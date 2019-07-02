2019-07-02T20:51:53+03:00
Общество

"АвтоВАЗ" на неопределенный срок останавливает производство из-за неблагонадежности поставщика

Предприятие отмечает, что сроки поставок комплектующих сорвал нижегородский завод "Автокомпонент"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пока дилеры не беспокоются по поводу наличия автомобилейПока дилеры не беспокоются по поводу наличия автомобилей
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С 3 июля "АвтоВАЗ" останавливает работу всех линий по сборке автомобилей в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Причиной такого вынужденного решения послужила недобросовестность главного поставщика комплектующих.

- Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (г. Нижний Новгород), - отмечают в компании.

Сейчас неизвестно, как надолго будут остановлены контейнеры сборки. Кроме того, сейчас на предприятии не готовы сообщить, как именно поступят с рабочими на этот срок.

- Мы делали все возможное, чтобы не допустить такую ситуацию. Сейчас компания предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства, - заметили в АвтоВАЗе.

По данным источников КП - Самара, это нарушение уже не первое. В прошлом году из-за срыва поставок простаивала линия сбора автомобилей Datsun в Ижевске.

В июне к рассмотрению было принято заявление НПП "Полипластик" о признании "Завода Автокомпонент" банкротом. Компания жаловалась на длительную просроченную задолженность предприятия. 1 июля в иске отказали.

"АвтоВАЗ" давно работает с "Автокомпонентом". В 2016 году именно производитель комплектующих был намерен взыскать с автопроизводителя убытки в 65,7 млн рублей. Зато за прошлогодний срыв суд обязал производителя компонентов заплатить почти 288 тыс. рублей.

Завод "Автокомпонент" находится в Нижнем Новгороде. Среди продукции предприятия - зеркала, детали интерьера, панели приборов, топливные баки. Ключевые заказчики: Группа ГАЗ, ОАО "АвтоВАЗ", "Renault", Volkswagen

Сотрудники дилерских центров пока не высказывают обеспокоенности, заявляя, что в дилерской сети запас автомобилей достаточен. Однако, все будет зависеть от того, насколько долго продлится остановка производства. В пресс-службе завода также заметили, что кризис не повлияет на доступность автомобилей в дилерской сети.

Предприятие намерено взыскивать с недобросовестного поставщика штрафы за понесенные убытки. Эксперты же надеются, что из кризиса получится выйти быстро и дефицита машин не возникнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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