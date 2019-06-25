2019-06-25T10:51:13+03:00
Здоровье

“Бывший муж смотрел на меня разинув рот”: клиентка Центра стройности "Антилопа" рассказала, как сбросила 28 кг

Надежда весила около 92 кг, но за пять месяцев кардинально изменила свою жизнь
Евгения ВАСИНА
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Когда после курса похудения Надежда Петелина пришла на корпоратив, коллеги ее не узнали.Когда после курса похудения Надежда Петелина пришла на корпоратив, коллеги ее не узнали.
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Лишний вес сегодня проблема многих, но пока одни жалуются, другие берут ситуацию в свои руки и избавляются от ненавистных килограммов. Так в 2011 года в центр стройности “Антилопа” пришла Надежда Петелина. В первом браке женщина набрала 92 кг. Семейная жизнь не задалась. С мужем развелась, а вот лишние килограммы остались.

- Мой вес не был связан с беременностью. Я просто много ела. Но однажды решила, что нужно что-то менять. Долго собиралась, сомневалась в своих силах, но переборола себя и пришла в центр стройности “Антилопа” на тренинг, - рассказывает Надежда.

К походу в центр снижения веса она готовилась несколько месяцев. Плакала, переживала, что не помогут, но настроилась быть стройной и пришла к Игорю Манюкову, на тренинг.

Я безумно хотела есть, а потом что-то случилось...

На первом тренинге Надежда узнала, какой калорийности нужно придерживаться её во время похудения и как должна строиться система питания. Но худеть первое время было тяжело.

- Я выполняла все рекомендации: взвешивала еду, больше нормы не ела. Но я была безумно голодной. Второе занятие было через день. Мне очень хотелось есть. Нас было 7 человек в группе. Все участницы рассказывали, что они съели меньше нормы, как им хорошо и легко. А я просто молчала. Меня трясло от злости. Когда пришла моя очередь, честно заявила: “Я вас всех ненавижу! Я что, одна хочу есть?! Все эти два дня я хочу жрать!!”, - вспоминает Надежда. - Таким было мое состояние на втором тренинге. Не помню, что мне ответил Игорь Николаевич. В тот момент мне было все равно, я была зла на всех.

Надежда призналась, что набирала вес, потому что много ела. Но однажды решила: нужно что-то менять.

Надежда призналась, что набирала вес, потому что много ела. Но однажды решила: нужно что-то менять.

На последующих тренингах все изменилось. Как признается Надежда, изменения стали для нее неожиданностью.

- Я пришла на очередное занятие и, к моему удивлению, заметила, что я стала наедаться тем, количеством еды, что нам рекомендовали. То, что раньше для меня было мало, вдруг стало много. Именно вдруг! Как это произошло, для меня это было не так важно. Я пришла с желанием похудеть, выглядеть стройной, красивой. Это было в 2011 году, как раз перед моим днем рождения, - делится женщина. - У меня был риск сорваться и наесться на свой праздник, но я сдержалась. Причем без особых усилий. Оказалось, придерживаться этих рекомендаций, совсем не сложно.

Надежда уверена, что соблюдать рекомендации центра стройности “Антилопа” легко, сложными они кажутся только для тех, кто этого никогда не делал.

- Для меня это было - “Вау! Надо все взвешивать”. Наверно это меня смущало, и поэтому я долго настраивалась и боялась пойти в центр стройности. Думала, вдруг у меня не получится”. Нет. Все оказалось очень легко, - смеется стройная Надежда.

После похудения подходящей одежды в гардеробе Надежды уже не было.

После похудения подходящей одежды в гардеробе Надежды уже не было.

Бывший муж обалдел

По словам Надежды, за первый месяц она потеряла 9,5 кг, а через пять с половиной месяцев ушло 28 кг.

- Это, конечно, незабываемое ощущение. За такой короткий промежуток времени так постройнеть. Безусловно, начались проблемы с гардеробом. На последних месяцах я называла себя Карлсоном, потому что ходила в штанах на подтяжках, и там еще было столько места, что можно было засунуть подушку. Одежды подходящей в моем гардеробе не было. Это уже были последние месяцы курса. Когда я пришла на новогодний корпоратив, коллеги меня не узнали, - улыбается Надежда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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