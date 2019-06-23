Жаркие танцы, страсти и фото: 5 моментов после которых вы тоже влюбитесь в Российско-китайские игры в Самаре

В Самаре в амфитеатре на площади Славы прошла церемония закрытия восьмых Российско-китайских молодежных летних игр. Больше 300 спортсменов из России и Китая несколько дней состязались в восьми видах спорта. За неполную неделю в Самаре успели разыграть 43 комплекта медалей.

В неофициальном командном зачете первенство осталось за спортсменами из Поднебесной – они увезли 25 золотых медалей. У наших спортсменов 18 наград высшей пробы.

«КП-Самара» рассказывает, чем нам всем полюбились Российско-китайские молодежные игры 2019.

Во время игр в Самаре было по-настоящему жарко. Во всех смыслах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доминирование России в футболе

«Ну хоть где-то в футболе мы доминируем» - так и напрашивается фраза, так ведь? Ну на самом деле да. Несмотря на огромную любовь к этому виду спорта в нашей стране, дела на международной арене у сборной России и у наших клубов идут с переменным успехом. Тем приятнее было смотреть на наших юных футболистов, которые завоевали Большой кубок по итогам встреч между Россией и Китаем.

У сборной Китая так и не получилось выиграть ни одного матча у России. Фото: vk.com/ruschn2019

Правда, команда из Поднебесной тоже оказалась не лыком шита. Более мастеровитым российским парням и девушкам китайцы дали серьезный отпор.

Футбольный турнир состоял из шести игр – три между девушками и три между юношами. Сначала по два матча команды сыграли на «Металлурге», а заключительные встречи провели на красавице «Самара Арене».

Фото: vk.com/ruschn2019

Причем наши девушки побеждали увереннее парней. Если юноши еще дали китайским футболистам выгрызть ничью, то девушки были не так благородны.

Сборная России на церемонии закрытия игр.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гандбол за Россией, бадминтон за Китаем

Российско-китайские игры показали, в чем однозначно сильнее мы, а в чем – спортсмены из Поднебесной. Помимо футбола, Россия не оставила шансов Китаю в гандболе (тольяттинская школа внесла свой весомый вклад) и в художественной гимнастике. А вот в пляжном волейболе и бадминтоне спортсменов из Поднебесной победить не получилось.

В пляжном волейболе Китай переиграл Россию. Фото: vk.com/ruschn2019

А вот в гандбол играют лучше наши юноши и девушки. Фото: vk.com/ruschn2019

В последний соревновательный день организаторы даже пошли на необычный шаг – они создали смешанные команды. Цель игр все-таки не медали, а обмен опытом и положительные эмоции. Так что все остались довольны.

Капитаны сборных с кубками.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пляжный волейбол – это прекрасно

Как можно не любить пляжный волейбол? Здесь и азарт, и эмоции, и накал страстей, и… в общем, все то, что мы любим в большом спорте, только на пляже. Так что повторюсь – как можно не любить пляжный волейбол?

Фото: vk.com/ruschn2019

Фото: vk.com/ruschn2019

Дружеская атмосфера

Очень точно охарактеризовала атмосферу Российско-китайских игр олимпийская чемпионка по гандболу, тольяттинка Ирина Близнова.

- Международный характер турнира имеет свою мощную мотивацию, но при этом дружеские отношения, как коллег по виду спорта, должны присутствовать среди всех команд. Разумеется, когда идет игра, мы – соперники и даже враги. Мы должны драться и кусаться за каждый мяч. Но как только звучит финальная сирена – мы снова друзья, - отметила Близнова.

На церемонии закрытия все спасались от жары, как могли.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Действительно, вся агрессия (спортивная, конечно) оставалась на поле / на паркете / на велотреке / в бассейне и т.д. После того, как матч / заезд / заплыв заканчивался, соперники тут же становились близкими друзьями. Это подтвердила член сборной Китая по тхэквондо Ли Сян.

- Я нашла здесь много новых друзей среди российских спортсменов, - отметила девушка. - Очень жаль, что, скорее всего, эти связи поддерживать не получится из-за того, что у нас с ними нет объединяющих социальных сетей.

Церемония закрытия прошла в амфитеатре на площади Славы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финальный танец

Как отметил после окончания игр заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, соревнования организовывали не столько ради того, чтобы выяснить, кто сильнее, а ради того, что случилось на закрытии. А случилось следующее – во время концерта спортсмены из России и Китая выбежали к сцене и начали танцевать. Стихийно. Все вместе.

Думаю, лучшего завершения Российско-китайских молодежных игр нельзя было придумать.

Спортсмены из России и Китая танцуют вместе на закрытии игр. Фото: vk.com/ruschn2019

Российско-китайские игры в Самаре закончились. Медали разыграны, спортсмены разъехались. Но остались эмоции, которые подарили нам соревнования. Ждем и других больших спортивных праздников в нашем городе. Мы начинаем привыкать к тому, что Самара принимает их чаще и чаще. И это прекрасно.