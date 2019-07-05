2019-07-05T17:40:40+03:00
Дом. Семья

"Он мог погибнуть!": в самарском зоопарке приютили одинокого лосенка

Как и почему малыш остался один - загадка
Регина Шляхтина
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Он пришел к людям за помощьюОн пришел к людям за помощьюФото: Евгения ВАСИНА
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В пятницу, 5 июля, гостям Самарского зоопарка показали нового обитателя - дружелюбного лосенка. Малыш оказался тут на этой неделе.

Счастливая случайность

Маленький лосенок нашелся в лесном массиве, неподалеку от поселка Борискин-Игар Клявлинского района. Как отметили в руководстве департамента охоты и рыболовства Самарской области, он сам вышел к первому встречному человеку. Местные жители удивились, они то знают, что детенышей диких животных лучше не трогать. Ведь поблизости может быть взрослый зверь, который не поймет чистых побуждений человека и бросится защищать малыша. Но поняв, что лосенок один, неравнодушные люди оказали малышу первую помощь и напоили коровьим молоком.

Лосенок лакомится Фото: Евгения ВАСИНА

Лосенок лакомитсяФото: Евгения ВАСИНА

По словам главного зоотехника, Александра Кузовенко, история расставания лосенка с матерью загадочна, можно только догадываться, как он оказался так близко к людям совершенно один.

- Дикие звери трепетно относятся к потомству. Даже если боятся, то все равно не оставят детенышей наедине с потенциальными угрозами. Но случай этого малыша особенный. Хорошо, что он попал на глаза доброго человека, - отметил Александр Кузовенко. - Если бы лосенок бродил по лесу дальше без сопровождения матери, это могло закончиться трагедией.

Лосенок в самарском зоопарке.Евгения ВАСИНА

В зоопарке временно

Позже малыша привезли в зоопарк и поселили в вольер с козликами, чтоб ему было не страшно и одиноко. Судя по его игривости, любопытству и отсутствию страха перед людьми, лосенок адаптировался в новом «доме». Однако скоро его отправят в поселок Формальный Кинельского района в питомник для редких животных.

Полюбил козье молоко Фото: Евгения ВАСИНА

Полюбил козье молокоФото: Евгения ВАСИНА

- Лосенок - девочка, имя ей пока не выбрали. Малышке около месяца. Питается она как козьим молоком, так и коровьим, но ей больше нравится козье, оно по составу ближе к лосиному. Коровы и козы у нас есть, как и в Формальном, так и здесь, поэтому у лосенка всегда будет свежее молоко. Помимо него в рацион малыша входит свежескошенное сено, иван-чай и, самое любимое лакомство, молодая поросль осины, - рассказывает Александр Кузовенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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