«Делать это нужно для себя, а не из-под палки»: Игорь Галахов рассказал, зачем Самару хотят загнать в единый «дизайн-код»

В Самаре разрабатывают дизайн-код, который должен в корне изменить облик города. Узнали у руководителя управления главного архитектора города Игоря Галахова, зачем это нужно и что изменится для простых горожан.

Что такое дизайн-код? Нечто подобное мы уже точно где-то видели и слышали.

- Дизайн-код уже разработан во многих регионах, например, в Уфе, Казани. И для нашего города это стало тоже актуальным, особенно после ЧМ – 2018. Мы ведь все рады, что город преобразился. И чтобы он не испортился в худшую сторону, нужно придерживаться определённых правил, которые будут распространяться и на органы власти, и на инициативных физических и юридических лиц, и на саму общественность. Но я бы говорил здесь не о рекламе и фасадах по отдельности, я бы говорил о городской застройке и о городском пространстве.

Будет ли этот документ иметь обязательный характер или же станет просто набором рекомендаций?

"Носит рекомендательный характер" и "Рассчитываем на сознательность": зачем разрабатывается дизайн-код Самары, что это такое и кто его будет соблюдать? 00:00 00:00

- Сегодня мы сами пока не знаем ответа на этот вопрос. Мы считаем, что нужно подготовить документ, который будет полезен городу. Конечно, будет нужна административная воля, чтобы сделать его в какой-то степени обязательным. Но по большей части это будут рекомендации: мол, если заявители хотят найти общий язык с администрацией города в вопросах развития городской среды, лучше придерживаться документа. Если не нравится – свою правоту нужно доказать.

А для каждого района города будет свой дизайн-код?

Конечно. Наш город – это некий конгломерат не только исторических пластов, но и различных архитектур. Подходы в каждой территории будут разные. Причем значение будут иметь не административные границы, а исторические, культурные. Понятно, что отношение к пространству, к городской среде, которые формировались на рубеже 19-20 веков в Ленинском и Самарском районах будет совсем другим, нежели, к застройке, например, послевоенного периода.

Будет ли учитываться в дизайн-коде количество наружной рекламы?

- Учитываться, безусловно, будет, причем не только количество, но и размер. Отношусь я к рекламе очень просто: пока она носит информативный характер - это положительно. Когда начинает мешать восприятию архитектуры города – это плохо.

Этот пейзаж - первое, что видят путешественники около вокзалаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто занимается разработкой документа?

- Я думаю, что в данном вопросе имена не имеют принципиального значения и надеюсь, что этот документ будет совместным. Не только архитекторов главного управления города, но и всех тех многочисленных коллег, которые причастны к данной теме. Это, прежде всего, органы архитектуры муниципальных районов, профессиональная общественность в лице Союза Архитекторов, Союза Дизайнеров, нашего Института архитектуры и других сообществ. В ближайшее время, мы хотим этот документ апробировать.

А есть ли сейчас законодательная база, которая позволит запретить владельцам квартир, офисов переделывать фасады домов?

Определенные регуляторы уже в нашем законодательстве есть. Административные лица могут устанавливать регламенты и для застройщиков, и для обслуживающих городское пространство организаций. Так, чтобы было запрещено лишний кондиционер повесить. Когда я был руководителем проектной организации, выходил с инициативой, которую поддержали инвесторы, чтобы в договорах долевого строительства прописывались подобные нормы. Не зря же мы называем фасад любого жилого дома городским, то есть, это достояние - общее, и нужно быть корректными и уважительным не только к самому себе, но и к тем, кто тебя окружает. Тут вопрос, на самом деле, в регулировании на уровне рекомендации, должно быть наказание в случае нарушения. Вот, например, в ряде стран это вплоть до расторжения договора купли-продажи уже.

А сетевые магазины, все эти «Пятерочки», «Магниты» будут как-то наказывать, если они меняют фасады домов?

- Естественно, мы хотим договориться и с ними, и с некоторыми рекламодателями, которые не совсем корректно ведут себя по отношению к территории города. Сейчас их привлекают уже к ответственности. Отдельные требования есть по объектам культурного наследия и возможности размещения на них неформатных вывесок и рекламы, общественники занимаются мониторингом. За нарушения компании платят многомиллионные штрафы.

Почему сейчас город уродуют безумными цветами? Можно же выбирать более спокойные оттенки, как во всем цивилизованном мире. И почему используют некачественную краску: все смывается, фасады выцветают.

- Я бы задался вопросом, кто и для чего это делает. Если мы поймем, что все делаем для себя, то появятся и другие краски, и другие решения. Мне кажется, здесь вопрос не только в деньгах, но и в том, осознают ли люди, принимающие решения, себя в этом пространстве.

Кислотных цветов быть в городе не должноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что делать с проводами в центре города? Кирху, например, не сфотографируешь, потому что там все перечеркнуто линиями проводов.

- Эту проблему, на мой взгляд, можно отнести к вопросу комплексной реновации или обновления городской среды. В этой части города за сто лет накопилось столько инженерных сетей, что положить еще один кабель здесь уже просто некуда. Есть необходимость прокладывать эти сети совместно, в виде каналов.

Как только дизайн-код будет утвержден, что изменится? Начнется масштабная переделка?

- Я хочу надеяться, что этот документ найдет понимание у всех участников процесса. В конечном итоге, все мы остаемся жителями города и хотим, чтобы в нем было приятно находиться. Поэтому здесь работа пойдет естественным путем. Люди будут заниматься непосредственно той или иной частью своего жилья тогда, когда наступит необходимость в этом.