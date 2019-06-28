2019-06-28T10:50:07+03:00
Общество

«Бесит, когда клиенты психуют из-за мелочей»: откровения грузчика с 15-летним стажем о выпивке на работе и болтливых заказчиках

Рассказываем, кому не стоит доверять квартирные переезды и как добиться компенсации за испорченные вещи
Михаил ГОРЮНОВ
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Самарский грузчик раскрывает свои секретыСамарский грузчик раскрывает свои секретыФото: Архив "КП"
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- К нам такое пренебрежительное отношение сложилось: клянут, что грузчики вечно пьяные, что туда идут работать от безысходности юнцы-студенты или «кого никуда больше не берут». Я в этой сфере 15 лет. Конечно, не все объявления об услугах грузчиков - от больших фирм, где сотрудники в спецодежде, кол-центр с диспетчером и безналичный расчет. Но выбрать достойного исполнителя можно.

«Без четкого ТЗ – результат ХЗ»

- Работа у нас простая, а значит, задачи надо ставить как можно проще. Быть элементарно культурным и объяснять четко - что куда везти, как заносить, в какую комнату ставить. Хозяева должны адекватно оценивать груз – его вес, габариты и не требовать от нас невозможного. Был у меня один заказчик, кричал, что мы время тянем. А у него был ремонт, на 8 этаж без лифта надо было стеклопакеты затащить и гипсокартон. Стеклопакеты тяжелые, гипсокартон хрупкий, очень неудобно нести… А одна женщина сама время тянула – час с нами спорила. Требовала, чтобы мы занесли холодильник в подвальное помещение. А он не прошел бы в дверной проем, его если даже занести, то потом только на тросах оттуда вытаскивать. Пришлось нам макет из коробки делать и показывать. Пока она сама не увидела, что габариты не те, не успокоилась. Кто тут время тянул? В итоге все мы ей остальную мебель разгрузили, а холодильник вернули в магазин.

Квартирные переезды – отдельная тема. Заказчики иногда уж слишком переживают за свои вещи и это понятно. Но подготовьте тогда, упакуйте нормально. Напишите на коробках «хрупкое», «электроника».

Квартирные переезды – отдельная тема. Фото: Архив "КП"

Квартирные переезды – отдельная тема.Фото: Архив "КП"

Платите честно и после работы

Лучше договариваться сразу и предлагать цену за всю работу, а не по часам. Мы оценим адекватно, сколько времени на все потребуется. Думаете, грузчикам хочется весь день ваши коробки тягать? Чем раньше отработаем ваш заказ, тем скорее возьмем другой.

Некоторые конторы просят предоплату. Наверное, у них есть на то причины. Могут же и «кинуть». Грузчикам так спокойнее, если заказчик выглядит ненадежно, ведет себя как-то подозрительно. Не берусь судить коллег, но мы берем оплату постфактум. Тогда уже виден результат. Если что-то повредили – заявляйте сразу, потом не докажешь, что это именно грузчики виноваты. Случайные царапины, сколы вполне возможны, если груз объемный и недостаточно устойчивый. Ущерб можно обсудить и вычесть из суммы оплаты. А вот ущерб в 50-60% стоимости груза просто невозможен. Это надо сильно чем-то грузчиков обидеть, чтобы они вам так расколбасили мебель или еще что. На случай форс-мажора, ДТП у крупных контор есть страховки. Еще один повод задуматься, кому доверить перевозку.

Говорят, чтобы грузчик был на твоей волне, нужно его покормить, стакан водки ему предложить. Это давно устарело. Фото: Архив "КП"

Говорят, чтобы грузчик был на твоей волне, нужно его покормить, стакан водки ему предложить. Это давно устарело.Фото: Архив "КП"

Лишняя болтовня влетит в копейку

Мои парни за работой много не разговаривают. Я их специально так настраиваю. Меньше слов -больше дела. Одна бабуля нам стихи читала, рассказывала про свои похождения, а потом на жалость начала давить: пенсия маленькая, берите, сколько есть. И наш сердобольный начальник бригады купился на это. В итоге возмещал убыток из своего кармана. Мы не богадельня, у нас бизнес. Хотя мы, конечно, тоже люди. И отношения к себе требуем человеческого. Бывает работа в непогоду, тяжелый негабаритный груз – нужно нормально воспринимать кроткие перекуры.

Однажды, мы выехали несколькими группами на завод по производству мела, щелочи и тому подобного. Работы было, как планировали, на 15 минут. Выяснилось, что у них со своими грузчиками какие-то проблемы, они наняли нас. Так вот, там пришлось фуру загружать вручную - 20 тонн общий вес груза, который мы тогда перетаскали. Это была щелочь в упаковке по 20 кг. Пять часов работы ожоги на руках… Теперь за подобные заказы берем наценку.

Говорят, чтобы грузчик был на твоей волне, нужно его покормить, стакан водки ему предложить. Это давно устарело. Да, бывают в нашей работе любители выпить. Но лучше доплатить, а не ставить алкоголь. Многое зависит от конторы, опять же, в которую вы обращаетесь. Но у нас часто подрабатывают молодые студенты с хорошей спортивной подготовкой, им деньги нужнее, чем поллитра.

ВАЖНО!

Как сохранить мебель и нервы при переезде

· Составьте опись имущества перед переездом. Самое необходимое отложите в отдельные коробки. Коробки с самым ценным грузом (компьютеры, дорогая техника, украшения), лучше забрать с собой в такси.

· Следите за работой грузчиков. Упаковки с надписью «кухня» должны быть доставлены на кухню, «спальня» - в спальню. Сначала все проверьте – потом подписывайте документы.

· Раздайте грузчикам бахилы, если не хотите, чтобы в новую квартиру занесли грязь.

· Не платите заранее. Если очень просят – оставьте небольшой залог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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