министра сельского хозяйства Самарской области Николая Абашева приветствовал заместитель министра Владимир Игонин.

- Техника и другая сельскохозяйственная продукция производится в губернии, а реализуется преимущественно в другие регионы и страны ближнего зарубежья. Для нас важно показать нашим производителям, что наша техника и удобрения соответствуют самым высоким стандартам и должны быть больше представлены на наших полях, чтобы повысить и производительность, и качество продукции. В этом отношении вопросы применения удобрений на территории области для нас очень актуальны, - отметил Игонин.

Современная техника делает максимально упрощает процесс подкормки растений.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Как вырастить достойный урожай?

На стенде ПАО «КуйбышевАзот» можно было не только узнать о продукции одного из ведущих производителей твердых и жидких азотных и серосодержащих удобрений, но и получить практическую консультацию по их применению. Причем, не только от представителей предприятия, но и от ученых.

- Любого сельхозпроизводителя волнует один, самый главный вопрос: как вырастить достойный, качественный урожай - уверен заместитель начальника управления сбыта ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Егунов. - На этот вопрос мы и стараемся ответить вместе с учеными Самарской государственной сельскохозяйственной академией и АО «Евротехника», организатором выставки «День поля».

У стенда ПАО "КуйбышевАзот" всегда было многолюдно: сельхозпроизводители идут в ногу со временем.Фото: Андрей КУРОЧКИН

«Мы на правильном пути»

Самарскую область нередко называют зоной рискованного земледелия. Во многом, виной этому засушливый климат. В таких условиях применение жидких удобрений приобретает наибольшую актуальность.

- В прошлом году с Самарской государственной сельскохозяйственной академией и АО «Евротехника» мы заложили опытные посевы с применением серосодержащих жидких удобрений – КАС или карбамидно-аммиачная смесь, КАС+ S (сера) и РСП (раствор питательный серосодержащий). Экспериментировали на традиционных для региона культурах: пшенице, сое, кукурузы, подсолнечника. Результаты впечатлили: урожайность на экспериментальных полях с использованием жидких серосодержащих удобрений, оказалась существенно выше средних показателей по региону, - рассказывает Сергей Егунов

Чтобы получить объективный результат, необходимо три года. Сейчас идет второй год опытов.

- Прошлый год был очень засушливый, шестое место с 1936 года, - рассказывает заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой СГСА, почетный работник АПК России Владимир Милюткин. – Даже несмотря на испытания климатом результат был хороший! Жидкие удобрения лучше усваиваются, через лист опускаясь к корню при любых погодных условиях.

Производители удобрений и ученые работают в тандеме с производителями современной техники. Разработчики жидких удобрений учитывают особенности почвы региона. Ей зачастую не хватает серы - главного составляющей в формировании хлорофилла и строительного материала для формирования белка. Без этого элемента качественную пшеницу первого класса или настоящий масляный подсолнечник просто не вырастить.

- Мы ищем и находим оптимальные решения, - продолжает профессор Милюткин. - Уже сегодня мы предлагаем аграриям эффективные технологии, которые не просто помогают повысить урожайность, но и значительно улучшают его качество. Мы на правильном пути.

Производители удобрений сотрудничают с производителями техники, помогая аграриям получить высокий и качественный урожай.Фото: Андрей КУРОЧКИН

По примеру новаторов

Продукцией тольяттинского предприятия интересовались гости с Урала, Саратова, Татарстана. Они узнали, что применение жидких удобрений не только эффективно, но и экономически выгодно. К тому же их хранение и транспортировка, в отличие, например, от традиционной аммиачной селитры, не требует лицензирования.

- Выращиваем озимую пшеницу, рапс, подсолнечник, горчицу и другие культуры. Пока пользуемся твердыми удобрениями, но планируем переходить на жидкие: слышали много положительных отзывов, видели результаты у соседей. У нас всегда так: один новатор что-то внедрил, получилось, остальные перенимают, - улыбается фермер из Татарстана Фарид Рахимов.

Гость выставки из Татарстана Фарид Рахимов планирует лично убедиться в эффективности жидких удобрений.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Аграрии, уже применяющие жидкие удобрения, на отзывы не скупились.

- Работая на земле, мы стремимся получать достойный урожай. С КАСом работаем второй год. Раньше просто не знали, что существуют жидкие удобрения, но потом познакомились с продукцией «КуйбышевАзота» Особенно заинтересовали серосодержащие удобрения. Испытали. Увидели новые возможности: отзывчивые культуры, такие как озимая пшеница, кукуруза дали очень хорошую прибавку по объему – 10 и 18% соответственно. Повысилось качество. Для нас очень важна технологичность. Твердые удобрения – это узкое окно применения, а жидкие удобрения универсальны. Это дополнительный инструмент, расширяющий возможности агронома, - считает Анатолий Цирулев, директор ООО «МИП «Агроакадемия».