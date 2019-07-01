"В "Кошелеве" можно открыть свой бизнес": Николай Мерзляков рассказал, как решил начать свое дело после переезда

Николай Мерзляков открыл свой бизнес

Николай Мерзляков переехал в "Кошелев" не так давно. Сначала - порадовался своей новой квартире и оценил доступность района.

- Очень удобно, когда тебе нужно - туда и едешь. На природу отправиться легко - не надо в пробках нигде стоять, - рассказал он.

Мужчина 10 лет работал в магазинах автозапчастей. Даже не думал что-то менять в своей жизни. Но переезд подтолкнул его к таким мыслям.

- Когда я купил квартиру, я увидел, что магазинов запчастей здесь нет. Вот и решил, что я должен быть первым. Тем более мне этот бизнес хорошо знаком, все-таки десять лет этим занимаюсь, - рассказал Николай проекту «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».

В смом деле, бизнес Мерзлякова в "Кошелеве" очень востребован. В молодом районе у многих есть собственные авто, а значит, нужны и расходники для их использования. Так что бизнес у нашего героя пошел в гору.

- Я уверен, что новое место - это отличный шанс попробовать что-то непривычное для себя. У нас развивающийся микрорайон и здесь есть еще много незанятых ниш, для активных людей - это здорово.

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