Новые тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года в Самаре: сколько платить за воду, свет, тепло, газ

Вступили в силу новые тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года в Самаре. Теперь платить за воду, свет, газ и тепло придется значительно больше. Сумма в платежке вырастет по-разному у жителей городов Самарской области и сельской местности. Сами тарифы ресурсоснабжающих компаний уже известны. Они выросли на 3-4% в среднем. Правда, по некоторым поставщикам рост оказался гораздо выше.

Рассказываем, сколько теперь придется платить за коммунальные услуги в Самаре.

Самарские тарифы

Вода стала еще драгоценнее

С 1 июля вода будет стоить еще дороже. Тарифы вырастут больше, чем на рубль. Кроме того, пострадают те, у кого до сих пор нет счетчиков. К их платежкам применят повышающий коэфициент 1,5. На полученные деньги СКС обещает выполнить целый ряд инвестиционных программ, улучшить качество питьевой воды, повысить уровень очистки стоков, построить новые водопроводы, в том числе до "Орлова Оврага".

Тарифы на воду и водоотведение в Самаре с 1 июля 2019 года

Самарские коммунальные системы

Питьевая вода 29, 05 рублей

Водоотведение 15,43 рубля

Свет станет дороже

Вырастет и стоимость киловатта электроэнергии, причем по-разному - для жителей города и сельской местности. Новые тарифы будут действовать и для населения, и для приравненных к нему категорий. Передавать данные счетчиков необходимо не позднее 25 числа каждого месяца.

Одноставочный тариф (за 1 кВт/ч.):

- Для домов и квартир с газовыми плитами — 4,17 руб.

- Для домов и квартир с электрическими плитами — 2,92 руб.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (за 1 кВт/ч.):

- Для домов и квартир с газовыми плитами: дневная зона — 4,61 руб.; ночная зона — 2,27 руб.

- Для домов и квартир с электрическими плитами: дневная зона — 3,22 руб.; ночная зона — 1,59 руб.

Согреют за большие деньги

С 1 июля изменились нормативы для домов, где не установлены счетчики. Чем больше дом - тем меньше гигакалорий требуется на квадратный метр. В целом они понизились. Но зато жителям, у которых приборы учета не строят в квартире, придется платить больше за горячую воду.

У горожан вырастут тарифы на тепловую энергию, у ПТС 1 гКал будет стоить 1682 рубля. Теплоноситель обойдется в 37,55 рублей за кубометр.

Цены на газ вырастут меньше всего

За газ с 1 июля 2019 года в Самаре придется платить ненамного больше, чем раньше. При наличии счетчика за кубометр нужно будет платить 7,48 рубля. На 1 человека в зависимости от наличия газового отопления и другого оборудования нужно будет платить от 97,24 до 180,6 рублей. Дешевле всего обойдется пользование плитой в доме с центральным горячим водоснабжением. Также стоит напомнить, что передавать показания приборов учета в газовую компанию нужно до 17 числа каждого месяца.

Телефон «горячей линии»: 8 (846) 212-3-212, адрес сайта http://samararegiongaz.ru/.

Сколько платить за вывоз мусора с 1 июля 2019 года в Самаре

Стоимость вывоза мусора и норматив накопления не изменятся. Для 10 городских округов (Самара, Тольятти, Кинель, Чапаевск,Отрадный, Безенчук, Новокуйбышевск, Сызрань, Похвистнево) действует тариф с кв.м. Это справедливо и для частных домов, и для квартир в многоэтажках. Тариф: 4,54 рубля за кв.м. В остальных населенных пунктах плату возьмут с человека, это 97,20 рублей в месяц.

Тариф за капитальный ремонт в Самаре 2019

Взносы увеличивать не будут. Сейчас горожане платят 5,67 рулей за кв.м. для домов высотой до 5 этажей, и 6,52 рубля за кв.м. для домов выше пяти этажей.

Узнать, сколько вам придется платить за коммунальные услуги, можно в специальном калькуляторе на сайте ГЖИ.