Сердце, не останавливайся!

Узнай свое давление

Почти 50% жителей Самарской области, которые скончались из-за болезни, страдали патологиями системы кровообращения. Чтобы не стать жертвой своеобразной «чумы XXI века», нужно особенно тщательно заботиться о своем здоровье.

Увы, но здоровье сердца - на 80% ответственность самого человека. Жирная и соленая пища, курение, употребление алкоголя, постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни - все это изнашивает сердечно-сосудистую систему и практически становится пропуском на тот свет.

Не стоит думать, что эта проблема коснется кого угодно, но только не вас. Все чаще от сердечно-сосудистых заболеваний умирают молодые люди, которым не исполнилось даже 30 лет. И чаще всего они ни разу не обращались к врачам и не следили за основными показателями своего здоровья.

Самое главное, что должен знать о себе каждый человек: уровень давления, содержание холестерина и сахара в крови. Оптимальное артериальное давление - 120/80 мм рт.ст. При этом 40% населения страдает артериальной гипертензией, но лишь половина из них постоянно следит за этим показателем. И лишь седьмая часть всех пациентов принимает эффективное лечение.

- Это связано с тем, что многие жители ошибочно думают, что возможно курсовое лечение гипертонии, когда при достижении нормальных цифр артериального давления лекарственные препараты отменяются. Гипертоническая болезнь - заболевание хроническое, поэтому лечение должно быть ежедневным и длительным, а нормальные цифры артериального давления говорят о том, что лечение подобрано правильно и его нужно продолжать, - объясняет главный кардиолог Самарской области, заместитель главного врача Самарского областного кардиологического диспансера им. Полякова Дмитрий Дупляков.

Не пропусти проблему

Специалисты Всемирной федерации сердца уверены: люди сами должны следить за своим здоровьем и за состоянием близких людей.

Помогает своевременно обнаружить потенциально опасные заболевания и своевременно заняться лечением и диспансеризация, которую можно пройти раз в три года. Врачи смогут определить, к какой группе риска принадлежите вы, и дать необходимые рекомендации.

- Конечно, не все заболевания можно предотвратить. Важно знать, какие меры следует принять, если инфаркт или ишемический инсульт развивается дома. Если вы подозреваете, что у вашего члена семьи сердечный приступ или инсульт, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда имейте под рукой телефоны экстренных служб, - подчеркивает Дмитрий Дупляков.

Четыре простые меры для здоровья сердца

1. Не допускайте курения в доме. Отказавшись от курения, вы улучшите состояние своего здоровья и здоровья ваших близких. Установите правило: за каждую выкуренную сигарету курильщик выполняет дополнительную работу по дому.

2. Придерживайтесь принципов здорового питания. Ваш рацион должен содержать овощи и фрукты. Избегайте жирной, жареной и высококалорийной пищи.

3. Поощряйте физическую активность. Ограничивайте время, которое вы и члены вашей семьи проводят у телевизора и за компьютером. Организуйте семейные прогулки, походы и игры на свежем воздухе.

4. Знайте свои цифры. Посетите медицинское учреждение, например Центр здоровья, где вам измерят артериальное давление, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, рассчитают индекс массы тела. Зная ваш риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, можно разработать конкретный план действий по улучшению здоровья сердца.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил ЗАСЫПКИН, исполняющий обязанности директора филиала АО «МАКС-М» в г. Самаре

Михаил ЗАСЫПКИН, исполняющий обязанности директора филиала АО «МАКС-М» в г. Самаре:

- Особое внимание хочется обратить на важность прохождения профилактических мероприятий, поскольку они, в том числе диспансеризация, направлены на выявление заболеваний на ранних стадиях и предотвращение риска развития осложнений. Мы постоянно информируем всех пациентов о возможностях прохождения профилактических осмотров. Только в 2018 году таким образом оповещены более 800 тысяч застрахованных в АО «МАКС-М», за четыре месяца текущего года - уже более 150 тысяч жителей. Во многом благодаря таким адресным действиям, диспансеризацию ежегодно проходят более 500 тысяч наших застрахованных граждан.

КСТАТИ

Если у вас возникли вопросы об оказании медицинской помощи, вы можете обратиться к нашему страховому представителю по бесплатному телефону горячей линии 8 800 5554403. Также задать вопрос можно в интернете. Сайт страховой медицинской организации АО «МАКС-М» www.makcm.ru обновлен в 2019 году, удобный формат подтверждается ростом обращений граждан.