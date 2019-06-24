2019-06-24T17:01:09+03:00
Общество

В Самаре после реконструкции открыли Ботанический сад: как попасть на экскурсию, время работы, цена билетов,

Ботанический сад в Самаре в 2019 году открыли для посещения, но работать он будет пока только с 15.00 до 17.00. Узнали, сколько будут стоить билеты и как попасть на экскурсию в парковую зону
Ольга АФАНАСЬЕВАСветлана МАКОВЕЕВА
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Сад реконструировали в течение трех летСад реконструировали в течение трех летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После реконструкции открыли Ботанический сад в Самаре. Чугунное ограждение по периметру, фонарные столбы, семь километров дорожек из песчано-гравийной смеси. Полюбоваться обновленным садом можно уже с 24 июня.

В саду есть более 1200 тропических растений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В саду есть более 1200 тропических растенийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, режим работы не слишком удобный: посетителей ждут с 15.00 до 17.00. Но, как говорят сотрудники сада, это необходимый шаг, чтобы сохранить растения в зеленой зоне.

Специалисты сохраняют биологическое разнообразие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты сохраняют биологическое разнообразиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наша задача - сохранение биологического разнообразия. Этим занимаются Ботанические сады мира. Погибает растение - погибает насекомое, потом крупный хищник. Нарушается биологическая цепочка, - рассказывает директор Ботанического сада Светлана Раднова. - Поэтому у нас есть и краснокнижные растения, например, разные виды тополей. Сейчас у нас статус - памятник природы регионального значения.

В саду обновились дорожки и центральные галереи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В саду обновились дорожки и центральные галереиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реконструкция началась 14 августа 2017 года. По словам работников сада наступило время, когда "он кричал о необходимости изменений". За три года сделано немало, работы еще продолжаются, просто горожан решили больше не томить и дать возможность полюбоваться на цветущий летний парк.

Попасть в оранжерею можно с эскурсией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попасть в оранжерею можно с эскурсиейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сад начал работать с 24 июня. Свободное посещение с 15.00 до 17.00 в будние дни. Но мы принимаем группы с экскурсиями по предварительной записи. И это можно сделать также в выходные. Это нормальный режим, так работают большинство Ботанических садов России, - говорит Светлана Раднова.

В саду есть чем полюбоваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В саду есть чем полюбоватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость экскурсии - 150 рублей для всех и 100 - для льготных категорий граждан. Записаться можно по телефону 222-92-41. Экскурсии длятся около часа, всего есть около десяти тем для прогулок с экскурсоводом.

В саду очень много красивых цветов и удивительных растений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В саду очень много красивых цветов и удивительных растенийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Пока в саду также будут вестись работы, поэтому экскурсионное время придется строго согласовывать. Потом работы закончатся, но время посещений вряд ли изменится. Нам нужно найти золотую середину, чтобы и жители были довольны, и сад был цел. Для природных территорий существует понятие "рекреационной нагрузки", и в последнее время она была слишком велика, - констатирует руководитель ботсада.

В саду очень красивый фон для фотосессий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В саду очень красивый фон для фотосессийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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