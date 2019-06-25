Тонны незаконного пармезана: самарская таможня подвела итоги первого полугодия

25 июня начальник таможенной службы по Самарской области, Владимир Данченков рассказывал что чаще всего вывозят из Самарской области и почему задержали 20 тонн пармезана.

Декларация за пять минут

Таможня продолжает становиться более удобной. Многие услуги уже сейчас можно получить в онлайн режиме.

- Благодаря модернизации с 25 октября прошлого года самарская таможня разделилась на таможню фактического контроля и документальную, - сообщил Владимир Данченков - Это необходимо для борьбы с коррупцией. Сейчас в России созданы три электронные таможни. Одна из них находится в нашем регионе (Приволжская), а другие - в Минеральных Водах (Северо-Кавказская), и Екатеринбурге (Уральская). Благодаря этому подавать декларации стало проще и быстрее.

Ещё одно новшеств самарской таможенной структуры – появление мобильных групп. В их обязанности входит проверка документов у водителей, груз которых транзитом следует из Китая, Киргизии, Казахстана. Для этого мобильные группы обеспеченны необходимым оборудование и транспортом. Особое внимание наши таможенники уделяют поставкам товаров из Казахстана, где с Россией существует разница в оплате пошлины. При перемещении Казахстанские поставщики при пересечении границы должны восполнить эту разницу.

Сыр, стоять!

Эти же мобильные группы уже несколько лет борются с санкционной продукцией. Так недавно самарская таможня задержала машину с 20 тоннами немаркированного сыра пармезан. Однако, только 3000 головок сыра удалось признать неправильными, остальной продукт отправился на прилавки.

- За последние пять месяцев порог внешней торговли Самарской области составил свыше 2 млрд долларов, где доля экспорта составляет 63%, - отметил Владимира Данченкова. - Это хороший показатель развития региона. В основном экспортируются продукция химической промышленности – 38%, нефтепродукты – 34%, машиностроительная продукция – 13%. В импорте, за счет «Автоваза», преобладает машиностроительная продукция – 60%.

Крупнейшими торговыми партнерами при экспорте являются порядком 96 стран.

- Лидеры среди них – это Монголия, Украина, Казахстан, Беларусь и Польша. Как мы видим, несмотря на политические трудности России с Украиной, экономические взаимоотношения процветают. Что касается главных партнеров при импорте, то это Германия, Румыния, Китай, Франция и Турция, - заключил Владимир Данченков.