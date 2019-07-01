Фестиваль «На сопках Маньчжурии»-2019 в Самаре: барабанщицы, парад оркестров и совместный вальс
30 июня в Самаре прошел фестиваль «На сопках Маньчжурии». Лучшие духовые оркестры прошли с парадом по улице Куйбышева. В столицу губернии приехали оркестры из Нижнего Новгорода, Саратова и других городов, а также коллективы барабанщиц и мажорет-спорта, в числе которых один из ведущих коллективов Европы группа барабанщиц и мажореток «Держава» из Уфы.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» проходит в Самаре не случайно. Знаменитый русский вальс впервые исполнили именно в нашем городе. Весной 1907 года в Струковском саду музицировал оркестр 214-го Мокшанского полка под управлением автора музыки, военного капельмейстера Ильи Шатрова.
Лучшие духовые оркестры прошли с парадом по улице Куйбышева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Парад оркестров прошел по улице Куйбышева. На улице Ленинградской коллектив из Нижнего Новгорода исполнил дефиле, подарив зрителям незабываемые ощущения.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии»-2019 прошел в Самаре.Светлана МАКОВЕЕВА
В Струковском саду начался марафон-концерт фестиваля. Из-за плохой погоды все выступления оркестров с набережной Волги перенесли в Струковский. Но плохая погода не смогла испортить атмосферу праздника. Завершился фестиваль коллективным исполнением вальса «На сопках Маньчжурии».
Парад оркестров прошел по улице Куйбышева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
авершился фестиваль коллективным исполнением вальса «На сопках Маньчжурии».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU