2019-06-21T13:28:41+03:00
Общество

«Нет, мне не стремно»: 37-летняя самарчанка отправила свои сексуальные фото на конкурс в Playboy

Оксана Липинская участвует в конкурсе «Девушка года Playboy» и хочет стать секс-символом [фото, видео]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Женщина любит сниматься в жанре "ню"Женщина любит сниматься в жанре "ню"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Мужской журнал Playboy в очередной раз запустил конкурс «Девушка года». Красотки со всей России присылают свои фотографии и борются за право попасть на обложку издания. Среди участниц – и модель из Самары Оксана Липинская. Ей 37 лет, занимается фитнесом и фотографией.

Оксана Липинская считает - счастливая жена и мама Фото: СОЦСЕТИ

Оксана Липинская считает - счастливая жена и мамаФото: СОЦСЕТИ

- Не представляю свою жизнь без спорта, а фотография для меня — это эмоции. В связи с тем, что работа моя связана с цифрами, именно спорт и фото помогают мне выражать себя, - написала Оксана на странице конкурса.

Самарчанка замужем, у нее есть дочь. Оксана выглядит намного младше своих лет. Чтобы всегда быть в хорошей форме, модель придерживается здорового образа жизни – правильно питается, не загорает, пьет рыбий жир и коллаген.

Модель много лет занимается спортом, поэтому ей удается держать себя в форме Фото: СОЦСЕТИ

Модель много лет занимается спортом, поэтому ей удается держать себя в формеФото: СОЦСЕТИ

- Два самых часто задаваемых вопроса: «Как реагирует муж» и «Тебе не стрёмно»? Нет, мне не стремно, я делаю то, что мне нравится. Возможно для моралистов и Insta-мам публичное оголение – б…ство , для меня это в первую очередь искусство. Я делаю свое тело в зале, а это труд – и еще какой, - написала Оксана на своей странице «ВКонтакте».

Модель набрала уже 54 голоса – это один из лидирующих результатов. Проголосовать за землячку можно на странице конкурса.

Всего в соревновании участвуют 42 девушки. Организаторы принимают заявки до 26 июля. После очного кастинга эксперты Playboy отберут 12 участниц, которые и будут бороться за звание «Девушки года Playboy». 14 октября редакция назовет имя победительницы, которую потом снимут на обложку мужского журнала.

lipka_13lipka_13
Hot, hot, hot!!!! Вот, что получается когда звезды сошлись, и работаешь с командой профессионалов @khodykin.pro Video @khodykin.pro Foto @e_andronova Mua @sasha_qqshkina Loc @cncapart_smr #modelnu#samaramodel#video#hot#body#girl#lipka13#foto#modelnu#fitnessbikini#playboyrussia#fitnessgirl#beauty#beautiful#photomodel#photography
110 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет
21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших
Новости 24
В Самаре на перекрестке Владимирской и Чернореченской ставят светофор
В Тольятти 5-летняя девочка вышла из-за припаркованных машин на дорогу и попала под колеса «Приоры»
На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром»
«Самара Арене» продлили нулевую ставку налога на имущество
В Самаре на Свободы — Металлистов прохудилась «горячая» труба
Число бесплатных велоСТО в Самаре увеличилось: три новые точки открылись в парках
Пытался забрать 3 млн рублей с помощью записки: подробности нападения разбойника с гранатой на банк в Самаре
В Самаре на Демократической «Гранта» перевернулась после столкновения с иномаркой
В Самаре продолжают искать насильника, который напал на женщину в гаражах на Карла Маркса
Экс-футболист и известный блогер Евгений Савин подарил детям из Академии футбола имени Коноплева форму
В Самарской области инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебных подлогах
В Шигонском районе избрали нового главу администрации
В Самаре снесут самовольно построенный торговый павильон в парке 60-летия Советской власти
В Самаре на Нагорной «открыли» новый коммунальный фонтан
Большеглушицкая ЦРБ усиливает контроль за здоровьем земляков
Головин, Чеваренков и Числов покинули баскетбольный клуб «Самара»
В Самаре разбираются в гибели экс-супругов, найденных с огнестрельными ранениями в иномарке на Смышляевском шоссе
Самарский психоневрологический диспансер решили присоединить к областной психбольнице
Баскетболист «Самары» Дмитрий Халдеев сыграет за сборную России U20 на турнире в Македонии
Лихой заезд: в Кинеле пьяный водитель Land Cruiser влетел в мусорные баки и опрокинулся
Выехал на «встречку»: массовую аварию под Самарой, где пострадали три человека, спровоцировал водитель Mitsubishi
Ко Дню памяти и скорби в "Крутых Ключах" появилась Аллея Славы
Экс-защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Рубине»
Улица Куйбышева в Самаре будет пешеходной, но не во все дни
В Самаре дорожные полицейские могут стать тайными пассажирами автобусов