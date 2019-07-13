2019-07-13T21:46:25+03:00
Общество

Кубинские ритмы, ростовые матрешки и танцоры в перьях: Самара отметила масштабным карнавалом годовщину ЧМ-2018

Улица Куйбышева 13 июля вновь стала пешеходной и погрузилась в атмосферу яркого футбольного праздника [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам напомнили самые яркие моменты футбольного праздникаСамарцам напомнили самые яркие моменты футбольного праздникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 13 июля, жители Самары смогли вновь окунуться в атмосферу футбольного праздника, который царил в городе в прошлом году во время чемпионата мира. В областной столице решили вспомнить те яркие моменты, который подарил мундиаль, и устроить в честь годовщины его окончания большой танцевально-карнавальный парад.

По улице Куйбышева прошли стройными рядами девушки-ходулисты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По улице Куйбышева прошли стройными рядами девушки-ходулистыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тысячи жителей и гостей Самары собрались на пешеходной улице Куйбышева и будто бы вернулись на год назад. Улицу заполонили танцоры в ярких костюмах, мимы, ходулисты, уличные артисты, футболисты, музыканты и ростовые матрешки, украшенные символами 12 стран, чьи команды играли на стадионе «Самара Арена» в 2018 году. Также участие в карнавале приняла и глава города Елена Лапушкина. Она приветствовала всех собравшихся у стен администрации.

Окунуться в атмосферу праздника и карнавала пришли тысячи жителей Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Окунуться в атмосферу праздника и карнавала пришли тысячи жителей СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- ЧМ-2018 - был грандиозным праздником. Мы провели его на мировом уровне и по-новому взглянули на нашу Самару. Сегодня я хочу, чтобы эта любовь к родному городу, эти воспоминания и потрясающее отношение друг к другу надолго сохранились в наших сердцах, - отметила Елена Лапушкина.

Посетили карнавал и 12 матрешек с нарисованными на них символами стран-участниц ЧМ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посетили карнавал и 12 матрешек с нарисованными на них символами стран-участниц ЧМФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По ходу движения по улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада участники театрализованного шествия приветствовали горожан, а также проводили вместе с ними танцевальные флешмобы. Особенно зажигательно самарцы отплясывали под кубинские ритмы, которые так полюбились им в прошлом году.

На улице Куйбышева вновь звучали музыкальные мотивы стран-участниц ЧМ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Куйбышева вновь звучали музыкальные мотивы стран-участниц ЧМФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После завершения карнавала на улице Куйбышева начали работать творческие интерактивные площадки: у Дома промышленности, на пересечении с улицами Ленинградской и Некрасовской. Концерт даже устроили на крыльце здания администрации Самары. Такое было только время ЧМ-2018. Завершился праздник на летней эстраде в Струковском саду.

Украшением карнавала стали прелестные девушки в костюмах с перьями самых разных расцветок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Украшением карнавала стали прелестные девушки в костюмах с перьями самых разных расцветокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смотрите больше ярких моментов с карнавального парада в Самаре в честь годовщины ЧМ-2018 в нашей фотогалерее.

В Самаре 13 июля на улице Куйбышева прошел карнавал в честь года с окончания ЧМ-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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