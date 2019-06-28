И вылечат, и научат: почему родители выбирают санаторий «Юность» для своих детей

Началось лето и родители все чаще задумываются, как обеспечить ребенку отдых не только веселый, но и полезный. Один из таких вариантов – путевка в санаторий «Юность», где ребенку помогут поправить здоровье, при этом все остальное время он будет общаться с ровесниками, работать с психологами и педагогами. В санатории ждут детей от 4 до 15 лет, а работает учреждение круглый год.

Санаторно-курортное лечение в "Юности" имеет свою отличительную черту - здесь отдают предпочтение комплексу методик с преимущественным применением природных лечебных факторов и минимально необходимым набором медикаментозной терапии. Такие методы оздоровления помогают добиться результата. Для детей это и снижение частоты хронических заболеваний, и профилактика развития хронической патологии, и общее психо-соматическое оздоровление.

Среди природных лечебных факторов оздоровительного учреждения - благоприятная климатическая зона, бальнеологический, грязевой и тепло-лечебный факторы. В "Юности" применяют лечебные ванны - минеральные, лекарственные, солодковые, жемчужные, сухо-воздушные. Лечебные души - Шарко, циркулярный, восходящий. Есть в детском санатории пилоидо- и парафинотерапия, кедровая здравница и хамам. Используется аэрозоль-терапия разных видов: галокамера и спелеокамера, ингаляторий, оксигенотерапия.

- Современные аппаратные методы физиотерапии представлены всеми традиционными методиками: электролечение и волновая терапия, дерсонвализация, электросон, электро- и фонофорез, зональное и общее кварцевание, КУФ и соллюкс, лазер, магнит, КВЧ, светолечение. Для детей с лор-патологией работает комплексный медицинский лор-комбайн "Атмос", - говорит Наталья Мокина, главный врач ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по санаторно-курортному лечению, член регионального штаба ОНФ в Самарской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/717087" frameborder="0"></iframe> Самарский областной детский санаторий "Юность".

Необходимый диагностический комплекс представлен по нозологии и включает электрокардиографию, УЗИ и эхокардиографию, спирометрию, электронную аускультацию сердца, газоанализ и многие другие методы.

Для выздоровления важен психологический климат, поэтому в несколько недель, которые ребята проводят в санатории, включают не только современный курс лечения, но и нескучный и подвижный досуг, программу дополнительного образования.

Педагоги санатория работают сразу по нескольким учебно-методическим программам - художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, гражданско-патриотической, духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной.

Так что этим летом ваш ребенок может и здоровье поправить, и найти новых друзей и научиться чему-то новому. И все это – благодаря путевке в санаторий «Юность».

КОНТАКТЫ

1 отделение

Пульмонологическое

443031, г. Самара, 9 просека, 3 линия.

8 (846) 952-94-81

8 (846) 952-92-79

mmu6023@samaramail.ru

2 отделение

Противотуберкулезное

443029, г. Самара, ул. Шверника, д. 7

8 (846) 994-36-02

3 отделение

Многопрофильное

443048, г. Самара, пос. Южный, д. 30

8 (846) 978-23-17

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