Робот-байкер и 400-килограммовый хищник: мастер из Сызрани собрал из старых авто-деталей несколько сотен эксклюзивных скульптур

Мастер из Китая в прошлом году удивил весь мир, вырезав кубок ЧМ- 2018 из тыквы. Уфимский художник вырезает фигурки на кончике карандаша. А Дэнни Кокер в свое время попал на телевидение благодаря своему хобби – мужчина был гениальным автомехаником, который в своем гараже мог собрать из трех авто одно совершенно новое. В Самарской области немало своих талантов, которым прославиться на весь мир мешает вовсе не то, что они не одаренные. Наоборот – умельцы все талантливы. Большинство из них скромно делают свое дело. И пока о роботах из Сызрани, глиняных игрушках из Сергиевска и изделиях из лозы из Борского района знают только те, кто уже сталкивался с творениями авторов. Журналисты «КП-Самара» решили, что это несправедливо. Этим летом мы вместе с партнерами проекта отправимся «В гости к мастеру» и расскажем всей стране о необычных самарских умельцах, местных Левшах.

"Комсомолка" отправилась в Сызрань в гости к мастеруФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую экспедицию мы отправились в Сызрань. К Дмитрию Горбунову, который дает новую жизнь деталям старых автомобилей, мы отправились на новенькой Suzuki Vitara. Обзор нашего тест-драйва читайте здесь. Девиз авто – «Живи игрой!» - очень подходит герою нашей публикации, ведь автомеханик из старых запчастей создает уникальные металлические игрушки, настоящих трансформеров. Его скульптуры разъехались по всей стране и даже за ее пределы. Самая масштабная «игрушка» весит около 400 кг, ну а самая маленькая легко умещается на столе.

Крутой подъем после ГЭС преодолели легко и быстро.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Живописные виды Переволоки и гостеприимная Сызрань

От Самары до Тольятти мы доехали, обсуждая технические особенности компактного кроссовера, ловко и мягко объезжали все ямы и ремонтные работы на трассе. Крутой подъем после ГЭС преодолели легко и быстро. И остановились в Переволоках, полюбоваться красивым видом.

Остановились в Переволоках, полюбоваться красивым видом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По грунтовой дороге доехали до заросшей высокой травой поляны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По грунтовой дороге доехали до заросшей высокой травой поляны. Ещё пару метров и мы у развалин Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Василия Великого. Крутой склон, завораживающая Волга и живописная перспектива привлекают сюда туристов даже из Тольятти. В 1936 году храм был закрыт и разрушен. В том же году под горой возродился родник. Жители села назвали его «Слезы Богородицы».

Развалин Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Василия ВеликогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызрань встретила гостей радушно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волга и живописная перспектива привлекают сюда туристов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В третьем по величине городе Самарской области нас встретили радушно. Мастерскую Дмитрия мы нашли со второй попытки. Расположена она в гаражном массиве на улице Образцовской. Хоть у нас и была схема проезда, без подсказки местных жителей мы не обошлись. Зато как только мы повернули на улицу с нужным гаражом, сомнений не осталось. Мы на месте!

Резные деревянные дома СызраниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастерская раскрашена в яркие цвета. Вход «охраняет» персонаж из мультфильма «Корпорация монстров».

- После покраски машин остается, вот я на досуге и раскрасил бокс, - улыбнулся мастер Дмитрий Горбунов, приветствуя нас и показывая на рисунок.

О своем творчестве автомеханик рассказывает очень скромно. Мол, ничего особенного.

Мастерская раскрашена в яркие цветаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Роботов не считаю, их уже несколько сотен»

Дмитрий закончил Сызранский политехнический техникум и начал работать по своей профессии. Детали, которые остаются после ремонта автомобилей, мотоциклов и иных транспортных средств, автомеханик использует для своих «поделок».

