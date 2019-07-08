2019-07-08T17:56:51+03:00
Общество

"Я вышел на пенсию": Олег Митяев ответил на критику авторской песни, назвав бардов остатками экологии земли

Один из флагманов авторской песни на Грушинском фестивале исполнил новую композицию про "свитера с оленями" и рассказал, как авторской песне тяжело бороться с "Цвет настроения синий"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На традиционном бардовском фестивале Олег Митяев исполнил свою новую песню. Фото: Павел ЦарьНа традиционном бардовском фестивале Олег Митяев исполнил свою новую песню. Фото: Павел Царь
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"Мне важно слышать слова"

Известный автор и исполнитель Олег Митяев на Грушинском фестивале рассказал, как сегодня меняется авторская песня и какие преображения лично ему кажутся самыми негативными.

- Я должен сказать печальную новость, что я вышел на пенсию. Мне сложно воспринимать кислотную музыку, которой сейчас много. Не возле каждой сцены на фестивале я могу постоять, послушать, тем более там иногда и слов-то не слышно, а для меня это важно, - отметил в разговоре с журналистом "КП-Самара" известный бард.

Он поведал, что сегодня авторская песня продолжает жить, но ее исполнителям и пропагандистам сложно соревноваться со средствами массовой информации, которые подсовывают зрителям и слушателям "Цвет настроения синий".

- Вот я сейчас узнал, что Жора Крыжовников будет снимать фильм о Грушинском и прямо заволновался. Это же режиссер, который снял "Горько!". Нам нужно взять это дело под контроль, - сказал Олег Митяев.

По его словам также в России готовятся к съемкам мюзикла "Барды" - в нем будет рассказ и о Валерии Грушине, и 25 гитар на сцене.

Олег Митев рассказал, что убивает авторскую песню Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Олег Митев рассказал, что убивает авторскую песнюФото: Евгений КОТМЫШЕВ

"Барды спят, как ландыши"

Также на Грушинском фестивале Олег Митяев презентовал новую песню про бардов. На главной сцене "Гитара" он исполнил ее сразу после "Снежинки" Алексея Кортнева (шуточная компогзиция из "Дня выборов", пародирующая авторскую песню). Ответ Митяева был жестким:

- Что же вы все бардов обижаете, что же вы смеетесь над блаженными, это же остатки экологии всей земли. Кажется, вы не подозреваете, им в природе ставшим совершенными, слышится давно во вздохе, слоге ли - довели, - исполнил он.

Поклонники бардовской песни оцениил и рефрен про "свитера с оленями и водочку с соленьями не за ради просто пить, а говорить до полночи".

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Его сделали попсой"

Во время выступления на Грушинском фестивале Александр Городницкий высказался о культе, который создали вокруг Владимира Высоцкого. Он отметил, что сегодня его песни превратили чуть ли не в попсу. И это подход, который приводит к обесцениванию творчества знаменитого поэта:

- То, что происходит на телевидении в день его юбилея - это камлание и превращение великого поэта в конформиста. И это не может радовать, - сказал Александо Городницкий.

Олег Митяев. Выступление на Гитаре XLVI Грушинского фестиваля. 6.07.2019 г..Олег Митяев. Выступление на Гитаре XLVI Грушинского фестиваля. 6.07.2019 г. Фрагмент прямой трансляции. В концерте принимают участие Леонид Марголин и Родион Марченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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