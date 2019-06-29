«83% людей страдает от насилия в семье»: самарские общественники рассказали, почему об этой проблеме важно говорить вслух

Абсолютное большинство случаев насилия происходит в семье или близких отношениях. Об этом сообщила руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасия Бабичева в пресс-центре «Комсомольской правды» - Самара». В июле проекту исполнится два года. Активисты поделились статистикой обращения.

Мужчины тоже переживают насилие

- Созданием проекта мы отреагировали на отсутствие помогающей организации, которая оказывала бы поддержку пострадавшим от насилия, - объясняет Анастасия. – Я не ставила целью посчитать общее количество писем и обращений. По данным на 21 июня, мы провели работу с 110 клиентами.

Большинство клиентов проекта — это женщины (95%). Мужчины обращаются значительно реже. Они рассказывают о собственном агрессивном поведении или просят помощи в ситуации насилия, пережитом в прошлом.

— 83% обращений связаны с текущим насилием. Ещё 14% приходят с психотравмой от насилия в прошлом. 4% обращаются за профилактикой: «У меня две дочки, как мне отгородить их от насилия?» — рассказывает руководитель проекта.

Из всех, кто обращается за помощью в ситуации насилия «здесь и сейчас», большинство пережили насилие в семье, в браке или в близких отношениях.

— Эта сфера максимально стигматизирована. Женщины обращаются, а мужчины нет. Но это не значит, что мужчины не подвергаются насилию, — считает Анастасия Бабичева. — В ситуации домашнего насилия у них нет общественного разрешения на обращение за помощью.

Побои, преследования и изнасилования

Насилие дома делится (конечно, условно) на две большие группы — насилие в браке/близких отношениях и со стороны других родственников. В браке самая частая причина обращений — побои. По статистике проекта, на физическое насилие жалуется 51% обратившихся. Ещё 42% страдают от психологического или экономического насилия. Оставшиеся 7% приходятся на сексуальное насилие.

Совсем другая картина — в ситуации насилии со стороны родственников. Здесь большая доля приходится на психологическое насилие (54%). Увеличивается процент пострадавших от сексуального насилия — 23%. При этом три четверти из тех, кто подвергся насилию со стороны родственников, — дети.

Больше половины случаев насилия вне дома (53%) — психологическое. Туда же включен и буллинг, травля в коллективе.

— 29% пострадали от физического насилия вне дома. Самая меньшая часть обращений по поводу сексуального насилия. Здесь самая распространённая ситуация — пошла на день рождения друга, выпила и все произошло, — объясняет руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасия Бабичева. — Опять же если на сексуальное насилие приходится меньшая доля обращений, это не значит, что оно реже происходит. Тема стигматизирована. Жертвы не готовы говорить о насилии.

Психолог проекта «Знание остановит гендерное насилие» Татьяна Лощинина (слева) и руководитель Анастасия Бабичева (справа)

«Добьёмся своего»

Правда, теперь появились подвижки. Если в самом начале работы к активистам обращались за помощью раз в несколько недель, то теперь — быстрее, чем удается приступить к работе.

В планах проекта – разместить информационные стенды, в которых расскажут, как бороться с насилием. На это пока не удается получить финансирование.

— Я подавала заявки на три грантовых проекта, но пока не прошла ни один конкурс. Благотворители и частные организации также пока не проявили интерес. Общались и с принимающими организациями — больницами и полицией. Тоже никакого отклика. Скучная информационная работа не интересна ни для благотворителей, ни для принимающих сторон. Но уверена, что мы добьёмся своего.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2 года работает проект

110 обращений

78% — из Самарской области. Ещё 22% — из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, Бишкека и Цюриха.