Шанс реанимировать карьеру и выиграть Кубок Стэнли: Семен Варламов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс»

Еще один российский вратарь НХЛ этим летом сменил клуб. Уроженец Самары и воспитанник ярославской школы хоккея Семен Варламов теперь «островитянин» - он подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

Соглашение с новым клубом российский вратарь подписал в статусе неограниченного свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Колорадо Эвеланш». За «лавин» Варламов провел восемь сезонов. «Колорадо» уже попрощался с голкипером.

- Ты твердо стоял между штангами на протяжении восьми сезонов. И мы очень благодарны, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере «Колорадо».

Thank you, #VarlyVarly. Good luck in New York!.

Уже известно, что соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс» рассчитано на четыре сезона. При этом получать Варламов будет пять миллионов долларов в год, т.е. сумма контракта 20 миллионов долларов. Это, однозначно, не самый дорогой трансфер российского игрока этого лета в НХЛ. Другой вратарь лиги Сергей Бобровский сменил «Коламбус Блю Джекетс» на солнечную Флориду, местный клуб «Пантерз» и 70 миллионов долларов за семь лет (10 миллионов за сезон).

Но однозначной бомбой стал переход Артемия Панарина из тех же «Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» с контрактом в 81,5 миллиона долларов за семь лет.

Однако космических цифр от Варламова и не ждали. Хоккеист провел не самый удачный сезон, под конец которого потерял место в основе и крепко присел на лавку. Эксперты наперебой твердили – Семену надо уезжать из «Колорадо», он напрочь проиграл место в рамке немцу Филиппу Грубауэру.

Переезд в Нью-Йорк – отличный шаг для Варламова. Там у него просто нет конкурентов. После ухода Робина Ленера в «Чикаго Блэкхокс» за место в основе россиянин будет бороться с 33-летним немцем Томасом Грайссом. Кроме возраста у Грайсса есть еще один явный минус – он нестабильный. А это нынешний наставник «островитян» Барри Троц не прощает.

Кстати о Барри Троце. Это тот самый тренер, который привел «Вашингтон Кэпиталз» с Овечкиным, Кузнецовым и Орловым к Кубку Стэнли. Трофей опытный канадец собирается завоевать и с «Айлендерс». Так что у Семена Варламова есть все шансы наконец-то добраться до заветного кубка.