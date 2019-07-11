2019-07-11T10:58:42+03:00
Общество

«Я думал, что его бьют»: в Самарской области электрик спас на заправке мужчину от приступа эпилепсии

Николай Панин ехал на работу и не ожидал, что ему придется срочно вспомнить все, чему его учили на курсах по оказанию первой помощи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Николай Панин спас на заправке мужчину от приступа эпилепсииНиколай Панин спас на заправке мужчину от приступа эпилепсии
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В среду, 10 июля, на заправке на выезде из Октябрьска произошло ЧП. Там мужчине стало плохо — у него случился эпилептический припадок. К счастью, рядом оказался человек, который смог вовремя оказать ему первую помощь. Неожиданным спасителем выступил инженер Сызранского РЭС Николай Панин, сообщает пресс-служба компании «Самарские сети». Электрик в тот момент ехал на работу.

- Я заметил, что на земле лежит мужчина и его окружает толпа людей. Сначала я подумал, что его бьют, и решил помочь. Потом присмотрелся: мужчине стало плохо. Я вышел из машины и ринулся к нему. Ни страха, ни замешательства не было. Просто не смог пройти мимо человека, которому нужна помощь, - рассказал Николай.

Как выяснилось, у мужчины случился приступ эпилепсии. Его трясло, и он почти не дышал. Электрик сразу же перевернул мужчину на бок, чтобы слизь не попала в дыхательные пути, и попытался разжать ему зубы, но ему это не удалось.

- Я попросил ложку. Как только я смог приоткрыть мужчине рот, скопившаяся жидкость вышла и он потихоньку стал приходить в себя, - поделился спаситель.

После этого пострадавшего посадили в тень и вызвали скорую помощь. Николай убедился, что с мужчиной все в порядке, и продолжил свой путь на работу. По словам электрика, на работе он каждый год сдает экзамен по оказанию первой помощи. В итоге полученные навыки и знания пригодились в жизни, и мужчина успешно их применил: спас жизнь человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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