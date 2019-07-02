«Мотоциклист или лысый любитель танцев?»: полиция ищет убийцу женщины из Тольятти, труп которой нашли в лесу 7 лет назад

Самарские полицейские просят граждан помочь в поиске опасного убийцы. Речь идет о преступлении, совершенном в Ставропольском районе региона — недалеко от Тольятти — еще в далеком 2012 году. На днях пресс-служба областного МВД опубликовала фоторобот подозреваемого, личность которого оперативникам не удалось установить до сих пор.

«Как вы танцуете!»

Как стало известно «Комсомолке», жертва — Ольга Ерофеева, уроженка Сызрани, проживавшая в Автограде. Тело 30-летней женщины с ножевыми ранениями лица и туловища 7 лет назад, 4 июля, обнаружили в лесу около садово-дачного товарищества «Росток-2» в селе Подстепки. Оно было присыпано землей, а личность удалось установить не сразу.

— По статье 105 УК РФ «Убийство» возбудили уголовное дело. Родственники объявили Ольгу в розыск еще в воскресенье, 24 июня 2012 года. Тело случайно обнаружили дачники, подозреваемых нет, — сообщили правоохранители.

Близкие Ерофеевой и предположить не могут, что с ней произошло. О потерпевшей отзываются, как о веселом и жизнерадостном человеке. Она получала в Автомобильной столице и воспитывала сына, который сейчас живет у бабушки. Недавно ему исполнилось 19. Отец парня в свое время служил в Сызрани, а потом уехал на родину, оставив Ольгу и ребенка.

— Мы начали волноваться, когда Оля не пришла на работу после выходных, — рассказывает корреспонденту samara.kp.ru Марина Петрова (имя изменено), бывшая коллега погибшей, которая тогда была поваром. — Мы ничего не знали сначала, не могли и предположить, что случилось. А потом узнали, что это ее в зеленой зоне нашли.

Что делала Ольга в районе Подстепок, как она там оказалась — Марина не знает. Но запомнила другое странное обстоятельство:

— Ее мама говорила, что они незадолго до исчезновения отдыхали вместе с ней и сыном в парке. Оля ни с того ни с сего начала танцевать. К ней подошел какой-то лысый мужчина и сказал: «Девушка, я за вами час наблюдаю, вы так танцуете!» Мама уехала с ребенком в тот день, а она опять в парк пошла.

На кого-то не так посмотрела?

Не представляет, кто и за что убил сестру, и ее брат Виктор. Последний раз он общался с родственницей в мае того года. Ничего не предвещало беды.

— Она писала мне в мае 2012, все было нормально, — вспоминает наш собеседник. — Оля получала высшее образование, поднимала сына сама, работы не боялась, поэтому и переехала в Тольятти, где платили больше, чем в Сызрани.

Близкие Ольги Ерофеевой не знают, что с ней произошлоФото: соцсети

Мужчина не исключает, что трагедия могла произойти случайно:

— Парк, молодежь, спиртное. Может быть, она на кого-то не так посмотрела или кому-то не так ответила. Но отвезли или отвели ее в тот лес скорее всего насильно. Родители вроде бы уже успокоились, но человек, который это сделал, должен быть наказан. И у нас есть хорошие криминалисты, было бы желание.

Опознали по зубам

Сергей Кипенко — друг жертвы — видел ее совсем незадолго до смерти.

— Сколько лет прошло, я все связи потерял, но пару месяцев назад общих знакомых встретил, интересовался, не нашли ли убийцу, — говорит мужчина журналисту «КП-Самара». — Не помню точные числа, но незадолго до ее пропажи мы виделись. То ли в пятницу, то ли в субботу шел с набережной рано утром мимо ее дома, думаю — дай позвоню. Сказала — заходи. Посидели, пообщались, может, пива выпили. Она говорила, что на права собирается сдавать.

Уже ближе к дневному времени Ольга и Сергей доехали до автовокзала. Он живет в тех краях, а она хотела передать посылку матери и сыну, который летом обычно отдыхал у бабушки.

— Это был последний раз, когда мы с ней виделись. После на мои звонки она уже не отвечала, — продолжает Сергей. — Не помню точно, но, вроде как, она говорила, что недавно познакомилась с каким-то мужчиной, собиралась с ним на мотоциклах кататься. Чуть ли не этим вечером. Она вообще часто сидела на «Мамбе», с кем-то знакомилась, с кем-то встречалась постоянно.

Тольяттинец не представляет, чтобы у его подруги имелись враги. Хотя в конфликтные ситуации она иногда попадала:

— В Васильевке у нее жила подружка, Ольга была ей должна какую-то сумму денег. Конфликтовали при мне по телефону. Еще вроде с каким-то парнем они расстались за несколько месяцев до происшествия, но не знаю, насколько все серьезно там сложилось.

Новость о том, что Ерофееву нашли мертвой, ее товарища шокировала. Он приезжал в морг, но не смог ее опознать.

— Она пролежала в земле несколько дней, сильно изменилась. Я не узнал. Но за пару недель, может, до этого, она делала зубы и ее по ним, якобы и опознали, -делится Кипенко. — Следователи вызывали меня, я все им рассказывал. Мы ездили потом на ее квартиру, вскрывали дверь. Там все было, как тогда, когда гостил у нее. Но обратил внимание — на балконе стояла пепельница и там было два бычка, но не мои, я курю другие сигареты. Значит, в доме был кто-то еще.

Также мужчина обратил внимание на отсутствие цифрового фотоаппарата убитой и ее золотых украшений. Впрочем, последние вполне могли быть на Ольге — она любила украсить себя, друзья даже в шутку сравнивали Ерофееву с новогодней елкой.

Конфиденциальность за помощь гарантируется

Всех, кто знает этого человека, просят обращаться в полициюФото: ГУ МВД России по Самарской области

Лицо и приметы предполагаемого убийцы удалось составить в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Его описали владельцы дачных массивов и земельных участков, расположенных неподалеку от места обнаружения трупа. Ориентировка доведена до силовиков как Самарской области, так и других регионов.

В розыске находится мужчина 30-38 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, крепкого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые. Преступник был одет в рубашку и брюки светлого цвета, а также туфли светло-коричневого цвета.

Всех, кто был очевидцем произошедшего, а также имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший ОВД или по телефонам: в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району 8 (8482) 28-17-24, 22-59-66, 93-66-61 либо по адресу ул. Лесная, 52а. Конфиденциальность гарантируется.

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Убийство произошло 7 лет назад в районе села Подстепки (подробности)