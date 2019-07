Шанс реанимировать карьеру и выиграть Кубок Стэнли: Семен Варламов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс»

Еще один российский вратарь НХЛ этим летом сменил клуб. Уроженец Самары и воспитанник ярославской школы хоккея Семен Варламов теперь «островитянин» - он подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

Соглашение с новым клубом российский вратарь подписал в статусе неограниченного свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Колорадо Эвеланш». За «лавин» Варламов провел восемь сезонов. «Колорадо» уже попрощался с голкипером.

- Ты твердо стоял между штангами на протяжении восьми сезонов. И мы очень благодарны, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере «Колорадо».

Thank you, #VarlyVarly. Good luck in New York!.