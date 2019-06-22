"Ковер задавал стиль всей комнате": самарский художник отобедал снаружи дома на высоте четвертого этажа

В Инстаграме появилась необычные фотографии из Самары, которые буквально «взорвали» тематические страницы этой соцсети. Дело в том, что инсталляция находилась на стене заброшенного панельного дома. Взору зрителя открывалась странная картина – молодой человек в тельняшке сидит за накрытым столом (с характерной бутылкой) на фоне ковра буквально на жердочке с внешней стороны панельки. И все это - на высоте четвертого этажа. Удивительно? Да не то слово!

Квартирный вопрос

Его ворсейшество во всей красеФото: Instagram.com

- Почем кв. м в этом районе? Квадратными метрами многие измеряют свою жизнь. Мы копим на квадратный метр, обустраиваем его, он ограничивает людей в пространстве. При этом возникает много бытовых ситуаций, которые будут обыграны нами, - намекает на продолжение фотопроекта тот самый парень в тельняшке и по совместительству самарский художник Арсений «Вредитель ли?». Правда, сам себя в сторис в инстаграме парень называет просто сварщиком. И обещает, что следующие фото вызовут еще большее восхищение, а это - только начало.

Как признался Strelka Magazine участник проекта, известный самарский руфер и фотограф Владимир Виноградов, инсталляция действительно несет вполне осязаемый социальный месседж. Ведь, говорит Владимир, в современном обществе принято гнаться за жилой площадью, покупать квартиры в муравейниках и обременять себя ипотекой на полжизни. Вот такой посыл от меллениалов.

Веревки и дроны

Кстати, площадь п"балкона" действительно 1 квадратный метрФото: Instagram.com

Технически арт-проект тоже совсем не прост. Ребята нашли заброшенную панельную пятиэтажку на окраине Самары. Группа выбрала квартиру, стена которой выходит на улицу, после чего проделали отверстия в стене, вставили снаружи кронштейны и накрыли их досками. «Балкон» украсили и ковром, как неким симулякром благополучия для людей заката эпохи «развитого социализма» в конце 80-х. Сам Арсений оказался не из робкого десятка – спустился на площадку метр на метр с крыши на веревке. Атмосферные снимки были сделаны с помощью квадрокоптера. Да, самарцы еще увлекаются и высотной съемкой.

Проект «1 кв. м» будет продолжен, обещает группа. А пока, первая фотосессия собрала более 1500 лайков и растиражирована пользователями соцсетей.