«Нет, мне не стремно»: 37-летняя самарчанка отправила свои сексуальные фото на конкурс в Playboy

Мужской журнал Playboy в очередной раз запустил конкурс «Девушка года». Красотки со всей России присылают свои фотографии и борются за право попасть на обложку издания. Среди участниц – и модель из Самары Оксана Липинская. Ей 37 лет, занимается фитнесом и фотографией.

Оксана Липинская считает - счастливая жена и мамаФото: СОЦСЕТИ

- Не представляю свою жизнь без спорта, а фотография для меня — это эмоции. В связи с тем, что работа моя связана с цифрами, именно спорт и фото помогают мне выражать себя, - написала Оксана на странице конкурса.

Самарчанка замужем, у нее есть дочь. Оксана выглядит намного младше своих лет. Чтобы всегда быть в хорошей форме, модель придерживается здорового образа жизни – правильно питается, не загорает, пьет рыбий жир и коллаген.

Модель много лет занимается спортом, поэтому ей удается держать себя в формеФото: СОЦСЕТИ

- Два самых часто задаваемых вопроса: «Как реагирует муж» и «Тебе не стрёмно»? Нет, мне не стремно, я делаю то, что мне нравится. Возможно для моралистов и Insta-мам публичное оголение – б…ство , для меня это в первую очередь искусство. Я делаю свое тело в зале, а это труд – и еще какой, - написала Оксана на своей странице «ВКонтакте».

Модель набрала уже 54 голоса – это один из лидирующих результатов. Проголосовать за землячку можно на странице конкурса.

Всего в соревновании участвуют 42 девушки. Организаторы принимают заявки до 26 июля. После очного кастинга эксперты Playboy отберут 12 участниц, которые и будут бороться за звание «Девушки года Playboy». 14 октября редакция назовет имя победительницы, которую потом снимут на обложку мужского журнала.