2019-06-21T20:57:56+03:00
Авто

В Тольятти автолюбители создадут в режиме реалити-шоу идеальное авто для путешествий

"Строить" новую модель Largus Karelia будут в режиме онлайн, за процессом можно будет наблюдать в соцсетях и давать свои советы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти любители соберут из Ларгуса идеальное авто для путешествийВ Тольятти любители соберут из Ларгуса идеальное авто для путешествий
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В Тольятти под крышей технопарка "Жигулевская долина" задумали создать фанатский LARGUS. Проект получил название Lärgus Käreliä, его автор и инициатор - автолюбитель, путешественник, член Российского географического общества Петр Николаевич Груздев. Идея проекта - создать на основе отечественного авто максимально приспособленный для длинных вояжей по стране автомобиль.

- У авто должна быть высокая крыша, трансформируемый салон, приспособленный для автономного проживания в различных климатических условиях, - рассказывает Петр Груздев. - Наша цель - вовлечь всех поклонников отечественных авто в обсуждение и создание универсальных моделей для автомобильного туризма и повседневного использования.

Это примерные параметры будущего суперавто

Это примерные параметры будущего суперавто

Работы будут проходить в режиме реалити-шоу, причем всех зрителей приглашают не только смотреть за процессом "надстройки" авто, но и принимать участие в деле, давать советы, высказывать свои соображения. Кстати, автор проекта изначально ориентировался только на отечественные авто и Ларгус предпочел из-за универсальности кузова и маленького расхода топлива.

- Далее необходимо воспринимать автомобиль Лада Ларгус как непременное условие проекта, незыблемое, но поддающееся объективному сравнению, - высказывается путешественник.

Среди главных усовершенствований, которые предполагается провести с технической точки зрения, - замена силового агрегата на 1,8 литровый двигатель с системой газобалонного оборудования, установка пневмоподвески с возможностью менять дорожный просвет с 160 до 220 мм. Крыша станет выше, в ней появятся дополнительные окна.

- Мы намерены использовать в первую очередь отечественные компоненты. При этом каждая деталь должна быть точно необходима, - рассказал о своих принципах Петр Груздев.

Концепт есть, дело за исполнением

Концепт есть, дело за исполнением

Автомобиль должен быть готов уже к зиме, после этого инициативная группа отправится в путешествие на нем по северным окраинам страны. Маршрут будет протяженностью 50 тыс. километров, оттуда путешественник тоже обещает делиться впечатлениями от нового авто.

"ВВЕДЕНИЕ, ИЛИ ЗНАКОМСТВО" - проект "ЛАРГУС КАРЕЛИЯ", видео №1.Подробнее о проекте на сайте: http://larguskarelia.ru/ Там же подключенные платформы: Драйв2, ЯндексДзен, ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграм. Автомобиль начнет строится во второй половине мая 2019. К зиме 2019 должен быть построен и уйти на Северные маршруты. Освещение всех этапов строительства и дальнейшего существования , в т.ч. и в путешествиях непременно будет. Подписывайтесь, одобряйте, делитесь, критикуйте конструктивно, осмысленно советуйте! P.S. Простите за косноязычие, совсем не диктор!

ИСТОЧНИК KP.RU

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