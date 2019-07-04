Лето с книгой веселей!

Мальчишки и девчонки весело забежали в библиотеку, расселись вокруг стола. В центре красуется торт со свежими ягодами, но ребят больше привлекают журналы с любимыми мульт-героями. Так в Самаре стартовал книжный марафон «Книги – людям».

«Комсомолка» и партнеры регулярно проводят благотворительные и социально-значимые акции. Одна из них - книжный марафон. Комплект развивающих детских и юношеских книг везут в те библиотеки, где они нужны больше всего. Библиотека центра помощи детям имени Фролова пополнилась благодаря сотрудникам управляющей компании «Жилуниверсал». Компания профинансировала покупку книг и устроила для ребят праздник.

- Читайте, развивайтесь, учитесь! Возможно, скоро мы с вами станем коллегами, - приветствовал детей начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков. - Наша управляющая компания старается привнести нотку радости в наши серые будни. Да, в сфере ЖКХ не каждый день происходят радостные события, но без этой сферы не сможет функционировать ни один город.

Большая часть ребят сейчас в летних лагерях, для них пополнения библиотеки станет сюрпризом, остальные уже присмотрели, что они возьмут почитать в первую очередь.

- Я люблю читать фантастику, но и классику тоже читаю. У многих авторов есть такие произведения, что захватывают с первой страниц, - рассказывает воспитанница центра Виолетта Никулина. - Библиотека для нас очень важна. Многое мы используем в учебе. Новые книжки как раз то, что нам нужно – классическая литература.

Библиотека в Центре помощи детям Фролова - место притяжения. В ближайшее время библиотека может сменить формат и стать еще более уютной для воспитанников.

- Хочется сделать это пространство более удобным для детей, переставить мебель, добавить диваны, чтобы ребята могли тут отдыхать. Мы в свое время зачитывались книгами, и очень хочется передать эту любовь к чтению нашим воспитанникам. Если человек любит читать, он никогда не пропадет. Он найдет ответ на любой волнующий вопрос в книгах, никогда не будет одиноким. Спасибо, что вы пополняете наш фонд. Мы вас обязательно пригласим после обновления формата библиотек, - поблагодарила за книги директор центра Галина Миронова.

Торт Кондитерского дома "Ватрушка" так и хотелось съестьФото: Евгения ВАСИНА

Пока воспитатели записывали 244 новые книги в фонд библиотеки, ребята отправились пребывать аппетитный торт, которые специально для них приготовили кондитеры кулинарного дома "Ватрушка", что на проспекте Ленина, 3. Ребята оценили и подарки, и угощение на пять с плюсом.

- Акция «Книги-людям» продолжится. Мы планируем пополнить книжные фонды библиотек не только в детских домах, но и в других социальных учреждениях. Каждому адресату мы подбираем индивидуальны набор книг, с учетом возраста обитателей, соблюдаем баланс между развивающей и развлекательной литературой, - рассказала директор Самарского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елена Пуртова. - В век цифровых технологий книга стала еще более ценным подарком. Приглашаем всех присоединиться к нашему проекту. Для этого нужно просто позвонить в офис «Комсомолки» по телефону 279-69-10 . Пусть это лето будет спокойным, теплым и полезным для всех!