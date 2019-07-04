Разведанных запасов газа России хватит до 2128 года

По традиции, сразу за отчетом правления ПАО «Газпром» на годовом Общем собрании акционеров следует доклад о положении дел в компании со стороны самарских «дочек» для региональных СМИ. В этот раз местом сбора журналистов стал не центральный офис ООО «Газпром трансгаз Самара», а рабочий объект – Тольяттинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов.

Газом не пахнет

Тольяттинское ЛПУ уютно расположилось через дорогу от соснового бора. Аромат внутри периметра соответствующий – природный газ не имеет запаха, поэтому коллектив дышит воздухом, в котором витают явные нотки хвои и луговых трав. Управление работает почти 40 лет, эксплуатирует 573 км газопроводов и газопроводов-отводов. Главная отличительная особенность – один из участков проходит по дну Куйбышевского водохранилища (самарское предприятие – единственное, до сих пор имеющее в своей структуре отряд водолазов). Технологию прокладки подводного газопровода когда-то осваивали именно здесь, на Волге. Теперь она активно используется при строительстве Северного и Восточного газотранспортных коридоров. Впрочем, по словам главного инженера Тольяттинского ЛПУ Алексея Павлова, выступившего для журналистов гидом по объекту, наш регион стал первым много в чем – самый первый магистральный газопровод СССР Бугуруслан – Куйбышев был построен именно у нас, в 1943 году. Новаторские традиции продолжаются: в Тольяттинском ЛПУ и сегодня работает опытный экспериментальный газокомпрессорный цех - официально признанная пилотная площадка Газпрома. Начиная с 1982 года, отсюда вышло много технических ноу-хау – к примеру, магнитные подвесы, заменившие традиционные подшипники. Здесь же испытываются и авиационные двигатели, которые газовики используют наряду с обычными стационарными газотурбинными агрегатами. Сейчас на газовую промышленность успешно работает авиационный двигатель НК-36 СТ, произведенный, как можно догадаться из аббревиатуры, на ПАО «Кузнецов». Журналистам показали испытательную лабораторию и машинный зал, диспетчерскую и учебный кабинет – все это после вводного инструктажа по технике безопасности. К охране труда здесь подходят очень серьезно – с безопасностью здесь шутить не принято.

Предприятие-Эколидер старается работать в гармонии с природой.

От общего – к частному

В этом году Газпром порадовал своих акционеров: дивиденды за 2018 год побили все рекорды и составили 16,61 рубля на одну акцию. Соответственно, сами акции тотчас выросли в цене в полтора раза. В прошлом году была получена самая большая за всю историю выручка от продаж (8,2 трлн рублей), рекордная прибыль (1 трлн 456 млрд рублей), потребление внутри страны выросло на 4,3% (на 9,8 млрд кубометров).

По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимира Субботина, большое внимание по-прежнему уделяется переводу транспорта компании на газомоторное топливо – в компании на него переведено 52% парка, тогда как в Самаре – уже 68%. За пять лет этот переход обеспечил ПАО «Газпром» экономию более четырех миллиардов рублей. Самарское общество сэкономило 40 миллионов.

- Показатель импортозамещения достиг в компании 99,7%, а по трубной продукции – всех ста, - рассказал Владимир Анатольевич. – Эффективность отказа от импорта принесла ПАО «Газпром» около 20 миллиардов рублей.

ООО «Газпром трансгаз Самара» транспортирует газ по территории семи регионов России, полностью обеспечивая потребности Самарской и Ульяновской областей, частично – Оренбургской, Пензенской, Саратовской, а также Мордовии и Татарстана. Газопроводы длиной 4,5 тысячи километров и 145 газораспределительных объектов эксплуатирует пятитысячный коллектив. В прошлом году он отметил юбилей – первому газопроводу, проложенному здесь в годы войны, исполнилось 75 лет. Юбилейные мероприятия наложились на участие в еще одном важном событии – чемпионате мира по футболу. Самарские газовики не только болели на стадионе «Самара Арена», но и приложили руку к обеспечению чистоты в ближайшей к нему лесополосе. Впрочем, по словам Владимира Субботина, участие в экологических акциях для коллектива не является чем-то из ряда вон выходящим. Постоянные субботники, очищение водоемов, посадка деревьев, выпуск мальков для пополнения водных биоресурсов – частые события, вносящие разнообразие в выходные газовиков. И это только личный вклад, не касающийся производственной политики. На производстве же ведутся постоянные изыскания по сокращению воздействия на окружающую среду. В прошлом году предприятие стало лауреатом премии «Газпром» в области науки и техники за разработку Комплекса обезвреживания отходов одоранта природного газа. Экологическая деятельность получила высокую оценку общества – предприятие третий раз подряд признано «Эколидером» Самарской области в номинации «Промышленный гигант».

Не шутите с газом!

Одним из важнейших направлений социально-экономической деятельности ПАО «Газпром» остается газификация регионов России. Ее уровень по стране увеличен до 68,6 %, тогда как в Самарской области уже перевалил за отметку в 99%.

- В Самарской области объем потребления вырос, хотя в некоторых регионах наблюдается тенденция к его сокращению, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких. – Основное внимание мы уделяем реконструкции действующих газопроводов – поскольку Самарская область была масштабно газифицирована одной из первых, сейчас многие газопроводы уже в этом нуждаются. Производственная программа выполнена на 100%: выполнили мероприятия по техперевооружению, капитальному ремонту, 113 км газопроводов прошли диагностику и экспертизу промышленной безопасности.

В частности, в 2018 году введен в эксплуатацию газопровод Сосновский, обеспечивающий газом 6 сел Похвистневского района, собрана разрешительная документация на строительство будущих объектов. Инвестиции в Самарский регион по программе газификации в 2018 году составили 152 миллиона рублей.

- Мы в своей работе делаем все на благо наших потребителей, жителей Самарской области, и делаем все для создания предпосылок устойчивого экономического развития наших предприятий, - отметил Виталий Коротких.

Тем временем ООО «Газпром газораспределение Самара» ведет активную пропаганду безопасного использования в быту природного газа. По словам Виталия Викторовича, обеспечение безопасности газоснабжения – одно из самых важных направлений в работе предприятия. Чтобы «вырастить» сознательных взрослых, умеющих безопасно использовать газ в быту, специалисты Общества продолжают проводить уроки газовой безопасности в школах, подключили к этому процессу учителей ОБЖ.

Если кто-то из школьников впоследствии захочет связать жизнь с профессией газовика, то и для этого есть все условия. В 2018 году Учебный центр ООО «Газпром газораспределение Самара» стал обучать желающих рабочим специальностям, а на базе СамГТУ открылась кафедра «Газораспределение и газопотребление». Так что, хочешь работать в Газпроме – выучись и работай!