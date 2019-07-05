«Пистолет напомнил игрушку»: уголовник с «Наганом» не смог купить водку в самарском магазине и прострелил продавщице глаз

Работал оператором станка и не привлекал внимания

В Самаре судят мужчину, совершившего вооруженный налет на магазин «Продукты». На скамье подсудимых 42-летний Сергей Анферов. Помимо дерзкого нападения на торговую точку ему вменяют незаконное хранение боеприпасов.

Сергей — человек с большим уголовным прошлым. В 2006 году его приговорили к 19 годам за убийство и кражу. Он вышел на свободу в августе 2018-го, по УДО — за 5 лет до положенного срока. Мужчина поселился в квартире на Ташкентской, удовлетворительно характеризовался у участкового и неофициально работал оператором станка. До поры до времени он не привлекал внимания стражей порядка.

Все изменилось в ночь с 13 на 14 декабря 2018-го. По версии следствия, пьяный Анферов зашел в круглосуточный магазин на трамвайной остановке «Завод имени Тарасова». В ту ночь там обслуживали посетителей две женщины с одним именем — Ирина.

Ирина Т. большую часть дня провела на складе. Вместе с девушками из утренней смены она поминала родного брата своего мужа, который умер за 9 дней до этого. Вместе с коллегами она выпила совсем немного, но за прилавок выходила только когда было много народу. С 20-00 за кассой стояла Ирина Р.

«Сейчас вы об этом пожалеете»

— Примерно в 10 вечера зашли двое мужчин, один из них, как я сейчас знаю — Сергей Анферов. Он сказал своему товарищу, чтобы тот купил ему пиво. Мужчина купил два «Жигулевских» и они вышли, — следует из ее показаний.

Пенное товарищи распивали прямо на остановке. Продавщицы уже про них забыли. Ирина Т. ближе к 12 ночи разогрела ужин, ее коллега сидела за барной стойкой. В 00-06 дверь в магазин открылась. Вернулся Анферов и попросил водки.

Сергей последние годы жизни провел в колонии в Волжском районеФото: соцсети

— Я ответила, что у нас ее нет. Он сказал, что сейчас мы об этом пожалеем и приподнял руку, в которой был пистолет с круглым барабаном, похожим на тот, которыми дети играют. Направил мне в грудь и два раза нажал на курок. Но выстрела не последовала, просто щелчки, — говорит Ирина Р.

Как оказалось, в руках у злодея находился револьвер «Наган», вполне пригодный для стрельбы, но давший осечку. Сергей в результате отвлекся и стал разбираться со своим оружием, а не на шутку перепуганные женщины воспользовались моментом и убежали на склад, закрыв за собой дверь.

— Они пытались с ним договориться по хорошему, но результата это не дало. Анферов выстрелил два раза в сторону двери склада и попал в левый глаз Т. Женщина его буквально лишилась, получила серьезные травмы и переломы, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» правоохранители.

Налетчик после этого вышел из магазина и направился к запасной двери, которая с улицы как раз вела на склад. Там он снова направил свой револьвер на подруг по несчастью и потребовал с них денег. Сопротивляться Ирины не стали и отдали ему 6 тысяч, что лежали в кассе.

Арсенал в квартире

Преступник скрылся с места происшествия, а его жертвы обратились в полицию. Камера магазина на днях вышла из строя, но силовики все-таки смогли найти подозреваемого и вскоре задержали его. При себе у мужчины оказался еще один пистолет — переделанный из газового, но пригодный для стрельбы боевыми патронами от ПМ, которые тоже, в количестве 4 штук, у него были найдены и изъяты. Также правоохранители изъяли у мужчины 4 патрона от «Нагана».

В ходе обыска фигуранта в квартире на Ташкентской изъятия продолжились. Там нашли пистолет ТТ 1951 года выпуска, Браунинг модели 1922, самодельный пистолет-пулемет, 134 патрона калибра 9 мм, 20 патронов для ТТ, 49 для револьвера, 2 для Браунинга. Все они пригодны к стрельбе. Вдобавок к оружию, дома у Анферова нашли около 200 граммов бездымного взрывоопасного пороха, который используется в том числе и для снаряжения патронов. Для чего он все это хранил - неизвестно.

Уголовное дело мужчины уже передали для рассмотрения в Промышленный районный суд. Сейчас там выступают свидетели.

— Обвиняемому вменяется разбойное нападение. Незаконное хранение и перевозка боеприпасов и взрывчатых веществ, — объяснили «Комсомолке» в прокуратуре Промышленного района, которая на процессе представляет сторону обвинения.

Рассмотрения дела служителями Фемиды продолжается. Подсудимый вину свою пока признает частично. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.