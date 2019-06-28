2019-06-28T13:25:12+03:00
Происшествия

Возвращались из командировки: трое самарских полицейских погибли в страшном ДТП в Ульяновской области

После столкновения легковушки сотрудников МВД с фурой в больницу попали еще два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель легковушки выехал на "встречку" и влетел в стоящий на обочине грузовикВодитель легковушки выехал на "встречку" и влетел в стоящий на обочине грузовикФото: УМВД по Ульяновской области
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В ночь на пятницу, 28 июня, около 3:15 на 125 км трассы «УльяновскДимитровградСамара» возле села Елховый Куст в Ульяновской области произошла смертельная авария. Там автомобиль «Лада Калина» влетел в стоящую фуру DAF. Как выяснилось, в легковушке на тот момент находились пятеро сотрудников полиции Самарской области, трое из них погибли на месте.

- Водитель «Калины» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом. В результате водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров погибли, еще двоих госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

От том, что в «Калине» находились самарские сотрудники МВД в своем Фейсбуке сообщил пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Тимофей Гончарук.

- По предварительным данным, пятеро работников правоохранительных органов возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару. Один из пострадавших госпитализирован в больницу Ульяновска. Сергей Морозов обсудил по телефону ситуацию с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и высказал ему слова соболезнования от жителей Ульяновской области, - отметил Тимофей Гончарук.

Также пресс-секретарь Сергея Морозова заверил, что власти и минздрав Ульяновской области окажут всю необходимую помощь родным и близким пострадавших. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали аварии. Как стало известно «КП-Самара», погибшими оказались три девушки из разных районов Самарской области. Они ехали из Нижнего Новгорода, где проходили обучение в академии МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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