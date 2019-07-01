2019-07-01T08:52:25+03:00
Общество

"В "Кошелеве" можно открыть свой бизнес": Николай Мерзляков рассказал, как решил начать свое дело после переезда

Как заработать в новом микрорайоне, где есть большие возможности для чего-то нового
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:

Николай Мерзляков: "В "Кошелеве" можно открыть свой бизнес".Жители "Кошелева" могут быть спокойны за свои автомобили, ведь при поломке им есть к кому обратиться. Николай Мерзляков, старший продавец магазина автозапчастей, уже 10 лет работает в этой сфере и знает про автомобили практически все. В видеоролике проекта "Жизнь в стиле К" старший продавец магазина автозапчастей рассказал, почему "Кошелев" один из лучших районов для открытия своего бизнеса.

Изменить размер текста:

Николай Мерзляков открыл свой бизнес

Николай Мерзляков открыл свой бизнес

Николай Мерзляков переехал в "Кошелев" не так давно. Сначала - порадовался своей новой квартире и оценил доступность района.

- Очень удобно, когда тебе нужно - туда и едешь. На природу отправиться легко - не надо в пробках нигде стоять, - рассказал он.

Мужчина 10 лет работал в магазинах автозапчастей. Даже не думал что-то менять в своей жизни. Но переезд подтолкнул его к таким мыслям.

- Когда я купил квартиру, я увидел, что магазинов запчастей здесь нет. Вот и решил, что я должен быть первым. Тем более мне этот бизнес хорошо знаком, все-таки десять лет этим занимаюсь, - рассказал Николай проекту «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».

В смом деле, бизнес Мерзлякова в "Кошелеве" очень востребован. В молодом районе у многих есть собственные авто, а значит, нужны и расходники для их использования. Так что бизнес у нашего героя пошел в гору.

- Я уверен, что новое место - это отличный шанс попробовать что-то непривычное для себя. У нас развивающийся микрорайон и здесь есть еще много незанятых ниш, для активных людей - это здорово.

Больше историй героев проекта здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кошелев Лайф»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
Новости 24
В Самарской области расправились с более 200 кг яблок из Польши
Делайте запасы: жители поселка Управленческий останутся без холодной воды
"Вы пришли сюда, в ваш выходной день, за свои бабки": на стадионный концерт "Ленинграда" в Самаре собрались более 40 тыс. человек
В Самарской области "Волга" насмерть сбила мужчину, который толкал "Фольксваген" на трассе
«Это просто кошмар!»: перекрытие улицы Шоссейной породило серьезную пробку на въезде в Самару
КНПЗ поздравил выпускников «Роснефть-класса» с медалями
Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in
В Самарской области многодетным отцам-одиночкам назначили выплаты к Пасхе
«Меня так воспитали родители»: в Самарской области полицейский на отдыхе помог потушить горящий дачный дом
"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому
В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб
Жители Самарской области смогут пожаловаться по «горячей линии» на стихийные свалки и нарушения сбора мусора
В Самарской области разыскивают пропавшую 81-летнюю пенсионерку в домашних тапочках
Надежное электроснабжение X Всероссийского сельского Сабантуя обеспечила Самарская сетевая компания