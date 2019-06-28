Больше заплатят не все: как изменятся тарифы на ЖКХ с 1 июля 2019 в Самаре

УСЛОВИЯ РАЗНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЙОНОВ

С 1 июля в Самарской области, как и по всей стране, изменятся тарифы и нормативы на коммунальные ресурсы. В этом году летом изменения значительные, почему это произошло, рассказала Алена Гаршина, руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

- Распоряжением правительства установлен предельный индекс изменений - 2%. Постановление №400 предусматривает несколько оснований для повышения этого показателя. Это установление норматива коммунальных услуг, реализация утвержденных до 1 января 2019 года инвестиционных программ и реализация концессионных соглашений. В этом году для Самарской области все это сошлось, - говорит Алена Гаршина.

Индексы для всех муниципальных районов разные. Самые большие значения - 27 - 32% в Красноармейском, Похвистневском районах. В Самаре и Сызрани предельный индекс - 4,1%. Самый высокий среди областных городов - в Кинеле: 10,2%. Изменения коснутся жителей частных домов, у которых раньше длительное время не менялись нормативы. Как отмечают эксперты, у некоторых жителей, напротив, сумма в платежке снизится. Например, в Самаре платить меньше на 0,2 - 13% будут более 500 тыс. жителей многоэтажек, у которых стоят приборы учета, в том числе и электроэнергии. Но средний индекс повышения - 8,2%. То есть те, кто платил, предположим, 1000 рублей, заплатят 1082.

- По 3-комнатной квартире в 54 метра в Самаре цена в платежке может увеличиться на 348 рублей и снизиться на 222 рубля, - говорит Алена Гаршина. - Самое главное - в регионе будут введены новые нормативы, которые уже давно были утверждены, но вводились поэтапно. При этом некоторые из них снизились - например, на холодную воду с 7,9 кубометра до 5,6 - 5,9 кубометра, так как теперь учитываются длина ванны и другие показатели.

Жителям Самарской области рассказали, какими будут тарифы ЖКХ 1 июля 2019 года в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

БЕЗ СЧЕТЧИКОВ - ДОРОЖЕ

Однако, как напомнил Рустам Мустафин, представитель Госжилинспекции, при этом для тех, у кого не стоят счетчики, вводится повышающий коэффициент - 1,5. Это коснется большинства муниципальных образований.

- Сегодня приборы учета ставят все больше жителей. Это нормальная практика, и, я думаю, что, столкнувшись с удорожанием услуги без счетчиков, люди станут еще активнее ими обзаводиться, - отметил руководитель регионального центра ЖКХ-Контроль Виктор Часовских.

Технический директор «Самарских коммунальных систем» Дмитрий Ракицкий согласился с этим мнением. Он заметил, что для основной части жителей платеж изменится незначительно. Более серьезное удорожание коснется тех, кто еще не поставил приборы учета. Поэтому СКС рекомендует всем жителям установить счетчики и платить только за потребленный объем воды.

- С экономической точки зрения нам это невыгодно, но это прозрачно и понятно, а также снимает многие вопросы и к нам, и к потребителям. Те, кто сейчас поставит счетчики, существенно сократят свои платежи. Например, семья из трех человек в благоустроенном жилье платила по нормативу 1186 рублей, а с прибором учета и всеми нововведениями станет платить 490 рублей, - отметил он.

Что касается повышающего коэффициента, он не будет применяться для тех абонентов, в чьих домах поставить счетчик невозможно: например в подвале, где находятся трубы, слишком влажно, или же к водопроводу невозможно подступиться. Таких случаев немного, но они встречаются. Справку о невозможности установки прибора учета выдают в СКС - для частных домов, или в УК - для многоквартирных.

Виктор Часовских акцентировал внимание еще на одном моменте: общее удорожание может не коснуться стоимости жилищных услуг. Этот тариф жильцы устанавливают вместе с управляющей компанией на общем собрании. Если цифра не утверждена, УК берет муниципальный тариф. Но если стоимость выросла с 1 января, поднимать ее в июле УК не может. Если это произошло, нужно жаловаться в ГЖИ.

Какие тарифы будут действовать на услуги ЖКХ с 1 июля

МУСОР - ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ

Два платежа останутся неизменными с 1 июля: за капремонт и за вывоз мусора. Планируемый ранее рост тарифа за обращение с одним кубометром ТКО с 598,16 руб. до 619,32 руб. во втором полугодии был заморожен приказом ДЦТР.

- Это связано с тем, что в феврале этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, замораживающее рост налога на негативное воздействие на окружающую среду: он остался на уровне 2018 года. Налог на негативное воздействие на окружающую среду оплачивают полигоны. Поскольку его рост был заморожен, то расходы полигонов, связанные с его оплатой, также не выросли. Это в свою очередь заморозило повышение стоимости услуг регионального оператора, - рассказал представитель регионального оператора директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров. И обозначил основные текущие задачи компании.

