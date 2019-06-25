Компактный кроссовер и роботы: журналисты КП-Самара провели тест-драйв Suzuki Vitara

Этим летом «Комсомолка» запустила проект «В гости к мастеру». Мы побываем в разных уголках Самарской области и расскажем об умельцах, которые удивляют своим творчеством.

В июне мы побывали в Сызрани в гостях у Дмитрия Горбунова. Он из старых автозапчастей собирает любопытные металлические игрушки. В гости к Дмитрию мы отправились на новенькой Suzuki Vitara. Мы устроили жесткий тест-драйв по бездорожью и перегруженной трассе этому компактному городскому кроссоверу.

Динамичный и устойчивый

От Самары до Тольятти мы доехали стремительно. Чтобы испытать ходовые особенности автомобиля, пролетели по единственной в Самарской области автомагистрали. Vitara быстро набирал скорость, хорошо чувствовал дорогу.

Водитель Денис уверял, что Suzuki Vitara по трассе ест не более 5,5 литра на 100 км, а по городским пробкам 7,1-7,9 литра. Благодаря сравнительно небольшим габаритам и солидному дорожному просвету - 185 мм - мы ловко объезжали все неровности трассы. Новая Suzuki Vitara оснащена системой полного привода ALLGRIP SELECT, поэтому крутой подъем после ГЭС преодолели легко и быстро. Остановились в Переволоках, полюбоваться красивым видом.

Vitara быстро набирал скорость, хорошо чувствовал дорогу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проселочная дорога встретила нас ямами и ухабами. Но благодаря мягкой подвеске в салоне было комфортно даже на самых внушительных кочках. В какой-то момент дорога стала настолько разбитой, что мы засомневались, что едем в верном направлении. Но вскоре выехали на поляну с высокой травой. Оттуда виднелись развалины Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Василия Великого и обрывистый берег Волги.

Оказались в центре внимания

В Сызрани новая Suzuki Vitara сразу оказалась в центре внимания. Местные автомобилисты и пешеходы с любопытством разглядывали обновленный дизайн автомобиля. Аэродинамическое совмещение лобового стекла и практически плоской крышки капота придают «Витаре» спортивный вид. Модернизированная решетка радиатора с вертикальными хромированными планками, обновленный передний бампер с хромированными полосами, подчеркивающий дневные ходовые LED-огни. Стремительный вид автомобилю придает и сложные выштамповки на боковинах. Обновленные легкосплавные диски с оригинальным дизайном. Все эти элементы индивидуальны, их можно выбрать при покупке автомобиля и ваша Vitara станет эксклюзивной.

К сожалению, готовых роботов в мастерской Дмитрия Горбунова мы не оказалось. Последний заказ был выполнен и передан заказчику 1,5 месяца назад. Зато нашлась заготовка для новой работы.

Vitara оказалась действительно экономичной. Вся наша поездка прошла на одной заправке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Горбунов автор - создатель 260-килограммовой скульптуры десептикона и 400-килограмовой скульптуры Хищника. Кроме того, он собрал несколько сотен разнообразных сувениров. Все они разъехались в разные города России и даже за рубеж.

Самый маленький робот весил около 1 кг, средние около 3-х, а композиции, например, байкеры, все 7 кг. Дмитрий со скромной улыбкой признался, что это просто хобби. Но мастер заверил, что из запчастей может собрать любого робота, достаточно знать тему. Подробнее о работах Дмитрия читайте здесь.

Дмитрия Горбунова из старых автозапчастей собирает любопытные металлические игрушки.Фото: Личный архив

Под дождем не вымокли

Дмитрий профессиональным взглядом осмотрел и Suzuki Vitara.

- Хороший автомобиль. У Suzuki надежные движки, - отметил автомастер.

Еще бы! Двигатели и коробки передач для Suzuki Vitara поставляются из Японии. Сборка производится в Венгрии. Конструкция 1,6-литрового двигателя была модернизирована для увеличения крутящего момента во всем диапазоне оборотов. Снижение веса двигателя и навесного оборудования позволила добиться превосходной экономии топлива наряду с высокой мощностью. Расход в смешанном цикле составляем от 6 л на 100 км.

По дороге в Самару нас застал дождь. Крупные капли громко стучали по крыше и окнам, но непогода не огорчила нашего водителя - в Suzuki Vitara хорошо продумана система безопасности и есть множество электронных помощников, среди которых DSBS, LDW, TSR, BSM, RCTA и прочие. Кроме того, в Suzuki Vitara уже в любой базовой версии установлены 7 подушек безопасности.

Vitara оказалась действительно экономичной. Вся наша поездка прошла на одной заправке. Благодаря просторному салону и вместительному багажнику в машине было очень комфортно для трех пассажиров и водителя. Было и куда термос поставить, и куда ноги вытянуть. Vitara отлично показала себя на сельском бездорожье и хорошо смотрелась на центральных самарских улицах.

Сейчас новую Suzuki Vitara 2018 года можно купить от 899 000 рублей. *

Самый маленький робот весил около 1 кг, средние около 3-х, а композиции, например, байкеры, все 7 кг.Фото: Личный архив

Справка КП:

Автомобиль предоставлен автосалоном «Автомир СУЗУКИ»

Адрес: ул. Мирная, 162 «Б»

Тел.: +(846)2151134

E-mail: samara.suzuki-avtomir.ru

*Цена действительна при покупке автомобиля Suzuki Vitara 2018 года в комплектации GL с механической трансмиссией при одновременном действии программ «Сузуки Финанс», трейд-ин и прямой выгоде от ДЦ «Автомир Самара». По программе «Сузуки Финанс» скидка 40 000 руб. предоставляется благодаря снижению дилером стоимости автомобиля Suzuki Vitara, приобретаемого за счёт кредита, предоставляемого банком ВТБ (ПАО) – генеральная лицензия Банка России №1000. Основные условия кредитования ВТБ (ПАО) в рамках программы «Сузуки Финанс» («Автокредитование-стандарт») валюта кредита — рубли РФ, сумма кредита от 150 тыс. до 5 млн. руб.

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