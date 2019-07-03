"Жена умерла, когда узнала!" Из-за кооператива "Вкусно и Сытно" сотни россиян остались без денег

- Марина моя умерла, не выдержало у нее сердце, когда узнала, что деньги наши прогорели, - горюет Григорий Чеботаев. Его жене было всего 58 лет. Копили на достойную старость, ипотеку взяли. Друзья посоветовали вложить сбережения в кооператив, они и согласились. Кто же мог тогда подумать, что все нажитое просто исчезнет? – 121 тысяча рублей. Для нас это целое состояние!

1 июля Григорий и еще 70 человек собрались у стен производственной базы кооператива «Фабрика продуктов ВС» на улице Новопромышленной, 14 в Тольятти.

Сотрудники кооператива уверяли вкладчиков, что именно здесь производили колбасы и другие мясные полуфабрикаты, но на самом деле их бизнесом оказалась финансовая пирамида весьма внушительных масштабов. Филиалы «Вкусно-Сытно» работали в 14 городах России. Счет потерпевших идет на сотни. Среди них и ваша покорная слуга, автор статьи - журналист Евгения Васина…

Это производственно-офисное здание на Ларина, 151Фото: Евгения ВАСИНА

«ТЕПЕРЬ ДЕЛАЕМ КОРОБКИ»

Это были свадебные деньги. Бабушка вручила нам с мужем конверт с непременным условием – вложить деньги в кооператив «Вкусно-Сытно». Я послушала совета. Тем более, что сотрудники очень «вкусные» перспективы рисовали. Даже угостили своей продукцией в офисе. Уверяли, что с дохода от продажи товара мы, пайщики или вкладчики, называйте как хотите, получим прибыль. Договоры были у всех разные. Кому-то обещали 15% в год, а некоторым и все 20%. Проценты обещали выплачивать ежемесячно.

Я вложила 130 тысяч в октябре 2018 года. Какие-то начисления присылали. Я даже снимала часть процентов – 2 тысячи рублей. А весной 2019-го нас известили: кооператив запустил новое производство. Теперь не только полуфабрикаты делает, но и коробки и полиэтиленовые упаковки.

«Деньги ваши ушли на новое оборудование, до сентября никаких выплат не будет. Ждите» - таков был ответ в офисе кооператива.

Сама госпожа Федотова уверяет, что тоже пострадалаФото: Евгения ВАСИНА

Тут-то я и мои товарищи по несчастью заподозрили неладное. Большая часть потерпевших – пенсионеры. О своих подозрениях они рассказали детям и внукам, те бросились проверять и схватились за голову – кооператив-то на стадии ликвидации!

- До последнего мы верили, что все будет хорошо, что заводы работают. Но вот уже около месяца офисы в Сызрани, Тольятти, Отрадном, Похвистнево закрыты. Сотрудники кооператива на контакт не идут, информации никакой нет! – негодуют люди.- И ведь офис в Самаре продолжает работать, людей продолжают обманывать!

Самые активные написали письмо властям, депутатам .

- Есть заявления в полицию, заведено уголовное дело по признакам мошенничества. Но уже больше месяца никакого движения по этому делу нет. Пострадавших на допросы не вызывали, даже тех, что обратились еще в апреле. Мы собрались здесь, чтобы отстаивать свои права, обратиться к руководителям кооператива, - рассказала Елена Машкова, представитель общественной организации “Группа Крепость”.

ЗАВОД БРАЛИ ШТУРМОМ

Мы стояли у железных ворот с колючей проволокой наверху. Никто к нам не выходил. Потом появился мужчина в белой форме.

- Я просто повар. Мы арендуем здесь помещения. Никого кроме меня нет…

- Звони руководству! У кого вы арендуете, назови фамилии! Пусти на территорию, мы проверим! - скандировала недовольная толпа.

Мужчина растерялся, согласился пустить троих. Но толпу было не удержать –многие отдали в кооператив свои последние деньги.

«Мне терять уже нечего!» - рвался за ворота отец тяжелобольного ребенка. Он хотел накопить на очередную реабилитацию, сейчас жизнь его сына под угрозой из-за этого «Вкусно-Сытно».

Внутри офиса никаких «вкусностей» не оказалось. Пустые холодильники. Мы видели, что кто-то спрятался в комнатке с двумя окнами. Там горел свет, но железная дверь была наглухо закрыта.

На дверях цеха табличка: «Посторонним вход запрещен»

- А мы не посторонние, мы члены кооператива! Это на наши деньги построено, считай, что мы собственники, - кричали люди и шли вперед.

Повар понял, что остановить их уже не получится, попросил быть спокойнее:

- Тут показывать нечего, все пусто.

Огромные холодильники, машины для производства колбас, коптильная установка - все сияло чистотой.

- Здесь, кажется, больше месяца никого не было! А ну холодильники открывай! – не унимались люди.

- Наше руководство мутное, - какой-то мужчина схватил меня за рукав и отвел в сторону.- Было производство, но не такое, как описывали вкладчикам. Было сырье - делали, не было - не делали. Заказов было немного. Да, в Тольятти с работой плохо. Очень плохо. Но я лучше на другую работу уйду, чем с таким руководством останусь! – услышав, что к воротам подъехала машина, работяга куда-то сбежал.

Приехала частная охрана. Выслушала нас и отошла в сторону.

