«Нашел на сайте знакомств и зарубил в ванной»: ФСИН хочет отправить убийцу тольяттинской медсестры на родину в Беларусь

ФСИН России пытается отправить жестокого убийцу Алексея Русакова, отбывающего наказание в одной из колоний строгого режима в Поволжье, на родину в Республику Беларусь. Ходатайство ведомства об этом в Самарский областной суд поступило в июне, а сегодня, в понедельник 8 июля, спорный вопрос рассматривали по существу по председательством судьи Александра Павлова.

Русакова осудили на 22 года в 2017-м. Совершенное им преступление пугает. В апреле 2016 года он лишил жизни 38-летнюю Елену Никишину — старшую медсестру реанимационного отделения хирургической службы тольяттинской клинической больницы № 5.

— В марте 2016 года Русаков на сайте знакомств познакомился с Еленой и стал с ней общаться. Узнав, что у новой подруги в собственности есть автомобиль, он решил ее убить, чтобы завладеть имуществом, — сообщали следователи СУ СК региона, которые занимались расследованием дела.

Никишина не знала настоящего имени мужчины. Он представился ей как Михаил Добров, сказал, что является бизнесменом с временными трудностями. То, что они нашли друг друга, Михаил назвал судьбой, ведь даже в анкете у них стояла одинаковая дата рождения. Общение развивалось стремительно — красивые слова, комплименты и вот уже первое свидание.

— Как потом говорили полицейские, он этим и промышлял. Искал состоятельных женщин и входил к ним в доверие и обещал счастливое будущее. Лена поверила, — рассказывает знакомая погибшей Татьяна (имя изменено).

Алексей Русаков так и не признал свою вину ФОТО: скриншот "Россия 1"Фото: Телеканал "Россия"

Пара несколько раз ходила в кино. Михаил-Алексей и Елена ужинали в ресторанах. Все развлечения — за счет Никишиной. Идиллия длилась несколько дней. Во время третьей встречи женщина пригласила кавалера к себе в квартиру, на календаре было 21 апреля 2016-го.

— Он чем-то напоил ее, одурманил, а потом зарубил топором в ванной комнате, — вспоминает Татьяна.

Близкие женщины обратились в полицию после того, как женщина перестала выходить на связь. Как установили следователи, Алексей забрал документы жертвы, ее телефон, личные документы и автомобиль стоимостью 650 тысяч рублей. Злодей хотел уехать из города, но полиция уже объявила план «Перехват». Русакова задержали на посту ГИБДД в районе Тольятти.

Обвиняемый, который в Минске уже отбывал срок за убийство женщины и мошенничество, во время суда заявил, что правоохранители поймали не того — он ничего не делал. Однако доказательства, показания свидетелей и результаты расследования не оставили Алексею никаких шансов. Помимо 22 лет колонии, с него постановили взыскать 1 миллион в пользу родственницы погибшей в качестве возмещения морального вреда и еще 49900, как компенсацию материального ущерба. И это все с учетом того, что у мужчины на иждивении находились больная мать и маленький ребенок.

Апелляционные жалобы, которые подавал Русаков, не дали результата. Вердикт отказывались менять в том числе и в Верховном суде. В этот раз автором ходатайства выступал не он, а представители уголовно-исполнительной системы.

— Судья принял решение отказать ФСИН, в связи с тем, что потерпевший стороне до сих пор не компенсировали моральный вред и материальный ущерб. А органы исполнительной власти Республики Беларусь не предоставили сведений, согласно которым он сможет все это выплатить, находясь в колонии на родине, — объяснили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Самарского областного суда.

Будут ли в УИС обжаловать такое решение, пока неизвестно, «Комсомолка» будет следить за развитием событий.