- Первого «робота» я собрал более трех лет назад. Давно видел подобные поделки в интернете и как-то раз подумал: «Если они делают, почему бы и мне не сделать?». Первый был маленький, стоял в мастерской, грел мне душу, - смеется Дмитрий, - А потом пришел клиент и купил его, поставил в своем магазине. Но его быстро перекупили. Клиент вернулся и попросил сделать еще 10, а потом еще 100 штук.

Сколько всего роботов собрал Дмитрий, сам умелец сказать затрудняетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После сотого маленького робота Дмитрий собрал первого среднего, а потом и большого - 260-килограммового десептикона, который два года назад был установлен в пригороде Сызрани. А вскоре и еще одного огромного - фигуру Хищника - известного персонажа одноименного фильма.

- Хищник Гоша уехал в Казань. Его купила семейная пара, которая решила открыть бизнес по продаже запчастей и ремонту автомобилей, - вспоминает Дмитрий. - Тогда у нас были проблемы с транспортировкой. Для перемещения по мастерской у меня есть подвижная база. Ее высота - примерно 40 см от земли, плюс высота скульптуры. В итоге Гоша не проходил в ворота. Так еще и подъемник всего на 300 кг. Скульптура весила около 400 кг, пришлось руками приподнимать, чтобы крану было легче и топор пришлось загнуть, чтобы хищник прошел в дверь.

На маленького робота (до 40 см) уходит до 12 часов работы.Фото: Личный архив

Сколько всего роботов собрал Дмитрий, сам умелец сказать затрудняется, большую их часть купили и подарили кому-то. Они уехали в Самару, Тольятти, Москву, Казань и ближнее зарубежье.

- В Сызрани их не больше десятка. Такой подарок получается совсем не дешевым - 2500 - 3000 рублей. Зато эксклюзивным. Как-то у меня заказали скульптуру для девочки, которая занимается пилоном. Для нее я сделал полуобнаженную девушку на пилоне в лентах. Все из металла, даже ленты. Получилось очень красиво, но фото я себе не оставил, чтобы никто вторую такую не сделал, - признается Дмитрий.

Иногда новых роботов сначала оценивают дети мастера, и только потом они попадают в продажу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любой каприз

Заказывают у Дмитрия не только скульптуры, но и настольные лампы в таком же стиле.

- На маленького робота (до 40 см) уходит до 12 часов работы. Все это время работать приходится в противогазе. Потому что сварка, пескоструйная зачистка, грунтовка, покраска, лакировка - все эти этапы работы безопаснее выполнять в противогазе, - признается Дмитрий.

У мастера из Сызрани трое детей. Им увлечение папы очень нравится. Иногда новых роботов сначала оценивают именно дети, и только потом они попадают в продажу.

Скульптуры получаются тяжелыми, это же не папье-маше. Самый маленький весил около 1 кг, средние - около 3-х, а композиции, например, байкеры - все 7 кг. Дмитрий скромно признался, что из запчастей может собрать любого робота, обычно для творчества ему достаточно знать тему. Заказать скульптуру можно в его группе, здесь же есть примеры работ.

Последние 1,5 месяца мастер не делал роботов. «Нет спроса» - смеется автомеханик, поэтому сейчас он ремонтирует машины и собирает детали для будущих работ. В мастерской мы нашли только одну заготовку для будущего произведения.

Дмитрий скромно признался, что из запчастей может собрать любого робота.Фото: Личный архив

Проверили дождем

Прощаясь с нами, Дмитрий профессиональным взглядом осмотрел Suzuki Vitara.

- Хороший автомобиль. У Suzuki надежные движки, - отметил автомастер и пожелал нам хорошей дороги.

По дороге в Самару нас застал дождь. Крупные капли громко стучали по крыше и окнам, но непогода не огорчила нашего водителя. Ведь в автомобиле есть все современные системы безопасности.

Прощаясь с нами, Дмитрий профессиональным взглядом осмотрел Suzuki Vitara.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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А заодно и побывать в гостях у талантливого мастера из Сызрани. (Читайте больше)