Производство уже давно остановилосьФото: Евгения ВАСИНА

ХОЗЯЙКА СПРЯТАЛАСЬ?

Имя основательницы кооператива известно - Галина Юлиановна Федотова. На ее счету десятки фирм, которые она открывала и ликвидировала по всей стране. Только у ПК «Фабрика Продуктов ВС» работали филиалы в 16 городах – кроме Самарской области - Нижний Тагил, Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Казань, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Нижний Новгород.

- Мы знаем, где она живет. Не хочет приехать к нам, мы сами к ней пойдем! А то оформит визу и улетит в Израиль!

Все двинулись на улицу Профсоюзов. В красном коттедже открыты окна. Во дворе стоит шикарная машина.

- Там живет мужчина с женой и ребенком. Галину Юлиановну я давно не видела, - уверяет соседка. – Вроде бы полиция ее увезла в наручниках.

- У нее недавно внук родился, - уверены активисты, - Она часто тут бывает, с внуком нянчится!

Вызвали полицию: помогите вызвать из дома Федотову. Но стражи порядка не помогли.

- Нет у нас таких полномочий, пишите заявления, будем рассматривать!

Заявление написали тут же. Но полиция даже в дверь звонить не стала.

«Покрывают ее наверное!» - негодующая толпа двинулась в участок.

На этом фото сотрудники кооператива, собирающего деньги у пайщиковФото: Евгения ВАСИНА

«МУЖ ВЕРНУЛСЯ, ОБРАБАТЫВАЕМ ЖЕНУ»

Увидев 75 человек на пороге, полицейские срочно вызвали следователя, которая ведет это дело.

Несколько активистов увели в здание полиции. Спустя полчаса те сообщили:

- Просят успокоиться. Дать следователям хорошенько во всем разобраться. И, кстати, гражданка Федотова считается потерпевшей. На допросах расскажите все: как проходили собрания, кто и как давал обещания, чтобы у следствия появились основания для ареста Галины Юлиановны, - огласила итоги разговора Елена Машкова.

Потерпевшие решили, что успокаиваться не стоит – отправились проверять новое производство кооператива – картонных коробок. Там охранник и четыре работяги , которые даже не смогли объяснить толком, на кого они работают.

- Руководство у нас недавно поменялось. Фамилий и имен не знаем. Мы теперь ООО «Коробка плюс», - уверяли мужчины. При этом на торце здания красовалась вывеска «Вкусно -Сытно». Этот же логотип – на готовых коробках.

На втором этаже здания вполне рабочая обстановка. Неостывший чайник, печати, документы. На паках рубрикатор: «На подпись Федотовой Г.Ю», «На подпись Нуждину А.В.» (избранный председатель кооператива).

- Видимо не успели уничтожить документы, вызывайте следователя! – всполошились активисты.

Пенсионеры отправились караулить вход в здание, чтобы никто не вышел. Но из сотрудников там остался лишь охранник. Работяги умчались на велосипедах.

…Опись составили внушительную: печати, ключи от всех офисов в 16 городах, свидетельства на собственность.

На столе - ежедневник с интересными пометками: «Офис в Оренбурге - работает хорошо, но много негатива», «Офис в Самаре - план выполняет» и так далее. В другой папке еще более занятные записи: «Петровы в Сызрани. Муж к нам вернулся, обрабатываем жену».

Когда большая часть документов была описана и погружена в служебный автомобиль следовательницы, все выдохнули и засобирались домой.

- Ну, теперь-то расследование с мертвой точки сдвинется!

Эти пакеты делали на одном из производств кооперативаФото: Евгения ВАСИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Рамис Сабирзянов, прокурор Центрального района Тольятти:

- Проверка показала, что кооператив действительно привлекал деньги под видом займов, но обеспечить выплату процентов своей производственной деятельностью не мог. Выплаты происходили за счет привлечения денег новых клиентов. Таким образом была организована финансовая пирамида. Сейчас мы отрабатываем большое количество заявлений, они продолжают поступать. Всего кооператив привлек не менее 90 миллионов рублей. Идет следствие. На лицевом счете сейчас около 50 миллионов рублей. По решению суда счет арестован. Позже эти деньги направят на возмещение ущерба потерпевшим.

ВАЖНО!

Если вы стали жертвой обмана ПК «Вкусно-Сытно», обратитесь в ближайший пункт полиции (желательно в пункт полиции №24 в Тольятти) или в прокуратуру. Обращения можно отправить и по почте, обязательно указать контактные данные.

Связаться с инициативной группой потерпевших можно в группе ВК.

СПРАВКА "КП"

По данным из открытых источников ПК «Фабрика продуктов ВС» зарегистрирован 08 мая 2018.

Юридический адрес:

445035, Самарская обл, город Тольятти, улица Мира, дом 100 ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1114 Руководитель юридического лица: председатель кооператива Александр Викторович Нуждин

Уставный капитал: 5 000,00 руб.

Учредители:

Бухонова Ирина Игоревна Климкина Екатерина Александровна Ислюкова Оксана Викторовна Екамасов Николай Ильич Цедин Виктор Сергеевич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС" зарегистрировано 21.06.2017 и находится в стадии ликвидации.

Вкладчики уверяют, что ранее компания называлась ПК «Народная касса», ПК «Народный». Многие уверяют, что пользовались финансовыми услугами кооператива в 2014 года, другие, рассказывали, что он работал с 2009 года. Точных данных о дате основания пирамиды нет.