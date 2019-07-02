«С того света его вытащили чудом»: в Самаре после операции 4-летний ребенок разучился двигаться и разговаривать

До 4 лет Дима Липашев рос активным и сообразительным ребенком. Мальчик любил логические игрушки и фильм «Приключения Электроника». Жизнь ребенка несколько осложняли врожденные заболевания.

- Дима родился с катарактой, болезнью Гишпрунга, врожденным порок сердца Тетрада Фалло, - рассказывает его мать Ольга Липашева. – Зрение снижено, запоры…

Врачи делали все, чтобы врожденные пороки не мешали мальчику нормально развиваться. Но после очередной операции в октябре 2015 года у Димы начались осложнения. Клиническая смерть, кома, отек головного мозга.

«Зато он с нами»

Диму чудом вытащили с того света. 4-летнему ребенку поставили диагноз: последствие острой гипоксической энцефалопатии. После этого жизнь Димы и его мамы изменилась.

Мальчик перестал говорить. Он не держит голову, не может толком управлять конечностями, не может жевать пищу. Но по-прежнему любит «Приключения Электроника» и мультики «Фиксики».

- Зато он с нами, - твердо отвечает мама Ольга. Женщина сама инвалид по зрению и очень плохо видит. – Дима у нас серьезный молодой человек. Любит музыку, играть в игрушки любит, особенно музыкальные. Да и вообще он очень умный, все понимает, только пока не может ни сказать ничего, ни пошевелиться.

Почти не спит и не ест

Сейчас Диме Липашеву 8 лет. Реабилитируется Дима постоянно. Дважды в год массаж, дома – нейропсихологическая коррекцией. Близкие в Диме души не чают.

- Крестный сделал для Димы специальный столик для сенсорной интеграции, - рассказывает мама мальчика. – Это нужно для того, чтобы через игру, стимуляцию звуками, светом «просыпались» связи головного мозга.

Дима почти не спит, всего лишь по 3-4 часа: сильно мучается из-за проблем с животом. Для улучшения работы кишечника и набора веса, нужны специальная лечебная смесь и препараты. Нужны микроклизмы, противорвотные, противодиарейные лекарства. Только самые необходимые препараты на месяц стоят минимум 6 тысяч рублей.

Дима – участник программы «Ты не один» благотворительного фонда «ЕВИТА». Общественники собирают 48 тысяч рублей, чтобы обеспечить малыша лекарствами на год вперед.

Как можно помочь Диме Липашеву:

- через платежную систему Яндекс на сайте https://bfevita.ru/,

- с помощью приложения «Сбербанк онлайн»,

- отправив смс на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. В настоящее время принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле-2.

При необходимости можноо лично занести наличные нам в офис или уточнить, какие препараты нужны Диме, и принести их или передать его маме напрямую.

Если кто-то из вас хотел бы сделать жизнь Димы интереснее, вы можете поучаствовать в качестве волонтера. Для этого нужно заполнить анкету на сайте, и с вами свяжутся.