Фестиваль «На сопках Маньчжурии»-2019 в Самаре: барабанщицы, парад оркестров и совместный вальс

30 июня в Самаре прошел фестиваль «На сопках Маньчжурии». Лучшие духовые оркестры прошли с парадом по улице Куйбышева. В столицу губернии приехали оркестры из Нижнего Новгорода, Саратова и других городов, а также коллективы барабанщиц и мажорет-спорта, в числе которых один из ведущих коллективов Европы группа барабанщиц и мажореток «Держава» из Уфы.

Фестиваль «На сопках Маньчжурии» проходит в Самаре не случайно. Знаменитый русский вальс впервые исполнили именно в нашем городе. Весной 1907 года в Струковском саду музицировал оркестр 214-го Мокшанского полка под управлением автора музыки, военного капельмейстера Ильи Шатрова.

Лучшие духовые оркестры прошли с парадом по улице Куйбышева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад оркестров прошел по улице Куйбышева. На улице Ленинградской коллектив из Нижнего Новгорода исполнил дефиле, подарив зрителям незабываемые ощущения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/717698" frameborder="0"></iframe> Фестиваль «На сопках Маньчжурии»-2019 прошел в Самаре.Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском саду начался марафон-концерт фестиваля. Из-за плохой погоды все выступления оркестров с набережной Волги перенесли в Струковский. Но плохая погода не смогла испортить атмосферу праздника. Завершился фестиваль коллективным исполнением вальса «На сопках Маньчжурии».

Парад оркестров прошел по улице Куйбышева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

авершился фестиваль коллективным исполнением вальса «На сопках Маньчжурии».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше фото с фестиваля в нашей галерее.