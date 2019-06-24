2019-06-24T15:03:44+03:00
Общество

Больше стобалльников, меньше нарушителей: как выпускники сдали ЕГЭ 2019 в Самаре

Самарские выпускники на ЕГЭ выходили замуж, рожали и попадались, выкладывая задания в социальных сетях
Евгения ВАСИНА
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в 2019 году в Самарской области по ЕГЭ - 156 стобалльниковв 2019 году в Самарской области по ЕГЭ - 156 стобалльников
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Представители министерства и образования и науки Самарской области поделились первыми итогами ЕГЭ в 2019 году. Экзамены сдавали 13656 выпускников. По результатам первой проверки уже есть стобалльники, их стало больше. Восемь предметов с самой лучшей оценкой сдали 156 человек. А еще не проверены бланки по биологии и информатике. 200 баллов набрали пять выпускников, три человека отлично написали русский и химию. Один мальчик, который получил 200 за математику и русский, написал на 98 баллов физику. Но апелляцию подавать не захотел – посмотрел работу и согласился с результатами.

Выложил работу в сеть

С технической точки зрения, по словам экспертов, в этом году все прошло идеально. Сдавали экзамены и ребята с нарушениями здоровья, были листы с заданиями по системе Брайля. Незрячая девочка сдала ЕГЭ по русскому на 80 баллов.

Но без нарушений все же не обошлось. Аудиторию попросили покинуть семь человек. Кто-то заглядывал в телефон, кто-то – в справочные материалы.

- Один из выпускников, пронесший телефон на экзамен, сфотографировал кусочек КИМа и отправил его через интернет. В итоге фрагмент заданий попал в социальные сети с просьбой решить, - рассказала представитель минобразования. – Видимо, наши выпускники забыли, что расположение условных водяных знаков на КИМах индивидуально. Через пять минут после публикации уже было известно, кому принадлежит КИМ. Ребенка нашли и удалили из аудитории.

Еще одну нестандартную ситуация создала выпускница-невеста. В процессе сдачи ЕГЭ девочка вышла замуж и поменяла фамилию. Пришлось менять данные в КИМах. Но все учителя дружно говорят: все хорошо, девочке уже было 18 лет. Как и выпускнице, родившей через два дня после экзамена здорового ребенка.

Жалоб стало меньше

В этом году апелляций стало в два раза меньше. Большинство выпускников согласны с оценками.

- После работы апелляционной комиссии по математике у нас на два стобалльника стало больше - было 7 выпускников, стало 9. Ребята смогли доказать экспертам иной ход решения задания, - порадовалась за школьников заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности.

После основных дней сдачи ЕГЭ начались резервные. Сейчас экзамены сдают выпускники прошлых лет и те, кто не пришел на экзамен по уважительной причине в основные дни или переволновался, упал в обморок от жары.

А вот 17 выпускников, получившие двойки по русскому и математике, пересдать в этом году не смогут. Как и нарушители правил. Им придется прийти в аудитории в следующем году.

С технической точки зрения, по словам экспертов, в этом году все прошло идеально.

С технической точки зрения, по словам экспертов, в этом году все прошло идеально.

Медали достанутся не всем

86-87% медалистов в Самарской области подтвердили свои медали. Остальные сдают экзамены сейчас, в дополнительные дни.

- Это первый год, когда появилась норма для медалистов. Теперь они должен набрать не менее 70 баллов по математике и русскому языку. Я вижу по статистике ребят, которым не хватило буквально одного балла по русскому языку. Быть может, этот балл появится после заседания конфликтной комиссии. Общие цифры будут чуть позже, - добавила Светлана Бакулина.

Кстати, в этом году подпортить картину медалистам могут и результаты ЕГЭ по профильной математике. Задания на этом экзамене сложнее, а вот результаты идут в общий медальный зачет.

КСТАТИ

Девятиклассники стали лучше сдавать физику

599 девятиклассников в этом году в Самарской области не допустили до экзамена. Остальные уже получили итоги результаты. 443 выпускника получили больше двух двоек. Они в этом году пересдать экзамен не смогут.

- Сдача ГИА также прошла в штатном режиме. В этом году мы внимательнее контролировали сдачу экзаменов девятиклассниками. В итоге выросло число удаленных ребят, их стало 13, в том числе 7 человек, сдававших экзамены по обязательным предметам. В прошлом году, удаленных было 4 человека. Такие школьники смогут пройти аттестацию в сентябре, - сообщила Светлана Бакулина.

Хуже всего выпускникам 9 классов дались обществознание, информатика и математика - по этим предметам больше всего ребят не преодолели минимальный порог. Не очень хорошо сдали географию и историю.

- Традиционного на высоком уровне сдали иностранные языки, литературу, русский язык, биологию и физику. Кстати, по физике итоги выше, чем в предшествующие годы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

156 стобалльников в Самарской области по ЕГЭ

5 выпускников набрали 200 баллов

(по предварительным данным)

381 общественный наблюдателей следил за сдачей экзаменов

7 одиннадцатиклассников и 13 девятиклассников выгнали с экзамена

7 десятиклассников сдавали в этом году ЕГЭ

ИСТОЧНИК KP.RU

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