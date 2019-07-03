В Самаре хотят убрать рынок от железной дороги на Пятилетке

Электрички интегрируют с общественным транспортом

Развитие железнодорожного сообщения в Самарской области обсудили на встрече начальника Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова с депутатом Государственной думы от Самарской области Александром Хинштейном. Говорили как о перспективных планах, так и о существующих проблемах.

Руководитель железной дороги рассказал о новых сервисах, которые становятся доступны для пассажиров и отправителей грузов. В планах сделать пользование ими еще более удобным: так, должны появиться ускоренные контейнерные поезда, комфортное скоростное сообщение между Самарой и Тольятти. Одно из перспективных направлений – интеграция электричек и городского общественного транспорта в единую сеть для повышения транспортной доступности пригородов и отдаленных районов Самары. Для этого будут созданы несколько крупных транспортно-пересадочных узлов, один из которых должен будет расположиться на платформе Пятилетка. Правда, для этого здесь придется многое изменить.

Сейчас торговые ряды располагаются практически вплотную к дороге

Торговле здесь не место

Александр Хинштейн, который в Госдуме работает в комитете по безопасности и противодействию коррупции, указал на проблему. Сейчас прямо вдоль железнодорожных путей и в непосредственной близости от платформы работает рынок: здесь расположено около 100 торговых контейнеров. Участки в полосе отвода железной дороги они занимают незаконно.

- С токи зрения транспортной безопасности незаконное использование таких участков вызывает большое беспокойство, - отметил Александр Хинштейн. И предложил Куйбышевской железной дороге инициировать процедуру освобождения земли от захватчиков.

В свою очередь Рашид Сайбаталов отметил, что на станции Пятилетка будут создавать транспортно-пересадочный узел, будет проделана большая работа вместе с муниципальными и региональными властями.

- Мы, безусловно, учтем все требования транспортной безопасности и решим вопрос правомерности использования земли в полосе отвода железной дороги, - сказал он.

Проект создания единой системы городского и железнодорожного транспорта обсуждается в Самаре уже не первый год. Его реализация позволит жителям новых районов города быстрее добираться до центра и стать более включенными в жизнь Самары. Также это позволит снизить загруженность дорог областной столицы.