Вот это золотая рыбка! Самарский рыбак нашел внутри судака драгоценное кольцо

Самарский рыбак похвастался богатым уловом. Шестого июля он выловил в реке Самарке в поселке Подлесный большого судака - это была единственная рыбка, которая попалась на удочку Дмитрию Кандашкину в этот день. Сам молодой человек рыбалкой увлекается, но на поездки постоянно не хватает времени. Сюда Дмитрий каждый год выезжает с другом, но в этом году тот отправился на военную службу и рыбак взял с собой жену и друзей.

- Почти за сутки не было ни поклевки, ничего. А утром покидал спиннинг и после 100+ бросков единственная поклевка. Уже дома выяснил, что рыбка в буквальном смысле "золотая". Внутри лежало золотое женское кольцо, это была неожиданность огромная, - рассказал Дмитрий.

Кольцо было прямо во внутренностях рыбы

Кольцо Дмитрий и его жена Дарья нашли, уже дома, разделывая рыбку . Конечно, находка порадовала - и рыбалка окупилась, и уха вкусная получилась.

- Филе судака завернули в бекон с овощами и поджарили на углях. А колечко теперь пущу на переплавку. Продавать смысла нет, а так и память будет, и польза, - рассказал Дмитрий журналисту "КП-Самара".

Правда, сам Дмитрий еще не решил, подарит ли драгоценность жене или будет носить сам. А еще рыбак поведал, что это место для него - самое удачное.

-У нас с другом есть поверье, что рыбалка должна окупиться так как денег на снасти и тому подобное уходит много! В этот раз не было клева и попался только один судачок и рыбалку он не окупал, но дома оказалось что окупил. И самое веселое, что в прошлом году на этом же месте только уже на поплавковую удочку я вытащил садок который и сейчас использую, - поделился он с "КП-Самара".

В соцсетях за удачливого рыбака порадовались и предрекли Дмитрию скорую свадьбу. Но молодой человек ответил, что свою судьбу уже встретил.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Саксонов, ученый-ботаник, д.б.н., сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН:

- Это не такое уж редкое явление. Чаще всего драгоценности находят в щуках, судаки реже попадаются, но ведь они тоже хищники. Дело в том, что когда хищная рыба видит пролетающий рядом блестящий предмет, они думают, что это добыча и тут же реагируют. Для этого блесну и используют при рыбалке. Почему кольцо выглядит вросшим в ткани? Скорее всего, судак съел его давно и рыба уже выросла, так что кольцо сместилось. Жить оно этой особи не мешало, ткани просто регенерировались вокруг и все.