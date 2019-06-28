2019-06-28T13:18:18+03:00
Здоровье

Проверяйся раз в два года!

Самарцам рассказали, как часто они могут проходить бесплатную диспансеризацию и что делать, если в больнице в осмотре врачей отказывают
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Диспансеризацию ежегодно проходят более 500 тысяч застрахованных граждан.Диспансеризацию ежегодно проходят более 500 тысяч застрахованных граждан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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О здоровье нужно знать все

Запущенные болезни сложнее всего поддаются лечению. Как часто мы отмахиваемся от головной боли, не замечаем появившихся под мышкой или на шее «шишек», молча страдаем от высокого давления. «Не до здоровья нам! Работать надо!»

- Такое отношение к своему здоровью в корне неправильное. К тому же сегодня, чтобы получить полную картину состояния своего организма, не нужно тратить неделю на поход к врачам. Обязательная диспансеризация, которая введена в России уже с 2013 года, позволяет на ранних стадиях выявить заболевания, - говорит исполняющий обязанности директора филиала АО «МАКС-М» в г. Самаре Михаил Засыпкин.

Во время диспансеризации посетителям определяют группу здоровья, находят основные факторы риска, назначают лечение при необходимости. При этом следить за состоянием здоровья в дальнейшем также будут в рамках программы ОМС.

Михаил ЗАСЫПКИН, исполняющий обязанности директора филиала АО «МАКС-М» в г. Самаре

Михаил ЗАСЫПКИН, исполняющий обязанности директора филиала АО «МАКС-М» в г. Самаре

Кто может пройти диспансеризацию в 2019 году?

Пройти бесплатную диспансеризацию может каждый житель Самары, которому уже исполнился 21 год. Это можно сделать раз в три года.

Все граждане, которые имеют полис ОМС. Если вам исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет и более, приходите в поликлинику, к которой вы прикреплены с паспортом и полисом.

Если вы родились в другом году, но опоздали в срок пройти диспансеризацию, вы можете пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр по программе ОМС один раз в два года.

Как проходит диспансеризация?

Пройти обследование необходимо в два этапа. На первом проводят обследования,

которые помогают выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, бронхолегочных патологий, сахарного диабета. На этом этапе вамзмерят уровень глюкозы, холестерин в крови, назначат флюорографию, ЭКГ, маммографию (после 45 лет).

Если вам необходимо дополнительное углубленное обследование, его проведут на втором этапе. Это касается людей, у которых выявили патологические состояния, им объяснят, какие факторы риска для них существуют, отправят на дополнительную диагностику, назначат лечебно-оздоровительные мероприятия.

С собой, отправляясь на диспансеризацию, нужно взять паспорт, полис и результаты предыдущих обследований, если вы проходили их в этом году.

Кстати, пройти диспансеризацию можно практически без отрыва от работы, в выходные дни.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил ЗАСЫПКИН, исполняющий обязанности директора филиала АО «МАКС-М» в г. Самаре:

- Страховые медицинские организации активно участвуют в информировании пациентов о необходимости и возможности бесплатного прохождения диспансерных осмотров и диспансерного наблюдения. Эта работа строится путем SMS-информирования, телефонных обзвонов и подомовых обходов. Только в 2018 году таким образом оповещены более 800 тысяч застрахованных в АО «МАКС-М», за четыре месяца текущего года - уже более 150 тысяч жителей.

Во многом благодаря таким адресным действиям диспансеризацию ежегодно проходят более 500 тысяч наших застрахованных граждан.

ВАЖНО!

Если у вас возникли вопросы, касающиеся организации диспансеризации, или же вам отказывают в приеме у врачей, звоните к страховым представителям компании АО «МАКС-М» по бесплатному федеральному номеру 8 800 5554403.

ИСТОЧНИК KP.RU

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