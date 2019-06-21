Технологии 21 века: на почте появятся цифровые панели для демонстрации рекламы и новостей

Как ни крути, а без рекламы в современном мире никуда. Да, она часто бывает навязчивой, порой мешает смотреть любимый сериал или ток-шоу. Но в магазине мы невольно ищем глазами знакомые упаковки, выбираем одежду и обувь раскрученных марок, а в преддверии отпуска отправляемся в туристическое агентство, название которого на слуху. Реклама действительно работает. Поэтому появляются новые, все более эффективные способы продвижения того или иного товара или услуги. «Ростелеком» и Почта России запускают в Самаре проект федерального масштаба. Его основная цель – развитие цифровой рекламы.

Хедлайнер инноваций

Ростелеком» сегодня уделяет огромное внимание развитию цифровых проектов в сфере телекоммуникаций и безопасности. На очереди - реклама. Уже совсем скоро в Приволжском Федеральном округе – сначала в Нижнем Новгороде, а потом и в Самаре - в отделениях связи появятся видеопанели, мимо которых не пройдет ни один посетитель.

- DIGITAL INDOOR, проект, который мы запускаем вместе с Почтой России - это хедлайнер среди наших инновационных проектов. Соответствующее соглашение было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором ФГУП «Почта России» Николем Подгузовым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Мы провели большую подготовительную работу, чтобы найти качественное решение нашей идеи. Аналогов проекту на российском рынке нет, - рассказывает директор по стратегическим проектам компании «Ростелеком» Данила Бурметьев.

Гости презентации узнали много интересного о возможностях DIGITALINDOOR.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Геотаргетинг и не только

Что такое DIGITAL INDOOR? Это сочетание уникальных технических возможностей «Ростелекома» и широчайшей зоны покрытия Почты России. Это возможность транслировать любой цифровой контент в самые удаленные уголки России – ведь почтовые отделения есть везде. Надежно защищенная информация хранится на облачном носителе и транслируется одновременно на множестве экранов или выборочно в тех местах, где это нужно рекламодателю.

- Отличительная особенность DIGITAL INDOOR – это геотаргетинг, или возможность контролировать географию показов, - объясняет руководитель отдела продаж аппарата управления Почты России Елена Хворост. – Это значит, мы можем транслировать ту или иную информацию даже в одно определенное отделение связи, если это нужно.

Согласно масштабным планам «Ростелекома» и Почты России в стране со временем будет установлено 50 тысяч видеопанелей. В общем, возможности практически безграничные.

«Нет!» белым пятнам

Технология DIGITAL INDOOR достаточно успешно реализуется во всем мире. К примеру, в США уже установлено около 25 миллионов видеопанелей. Исследования показывают: их использование увеличивает узнаваемость бренда более чем на 40%.

- Не секрет, что в рекламе есть такое понятие, как белое пятно: человек, который ходит по одному и тому же маршруту со временем перестает замечать рекламные щиты и вывески, - говорит представитель компании «Ростелеком» Михаил Попов. – К видеопанелям это не относится. Расположенные на уровне глаз человека, они обязательно привлекут внимание потенциального покупателя или потребителя услуги.

Самые активные выиграли призы от компании "Ростелеком".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удобно, выгодно, доступно

Аудитория Почты России - это около 4,5 миллионов человек, ежедневно посещающих отделения связи по всей стране. Самарцы тоже на почту ходят часто.

- В Самарской области 770 отделений связи. Их ежедневно посещают более 40 тысяч наших клиентов. Среднестатистический посетитель проводит на почте 10 минут. Рекламодатели могут размещать видеоконтент на площадках, расположенных вблизи рекламных объектов, и выбирать время для трансляции роликов, чтобы максимально охватить потенциальных потребителей продукта, - рассказывает главный специалист по аналитике и развитию блока почтового бизнеса социальных услуг Почты России Антанас Пупялис.

Среди клиентов Почты России не только бабушки, как принято думать, но и молодежь, которая получает посылки с популярными товарами из-за рубежа, и люди среднего возраста. Это активные и платежеспособные люди, настоящая мечта рекламодателя. И они обязательно увидят рекламу на видеопанели – ее просто не получится игнорировать. Ролик длится от пяти до 30 секунд, рекламный блок – до трех минут. Это значит за 10 минут ожидания посылки или письма, потенциальный покупатель увидит ролик несколько раз. Кроме того, для привлечения внимания, на экране будут демонстрироваться новости, прогноз погоды, социально важная информация и информация о новинках «Ростелекома» и Почты России. Впрочем, со временем проект может шагнуть и за пределы отделений связи.

- Для нас это многогранный партнерский проект, который может найти применение и в других сферах, например, в ретейле, - считает Данила Бурметьев

Наверное, не последним аргументом для потенциальных рекламодателей является цена вопроса. Стоимость трансляции на видеопанелях в два-три раза ниже, чем в интернете, в три-четыре раза ниже, чем на телевидении и в пять раз ниже, чем на радио.