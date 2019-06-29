2019-06-29T19:19:14+03:00
Общество

"Я мечтаю пожать руку Щварцнегеру": самарский бодибилдер в третий раз стал "Мистером Вселенная"

Андрей Шокин, который уже в третий раз доказывает, что российские бодибилдеры - одни из лучших в мире, хочет, чтобы миллионы ребят благодаря его примеру тоже пришли к ЗОЖ и спорту [фото, видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Андрей Шокин (в центре) уже во второй раз становится обладателем титула как профессионалАндрей Шокин (в центре) уже во второй раз становится обладателем титула как профессионалФото: Личный архив
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"Чувствовал, что за мной вся Россия"

Самарский бодибилдер Андрей Шокин уже в третий раз завоевал титул "Мистер Вселенная". Первый раз спортсмен участвовал в соревнованиях как любитель, еще два раза уже как профессионал. В этот раз награду он привез из Южной Кореи.

Андрей - скульптор своего тела Фото: Личный архив

Андрей - скульптор своего телаФото: Личный архив

- В этом году я ехал только за победой. Мне никакие полумеры не нужны. Для меня было главным - стать лучшей версией себя, сделать внешний вид еще лучше, обойти себя прошлогоднего. И я горжусь, что этого добился, - признается Андрей Шокин.

По его словам, подготовка к соревнованиям такого уровня заняла у него примерно 1,5 месяца - в это время на второй план уходит все, и семья, и близкие люди, и работа.

- Мы как скульпторы лепим свое тело и в этом нет помощников. Каждая мыщца, рельеф - все важно, все должно быть продумано, - рассказывает Андрей. Помощник требуется только на последнем этапе, чтобы проработать представление себя, позирование. Именно это, как и само тело спортсмена, оценивают строгие судьи. И выступление Андрея поражает: он владеет своим телом, как тонко настроенным инструментом. Ни единого сбоя!

Спортсмен рассказывает, что в России - он единственный атлет-профессионал в этой федерации. Поэтому и на соревнования ехал с трепетом:

Андрей Шокин в третий раз стал мистером Вселенная.Mr.Universe-2019. WFF. Сеул.Южная Корея.

- Я сам не боюсь обычно, нет мандража какого-то. А здесь за несколько дней начал нервничать. Мне писали абсолютно незнакомые люди, подписчики, желали успеха. Я чувствовал, что не могу подвести свою страну, что я - представитель всей России. Конечно, такая ответственность накладывает отпечаток.

Но ни одна мышца на показе у бодибилдера не дрогнула. Заслуженное золото в руках.

Мастерить свое тело - сложная работа Фото: из личного архива

Мастерить свое тело - сложная работаФото: из личного архива

"Я в детстве был слабаком"

К своим победам Андрей Шокин по его же признанию шел с 14 лет.

- Я ведь в школе сначала был слабаком, обычный такой ребенок. Любой мог обидеть. А в пятом классе пошел в секцию каратэ. Тогда же были популярны все эти боевики. И вот я смотрел их, мечтал, что буду таким же. И мой кумир был Арнольд Шварцнегер. У меня прямо в голову запала мысль, что я должен стать таким, как он, - вспоминает спортсмен.

Потом в жизни Андрея была война - чеченская. Окопы, стрельба, кровь... и штанга, с которой он не расставался.

- Мне товарищи говорили - брось ее, убьют нас все равно. Но я не собирался этого делать, - говорит он.

После армии мужчина серьезно занялся спортом. В его увлечении его поддерживают жена и дочка. Сам Андрей признается, что ему нравятся сильные, спортивные женщины.

"Мой пример должен вдохновлять"

Теперь "Мистер Вселенная" считает своей обязанностью самому вдохновлять молодых ребят на то, чтобы становиться лучше.

- Я для того и выступаю, чтобы показывать всем ребятам, молодежи, что обычный парень из простой семьи может всего сам добиться, любых высот. И в этом нет ничего невозможного. Я хочу, чтобы на меня обратили внимание в министерстве спорта региона: я готов работать с школьниками, продвигать здоровый образ жизни в массы своим примером, - делится планами наш собеседник.

Спортсмен признается, что чувствует себя в своей форме просто отлично

Спортсмен признается, что чувствует себя в своей форме просто отлично

Кстати, мечта Андрея - увидеть Шварцнегера в реальной жизни - пока так и не исполнилась. Но осенью Арнольд должен приехать в Санкт-Петербург и "Мистер Вселенная" надеется, что в этот раз ему удастся пожать руку своему кумиру и сказать спасибо за то, что его жизнь сложилась именно так.

Справка "КП"

Андрею Шокину 39 лет

Вес: 109 кг

Рост: 184 см

Женат, дочке 12 лет

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В этом году титул «Мистер Вселенная» завоевал самарский спортсмен Андрей Шокин (подробности)

andrey_shokinandrey_shokin
Дорогие Друзья ! Хочу выразить всем вам огромную благодарность, за вашу веру в меня , вашу мощную поддержку на протяжении всей подготовки, и невероятно тёплые поздравления! Спасибо за то, что вы есть у меня! Я люблю безгранично люблю свою Родину-Россию! И я смог уже в который раз доказать всему миру, что российские спортсмены всегда были, есть и будут оставаться сильнейшими! При всём уважении к остальным спортсменам из других стран нашей планеты Спорт объединяет людей #андрейшокин #чемпион #mruniverse #бодибилдинг #спорт #самара #победа #спасибо #спортсамара #россия #россиявперед
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ИСТОЧНИК KP.RU

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