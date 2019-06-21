«Подбегал сзади и бил молотком по затылку»: самарца обвиняют в жестоких нападениях на трех женщин за один час

Слухи про маньяка

Летом 2018 года среди жителей Самары прошел пугающий слух: «В городе маньяк, который с молотком нападет на людей!» Появился он не случайно — вечером 22 августа чуть более чем за час неизвестный избил на Московском шоссе трех пенсионерок. Преступление раскрыто, обвинения в предъявлены 33-летнему Антону Яковлеву. Дело рассматривают в суде.

— Опрошены потерпевшие и свидетели. Они опознают подсудимого, он, в свою очередь, отрицает вину, — поделился с корреспондентом «Комсомолки» Мансур Харисов, помощник прокурора Промышленного района, представляющий на процессе обвинение.

Яковлев — уроженец Якутии — на момент совершения преступлений уже был судим. 28 июня 2018 года ему дали год и четыре месяца условно за грабеж. Но, по всей видимости, мужчину это никак не остановило.

Хронология событий действительно пугает. Женщинам вечером 22 августа прошлого года лучше было не появляться в одиночестве на Московском шоссе в районе пересечения с Ново-Вокзальной.

Преступная прогулка по Московскому шоссе

Первой досталось 48-летней Маргарите Р. Примерно в 20-55 она вышла из фитнес-клуба в ТЦ «Империя» и вдоль дороги пошла в сторону небольшого рынка, хотела сделать покупки и параллельно разговаривала по телефону. Дойти не получилось — на полпути Маргарита почувствовала сильный удар в затылок чем-то жестким, а следом еще один. Самарчанка удержалась на ногах, оглянулась и увидела незнакомца, который вытряхивал ее пакеты и сумку.

— Злоумышленник бил жертву молотком, который для нападений специально взял с собой. Потерпевшая получила серьезные травмы головы, потеряла ориентацию в пространстве, — рассказывают samara.kp.ru правоохранители. — Налетчик, продолжая угрожать ей молотком, взял ее зонт и сумку, где находились банковые и подарочные карточки, личные вещи и кошелек с небольшой сумой денег. Общий ущерб составил почти 8 тысяч рублей.

Вот этого человека объявляли розыск в ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Позже Маргарита опознает в обидчике Яковлева, но в тот вечер он с места преступления скрылся. Все случилось у дома № 145 «Б» на Московском шоссе, а уже в 21-30 похожий случае происходит у дома № 145 — совсем рядом. По версии следствия, Антон напал на 71-летнюю Валентину С. сзади и нанес ей несколько ударов молотком по голове. Последний оказался таким сильным, что инструмент разлетелся на две части, а потерпевшая упала на асфальт и потеряла сознание. Позже врачи ей диагностируют несколько переломов. Злоумышленник забрал сумку пенсионерки, в который был кошелек с тремя тысячами рублей, лекарства и мобильный телефон.

Но и на этом злодей не остановился. 22-15, Московское шоссе, 117. Под горячую руку разбойника попалась 51-летняя Елена Г., возвращавшаяся домой с работы — она продавец в ТЦ «Парк Хаус». Ее, считают правоохранители, Антон Яковлев избил металлической накладкой, оставшейся от молотка. Удары, как и в предыдущих случаях, наносил по голове, к несчастной подошел со спины.

— Пострадавшая упала на асфальт. Преступник нанес ей еще несколько ударов, которые повлекли за собой серьезные травмы. Потом он забрал ее сумку, где были 5 тысяч рублей и другие ценности. Общий ущерб составил более 13 тысяч, — отметили стражи порядка.

Искали несколько месяцев

Больше в тот вечер на Московском шоссе никто не пострадал, по крайней мере, в полицию заявлений не поступало. По каждому случаю возбудили уголовное дело по статье «Разбой с применением насилия». ГУ МВД Самарской области давали приметы злодея: невысокий, крепкий, в спортивном костюме, в кепке. Предполагаемый преступник даже попал на камеры наружного наблюдения. Но найти фигуранта не могли несколько месяцев.

Задержали Антона Яковлева только 10 ноября прошлого года. На него удалось выйти благодаря оперативной работе. 12 числа мужчину арестовали, а уже в 2019 году отдали под суд.

Сейчас рассмотрение уголовного дела продолжается. На очереди исследование доказательств, после этого показания должен дать сам подсудимый, которому теперь грозит серьезный срок за решеткой. «Комсомольская правда - Самара» будет следить за развитием событий

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