- Задача регоператора - обеспечить бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходов, и компания прилагает все усилия, чтобы новая система обращения с отходами работала без сбоев. На сегодняшний момент задолженностей перед перевозчиками и операторами по захоронению ТКО у ООО «ЭкоСтройРесурс» нет. Это обеспечивается путем привлечения собственных денежных средств компании, а также привлеченных кредитных ресурсов. Поэтому совместная задача жителей области, а также юридических лиц - своевременно оплачивать наши услуги, - рассказал Михаил Захаров.

По-прежнему не теряет своей остроты вопрос контейнерных площадок. Реальная практика работы регоператора показала, что количество действующих мест накопления ТКО превышает число контейнерных площадок, которое содержится в территориальной схеме обращения с отходами в Самарской области. Региональный оператор обслуживает каждую из них.

Тем не менее дефицит контейнерных площадок (особенно в муниципальных районах Самарской области) все еще существует. Но вопрос решается: региональным оператором при поддержке органов местного самоуправления составлен единый реестр всех контейнерных площадок, сформирована потребность в них муниципалитетов. Реестры уже передали в министерство энергетики и ЖКХ области. Сегодня на учете регионального оператора Самарской области стоят все до единой площадки. Недавно на федеральном уровне состоялось заседание по теме обращения с твердыми коммунальными отходами, на котором регионы озвучили потребности в контейнерных площадках и модернизации контейнерного парка.

Результат уже есть: помимо выделяемых региональных денежных средств, Самарская область получит федеральные деньги, на которые будут обустраиваться существующие КП в городах и строиться новые в селах. Также сегодня регоператор продолжает активную работу по вывозу мусора с территории за Волгой. Мусор доставляется на левую сторону реки, опустошаются контейнеры на турбазах, базах отдыха. Все это делается для того, чтобы мусор не складировался в лесу, на полях, в овражках. Летом животрепещущим остается вопрос с вывозом мусора из садоводачных хозяйств. Здесь все тоже под контролем.

- Мы приняли решение по рекомендации губернатора применить понижающий коэффициент 0,5 ко всем садово-дачным товариществам, которые платят по нормативу. Таким образом, сумма к оплате для них уменьшилась в два раза. Многие товарищества платят за вывоз мусора по факту: устанавливают собственные контейнеры. Раньше этого вообще не было, - вспоминает Михали Захаров.

ТАРИФЫ НА РАЗВИТИЕ

О том, какие положительные последствия будет иметь рост тарифов, который случается практически каждый год, могут рассказать ресурсоснабжающие организации. Тариф - единственный источник финансирования мероприятий инвестиционных программ, капитальных ремонтов и всей работы предприятий. Проще говоря, чтобы трубы не прорывались, на водопроводе не было утечек, вода из крана шла надлежащего качества и температуры, свет не пропадал, нужны деньги и вложения в развитие коммунальных сетей. Как заявил в пресс-центре «Комсомольской правды» технический директор СКС Дмитрий Ракицкий, новые тарифы экономически обоснованы.

Напомним, что с 1 июля 2019 года кубометр питьевой воды будет стоить 31,6 рубля с НДС, водоотведения - 17,39 рубля с НДС. В частности компания СКС благодаря средствам, которые могут быть получены дополнительно, намерена провести серьезную работу по повышению качества воды и улучшению экологической обстановки в регионе.

- Для нас 1 июля характеризуется началом действия концессионного соглашения. Все меняется, в том числе поведение потребителей, современные технологии. И нам тоже нужно меняться вслед за этим. В предыдущий период - с 2013 по 2019 год - мы выполнили инвестиционную программу на 2,2 миллиарда рублей, в том числе 562 миллиона рублей собственных средств. При этом упор был сделан на качественное улучшение объектов и технологий. Перекладывались сети, проводилась реконструкция зон на городских очистных канализационных сооружениях, сооружений на НФС-1 и НФС-2, были построены водоводы к стадиону ЧМ-2018. Нам удалось сократить по сравнению с 2012 годом аварийность на сетях водоснабжения на 43%, на сетях водоотведения на 44%, потери воды на 16%.Инвестиционная программа 2019 - 21 гг. предусматривает работы на 4,5 млрд рублей. На эти деньги будут построены два современных водовода до поселка Управленческий, что позволит повысить качество воды здесь, а также водопроводные и канализационные сети к району многодетных семей Орлов овраг, появятся сооружения очистки и обеззараживания осадка промывных вод НФС-1, будет проведена реконструкция станции обеззараживания очищенных сточных вод ГОКС. В итоге эти изменения почувствуют все жители: вода станет качественнее, негативное влияние на экологию снизится. Это новый виток инвестпрограммы. Корректировка тарифов, которая происходит сейчас, обеспечит выполнение этой программы, это тарифы развития, - отмечает Дмитрий Ракицкий.