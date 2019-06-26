Сызранский НПЗ делает ставку на молодежь с профильным образованием

«Забудь все, чему тебя учили». Эту фразу зачастую раньше слышали выпускники техникумов и институтов, приходя на производство. Сегодня заводчанам нет нужды кардинально переучивать молодежь: тесное сотрудничество компании «Роснефть» с профильными учебными заведениями позволяет получать практически готовых специалистов, которых нужно лишь ввести в курс дела, - грамотных, умеющих быстро развиваться в нужном направлении, энергичных, целеустремленных, со здоровыми амбициями. Ребята, заинтересованные в построении карьеры в нефтеперерабатывающей отрасли, готовы не только постигать премудрость профессии с самой первой ступени (начальников после студенческой скамьи не бывает), но и переехать ради работы в другой город, а если нужно - в другой регион. На Сызранском НПЗ приезжей молодежи много, как в советские времена. Но если раньше ребята оказывались здесь по распределению, сейчас - по собственной доброй воле.

Переезд - не проблема

Надежда Опарина работает на СНПЗ лаборантом химического анализа в цехе №13 с ноября 2017 года. Девушка приехала в Сызрань, окончив Казанский национальный исследовательский технологический университет. Живет в общежитии, потому что родной дом и мама с папой остались в Новочебоксарске, в Чувашии. - Попасть на работу на стабильное предприятие в крупной компании для выпускника - как вытянуть счастливый билет. Я свой шанс упускать не стала, - улыбается Надежда. - Когда в наш вуз представители предприятия приезжали с рекрутинговой программой, я загорелась и отправила резюме. Взяли! В заводском общежитии много ребят, решивших начать свой трудовой путь вдали от дома, на СНПЗ. В соседней комнате живет задушевная подруга - коллега по лаборатории, приехавшая из Саратова. На хорошенькую Надю парни заглядываются, но у девушки четкие планы на жизнь. Для начала выполнить программу-минимум: достичь поставленных карьерных задач, а там можно и о создании семьи подумать. Проявить себя молодой специалист СНПЗ может по-разному - в науке, спорте, творчестве, волонтерстве. Надежда с жаром включилась в научно-техническую деятельность - представляла предприятие на кустовой НТК в Ангарске. Пришлось и побегать за коллектив: с детства увлекаясь легкой атлетикой, девушка выступила в составе заводской сборной на зональной спартакиаде в Бузулуке. С такой загруженностью скучать по родителям некогда. Работа - интересная, исследовательской направленности, общественная жизнь - насыщенная. Надежда знает, что всегда может положиться на коллег, да и наставницы, если что, помогут - сначала в тонкости профессии ее посвящала заместитель начальника лаборатории Алла Гуляева, теперь - начальник лаборатории Татьяна Мушенкова. Кстати, Надежда Опарина сейчас получает второе высшее образование в области охраны труда. Если расти профессионально, то с надежной базой!

Михаил Королев уверен: чтобы тебя на предприятии заметили, нужно быть активным. Фото: АО "СНПЗ"

Активность - залог успеха

Для Михаила Королева трудовой путь на заводе начался как новый учебный год - 1 сентября 2017 года. Пришел после получения диплома в Сызранском филиале СамГТУ на должность аппаратчика воздухоразделения криогенной установки А-1,5 цеха производства азота, а с прошлого года работает уже инженером отдела инвестиционной деятельности Управления перспективного развития. Свой первый день на заводе запомнил навсегда: поскольку установка только строилась и относилась к вспомогательному производству, новичку пришлось немало поискать ее по территории. Дальше пошло как по маслу, тем более начальник установки Андрей Карсеев, закрепленный за Михаилом в качестве наставника, давал ему советы, которых ни в одном учебнике не вычитаешь - и по работе, и по жизни. - Уверен, что на заводе можно многого достичь, ведь большинство сегодняшних руководителей заложили основы своего движения вверх в первые три года работы на предприятии, - считает член совета молодых специалистов АО «СНПЗ» Михаил Королев. - Главное - быть во всем активным, чтобы тебя заметили. С первого года работы Михаил участвует в НТК компании «Роснефть». И если первый проект до финала не дошел, то в этом году поездка в Москву состоится - на кустовом этапе Михаил взял «серебро» с предложением по организации производства на заводе зимних и арктических сортов дизельного топлива. Вершины покоряются упорными!