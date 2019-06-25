2019-06-25T14:53:23+03:00
Общество

"Она на закончила последнюю песню...": друзья погибшей в расцвете лет талантливой певицы рассказали о ее мечтах

25 июня в Самаре простились с известной певицей, блогером Юлией Гольдиной, которая не выжила при столкновении катера и лодки на Волге. Ей было всего 28 лет [фото, видео]
Вера ЦЫГАНКОВА
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Еще год назад Юля выступала на фан-зоне ЧМ-2018Еще год назад Юля выступала на фан-зоне ЧМ-2018
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"Она ушла от нас слишком рано"

«Она была источником счастья и добра, любила жизнь». «Она любила Самару». Об этом говорят все, кто близко или даже немного знал 27-летнюю Юлию Гольдину - яркую певицу, инстаграм-блогера и педагога. Светлую, солнечную девушку, талантом которой восхищались поклонники и близкие. Она зажигала на фан-зоне во время ЧМ-2018, постоянно выступала в клубах и на различных мероприятиях. Исполняла известные песни, сочиняла свою музыку, строила планы на долгую прекрасную жизнь… Которая трагически оборвалась 21 июня.

У молодой, очаровательной певицы были миллионы творческих планов

У молодой, очаровательной певицы были миллионы творческих планов

В этот солнечный день Юля выступала на закрытии Китайско-российских игр. "Улыбайся" - пела она со сцены, и сотни собравшихся рядом зрителей подпевали зажигательной мелодии. После праздника с мужем и друзьями девушка отправилась за Волгу – впереди долгие выходные, почему бы не провести их на природе. Но до другого берега компания не добралась. Нелепая случайность или грубое нарушение правил судового хода - после столкновения с катером лодка "Казанка", в которой находилась Юлия, ее муж и еще несколько их знакомых, превратилась в груду металла. Выжили все, кроме молодой певицы.

По одной из версий, компания была навеселе, но друзья в один голос говорят "она не пила". Юлия была примером здорового образа жизни, активности и позитива.

Поверить в то, что ее больше нет, еще не может никто. Даже после похорон.

- Она была трудягой, зажигалочкой, доброй, искренней. Она была комочком счастья и добра. Я до сих пор не могу поверить, что ее нет, - рассказывает подруга Юлии Регина. - Я хотела свою дочку к ней на занятия отвести. Юля занималась с детьми вокалом. Вообще она очень любила детей.

"Я ни разу не слышал, чтобы она ругалась"

Молодая певица любила детей

Молодая певица любила детей

Своих детей у Юли не было, хотя, по словам Регины, мамой она мечтала стать. Может именно поэтому она так самоотверженно отдавалась работе и множеству своих творческих и общественных проектов.

- У нее была своя школа вокала в которой занимались молодые парни и девушки, свой музыкальный проект @Miracle_project который много выступал на различных городских и светских мероприятиях. Недавно создала организацию выступлений артистов @Juligold_studio, - рассказал друг певицы и коллега по проекту Александр Азизов.

- Она была таким человеком, который прёт вперёд несмотря ни на что. Она успевала всё: быть и блогером, и певицей, и педагогом. Она умела мечты превращать в цели и задачи, и всегда их выполняла. При этом она была очень чуткой, хрупкой и милой девушкой. Всегда дарила улыбки и позитив. Ни разу не слышал, как она ругается, всегда спокойна и на позитиве. Немного летящая - ведь творческая натура, но это было даже забавно. Это был очень сильный человек, пример для всех, еще и красавица, - поделился воспоминаниями также участниц проекта Miracle project Влад Руденко.

Девушка работала с проектом Miracle Project

Девушка работала с проектом Miracle Project

По его словам, Юлия действительно посвящала почти всю жизнь работе: делала каверы на известные композиции, писала свои песни, хотела собрать большой коллектив из 7 - 8 человек и делать фирменные аранжировки, ездила на форумы, где знакомилась и общалась с людьми из шоу-бизнеса. Юлия не жалела на работу и творчество ни времени, ни денег: проплачивала своему коллективу рекламу в московских журналах, а еще многое делала просто для души.

Отдала звезду участнице шоу... и ушла

Одним из ее последних проектов стал блог #informmator_samara. В нем певица рассказывала о фестивалях, концертах, музеях, интересных людях и даже старых заброшенных самарских двориках. За год, с 14 июня 2018 года, блог собрал чуть больше четырех тысяч подписчиков, но это было только начало, тогда... Сейчас последний пост о том, что музы Юлии больше нет.

Ее нет, но о ней многое будет напоминать. Скоро на экран должно выйти самарское реалити шоу "В шоу биз", где Юлия Гольдина стала наставником по вокалу. Выпуск снимали 6 июня, и собирались делать новые проекты.

Юлия Гольдина в передаче "В шоу-биз".

- Это просто шок. Она такая замечательная была. Веселая. Много смешных моментов на съемках было. Был и такой, который кажется теперь символичным. Она отдала звезду одной из участниц, как будто поделилась частичкой себя, успела. Материал лежит, нужно его монтировать, но сейчас это будет непросто, - рассказал продюсер реалити-шоу Сергей Тюпаев. – Возможно, это будет программа о ней.

О Юлии Гольдиной будут напоминать многочисленные видео, фото, ее посты и, конечно песни. Одной из них "Зажигай меня" она покорила русских и иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года на фанзоне. Десятки каверов в ее исполнении звучали почти на всех самарских мероприятиях. Совсем скоро к ним должен был добавиться еще один.

Юдифф-Зажигай Меня(Юлия Гольдина)(Fan Fest Samara).Юдифф-Зажигай Меня.(выступление на Fan Fest Samara 2018) Новая песня Качаем в ITunes : https://itunes.apple.com/ru/album/зажигай-меня-single.. Больше всего благодарна всем,кто помогал создавать! Музыка,текст: Юлия Гольдина Аранжировщик:Никита Пилецкий Сведение: Дмитрий Ногаев Студия звукозаписи : Malewicz Обложка : Рита Зулаева

- Мы хотели доделать кавер версию песни певицы Дакота "Боюсь, что да", - рассказал Александр Азизов. - Но мы так и не успели, остался кусок на 1 минуту. Хотите послушать?....

Юлия Гольдина. Боюсь, что да..

ИСТОЧНИК KP.RU

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