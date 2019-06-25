Навстречу ветру: в Самарскую область приехали сильнейшие яхтсмены со всего Поволжья

Тольятти – это «автоград», «город большой химии», а еще – один из пионеров яхтенного движения в стране. Первые яхты появились здесь еще в 50-х годах прошлого века – суда тогда были преимущественно самодельные. Традиции прошлого возрождаются в 21 веке – в минувшие выходные в Тольятти прошла парусная регата «Паруса надежды», организатором которой стал ПАО «Тольяттиазот». Предприятие решило так отметить свой юбилейный год. Парусная регата «Паруса надежды» проводится впервые. Соревнования стали настоящим спортивным праздником для людей, которые живут этим видом спорта и занимаются им профессионально. Для них это не просто хобби, но возможность по-настоящему проявить и испытать себя и свое судно, померяться силой с соперником.

Главный судья – Алексей КозловФото: Андрей КУРОЧКИН

Оценивала мастерство участников целая команда мастеров парусного спорта. Главный судья – Алексей Козлов, судья высшей категории. По его мнению, регата собрала сильнейших спортсменов Поволжья.

- В числе взрослых участников пять мастеров спорта, заслуженные тренеры. Ребята – ученики детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва, среди них – чемпионы России в своих возрастных категориях, - констатирует Козлов.

200 спортсменов со всего федерального округа приехали в ТольяттиФото: Андрей КУРОЧКИН

Лето для яхтсменов – горячая пора. График соревнований очень плотный. Тем не менее, более 200 спортсменов со всего федерального округа приехали в Тольятти. География участников впечатляет: Самара, Тольятти, Саратов, Волгоград, Сызрань, Казань, Астрахань, Ульяновск, Нижнекамск и даже Таганрог.

Заместитель генерального директора по технической политике ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», заместитель председателя Тольяттинской Городской думы Виктор КазачковФото: Андрей КУРОЧКИН

Напутственные слова участникам соревнований сказал заместитель генерального директора по технической политике ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», заместитель председателя Тольяттинской Городской думы Виктор Казачков.

- «Тольяттиазот» практически с момента своего основания традиционно поддерживает различные виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Мы понимаем, что будущее предприятия – это молодые, активные, заинтересованные в личностном развитии люди. Парусную регату в этом году проводим впервые. Приятно, что вы – и молодежь, и опытные яхтсмены - откликнулись и приняли в ней участие. Это очень красивый вид спорта, требующий серьезных умений и навыков. Успехов вам и побед! – пожелал Виктор Александрович. И добавил, что в Тольятти, где есть удобный причал и красивейшая бухта, у парусного спорта большое будущее.

Организаторы и судьиФото: Андрей КУРОЧКИН

- Мы город с парусной историей, - с гордостью говорит член оргкомитета регаты, руководитель яхт-клуба «Надежда» ПАО «ТОАЗ» Вячеслав Мошечков. – Мы, новое поколение, обязаны эти традиции сохранять и развивать.

Заместитель главного судьи Олег ПинегинФото: Андрей КУРОЧКИН

- Спасибо, что вы нашли время, откликнулись на наше приглашение и приехали на нашу регату. В 80-е годы прошлого века уже существовала ежегодная регата на призы «Тольяттиазота». Наша регата – замечательное возрождение тех старых, добрых традиций, - отметил заместитель главного судьи Олег Пинегин.

Флаг соревнований поднимали юные спортсменыФото: Андрей КУРОЧКИН

Флаг соревнований поднимали юные спортсмены, победители и призеры чемпионата первенства России 2018 года. Он развевается – значит, ветер есть! Соревнования проходили в двух возрастных категориях. Взрослые спортсмены на крейсерских яхтах и катерах преодолели сто миль пути – это не шутки. Чтобы пройти такую дистанцию, спортсменам потребовалось около суток!

В детских соревнованиях приняли участие около 100 мальчишек и девчонок от 7 до 17 летФото: Андрей КУРОЧКИН

В детских соревнованиях приняли участие около 100 мальчишек и девчонок от 7 до 17 лет. Юные спортсмены довольно опытные. За их плечами множество соревнований различного уровня, немало побед и сотни миль водного пути. Полина Тутушева представляет тольяттинский яхт-клуб «Дружба». Девочка ловко управляется с парусом: занимается она с шести лет. В прошлом году Полина стала бронзовым призером чемпионата России, вошла в сборную Самарской области. В планах у нее выполнить нормативы кандидата в мастера спорта – с этой целью она осенью поедет на соревнования в Астрахань.

- Мой двоюродный брат мастер спорта, его папа, мой дядя, тоже яхтсмен со стажем, - рассказывает юная спортсменка. – Сначала было страшно, а теперь я без волн и ветра жить не могу. Парусный спорт сочетает и физическую подготовку, и стратегическое мышление. Не бывает одинаковых дистанций, одинаковой погоды. Сегодня штиль, нам будет сложно, но мы рады любой возможности выйти на воду, испытать себя. Замечательно, что у нас в Тольятти становится больше соревнований высокого уровня.

Не каждый день можно увидеть соревнования сотни яхт.Фото: Андрей КУРОЧКИН

За соревнованиями можно было наблюдать с пляжа перед Свято-Вознесенским мужским монастырем, с площадки у памятника основателю Тольятти В.Н. Татищеву и площадки у яхт-клуба «Дружба». Отдыхающие были в восторге – не каждый день можно увидеть соревнования сотни яхт.

Яхты на старт «доставляют» моторные лодки.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Поначалу состязания оказались под угрозой срыва – палящий зной, ветра нет. Яхты на старт «доставляют» моторные лодки.

Установка буевФото: Андрей КУРОЧКИН

Тем временем, организаторы устанавливают буи – их нужно виртуозно обойти участникам соревнований. Удалось – молодцы. Нет – минус очки. Участники с «петлями» и «треугольниками» справились на «отлично».

Яхта главного судьиФото: Андрей КУРОЧКИН

Судьи следят за участниками соревнований. Они находятся на борту этого судна.

Случались и аварииФото: Андрей КУРОЧКИН

Не обходится и без «аварий».

Главное правило яхтсменов: товарища надо выручатьФото: Андрей КУРОЧКИН

На помощь капитану опрокинувшейся яхты спешат спортсмены, которые оказались рядом. Это главное правило яхтсменов: товарища надо выручать!

Соревнования продолжались три дня.

Победители получили замечательные призыФото: Андрей КУРОЧКИН

Награды - планшеты и туристическое оборудование, которое, несомненно, пригодитсяФото: Андрей КУРОЧКИН

Победители получили замечательные призы – планшеты и туристическое оборудование, которое им, несомненно, пригодится. В планах организаторов сделать регату традиционной. Участники только «за».